За день ПВО уничтожила 147 украинских беспилотников над регионами России - 12.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260812/za-den-pvo-unichtozhila-147-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-regionami-rossii-1082435991.html
За день ПВО уничтожила 147 украинских беспилотников над регионами России
За день ПВО уничтожила 147 украинских беспилотников над регионами России - 12.08.2026 Украина.ру
За день ПВО уничтожила 147 украинских беспилотников над регионами России
Средства ПВО за день перехватили и уничтожили 147 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акватории Чёрного моря. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-12T21:10
2026-08-12T21:10
украина.ру
россия
горловка
украина
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079200322_0:291:1328:1038_1920x0_80_0_0_895fd173c095823e2f31e6140674c821.png
По данным Министерства обороны, беспилотники самолётного типа были перехвачены в период с 8.00 до 20.00. Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах России.Ранее в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотника ранены два мирных жителя. Ещё один человек пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета. В Запорожской области в результате ударов Вооружённых сил Украины по населённым пунктам пострадали жители региона. В городе Токмак повреждены частные домовладения, ранен мужчина 1987 года рождения. В селе Тимошевка и посёлке Михайловка пострадали мужчины 1992 и 1981 годов рождения. Всем оказывается медицинская помощь - В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
горловка
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079200322_0:166:1328:1162_1920x0_80_0_0_ced1d7114a2eb37a32f833bcbc141b02.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, горловка, украина, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Горловка, Украина, СВО, Спецоперация

За день ПВО уничтожила 147 украинских беспилотников над регионами России

21:10 12.08.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Средства ПВО за день перехватили и уничтожили 147 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акватории Чёрного моря. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
По данным Министерства обороны, беспилотники самолётного типа были перехвачены в период с 8.00 до 20.00.
Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах России.
Ранее в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотника ранены два мирных жителя.
Ещё один человек пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета.
В Запорожской области в результате ударов Вооружённых сил Украины по населённым пунктам пострадали жители региона.
В городе Токмак повреждены частные домовладения, ранен мужчина 1987 года рождения.
В селе Тимошевка и посёлке Михайловка пострадали мужчины 1992 и 1981 годов рождения. Всем оказывается медицинская помощь - В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияГорловкаУкраинаСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:00Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа
08:51Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп
08:12Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА
08:00"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией. 85 лет с момента применения советских авиаматок
07:49Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия
07:11Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов
07:00Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
06:39Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова
06:16Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно
06:00США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона
05:45"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска
05:33Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине
05:30"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран
05:15"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом
05:07Осенью будет катастрофа. Эксперты и политики о будущем Украины
05:00"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ
04:45"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации
04:42"Территория непростая": Путин провёл в Южно-Сахалинске совещание с силовиками
04:30"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко
04:10Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD
Лента новостейМолния