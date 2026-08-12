https://ukraina.ru/20260812/razobrat-ukrainu-na-zapchasti-ischenko-nazval-edinstvennyy-sposob-ostanovit-udary-vsu-1082430013.html

"Разобрать Украину на запчасти": Ищенко назвал единственный способ остановить удары ВСУ

"Разобрать Украину на запчасти": Ищенко назвал единственный способ остановить удары ВСУ - 12.08.2026 Украина.ру

"Разобрать Украину на запчасти": Ищенко назвал единственный способ остановить удары ВСУ

Государство пытается найти противоядие против ударов ВСУ. Власти будут работать в двух направлениях: усиление защиты и ускорение разбора Украины "на запчасти", чтобы некому было наносить удары. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

2026-08-12T16:52

2026-08-12T16:52

2026-08-12T16:57

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Отвечая на вопрос о том, как остановить удары ВСУ, эксперт заявил, что государство старается найти противоядие.Ищенко подчеркнул, что государство ищет противоядие против ударов ВСУ. "Здесь власти будут работать в двух направлениях. Во-первых, необходимо усилить защиту, хотя все защитить невозможно. Во-вторых, ускорить разбор Украины на запчасти, чтобы некому было наносить эти удары", — отметил политолог.Эксперт отметил, что удары по заводам, складам и сухогрузам уменьшают возможность Украины наносить удары. Он пояснил, что в сводках постоянно сообщается об ударах по предприятиям, выпускающим беспилотники, а также по складам и сухогрузам, которые доставляют военную продукцию на Украину. Всё это снижает способность Киева к новым атакам.Как подчеркнул Ищенко, пока противник сопротивляется, он опасен. "Но как показывает практика войн, пока противник сопротивляется, он опасен. Поэтому необходимо добить Украину. Тогда этот кусок опасности отвалится", — заявил он.По словам Ищенко, необходимо активно уничтожать возможности Киева наносить ущерб, а главная из них — само существование Украины как государства, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.

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