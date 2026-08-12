В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника - 12.08.2026 Украина.ру
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В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника
В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника - 12.08.2026 Украина.ру
В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника
В Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранены два мирных жителя. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-12T20:46
2026-08-12T20:46
украина.ру
евгений балицкий
горловка
украина
донецкая народная республика
сво
спецоперация
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Ещё один человек пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жители региона пострадали от ударов Вооружённых сил Украины по населённым пунктам. В городе Токмак повреждены частные домовладения, ранен мужчина 1987 года рождения. В селе Тимошевка Михайловского муниципального округа пострадал мужчина 1992 года рождения, в посёлке Михайловка — мужчина 1981 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь - Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина.ру, евгений балицкий, горловка, украина, донецкая народная республика, сво, спецоперация
Украина.ру, Евгений Балицкий, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, СВО, Спецоперация

В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника

20:46 12.08.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтака дронов
Атака дронов - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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В Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранены два мирных жителя. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
Ещё один человек пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жители региона пострадали от ударов Вооружённых сил Украины по населённым пунктам.
В городе Токмак повреждены частные домовладения, ранен мужчина 1987 года рождения.
В селе Тимошевка Михайловского муниципального округа пострадал мужчина 1992 года рождения, в посёлке Михайловка — мужчина 1981 года рождения.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь - Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.руЕвгений БалицкийГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСВОСпецоперация
 
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