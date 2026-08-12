https://ukraina.ru/20260812/za-den-pvo-unichtozhila-147-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-regionami-rossii-1082435991.html

За день ПВО уничтожила 147 украинских беспилотников над регионами России

За день ПВО уничтожила 147 украинских беспилотников над регионами России - 12.08.2026 Украина.ру

За день ПВО уничтожила 147 украинских беспилотников над регионами России

Средства ПВО за день перехватили и уничтожили 147 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и акватории Чёрного моря. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-12T21:10

2026-08-12T21:10

2026-08-12T21:10

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По данным Министерства обороны, беспилотники самолётного типа были перехвачены в период с 8.00 до 20.00. Интенсивность атак сохраняется на высоком уровне: ПВО работает практически во всех приграничных и центральных регионах России.Ранее в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотника ранены два мирных жителя. Ещё один человек пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета. В Запорожской области в результате ударов Вооружённых сил Украины по населённым пунктам пострадали жители региона. В городе Токмак повреждены частные домовладения, ранен мужчина 1987 года рождения. В селе Тимошевка и посёлке Михайловка пострадали мужчины 1992 и 1981 годов рождения. Всем оказывается медицинская помощь - В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, горловка, украина, сво, спецоперация