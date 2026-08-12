https://ukraina.ru/20260812/v-gorlovke-dva-mirnykh-zhitelya-postradali-pri-atake-ukrainskogo-bespilotnika-1082435521.html

В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника

В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника - 12.08.2026 Украина.ру

В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника

В Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранены два мирных жителя. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-12T20:46

2026-08-12T20:46

2026-08-12T20:46

украина.ру

евгений балицкий

горловка

украина

донецкая народная республика

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079027228_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_d97112f8e0229128bbccd5ae6ba2a24d.jpg

Ещё один человек пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жители региона пострадали от ударов Вооружённых сил Украины по населённым пунктам. В городе Токмак повреждены частные домовладения, ранен мужчина 1987 года рождения. В селе Тимошевка Михайловского муниципального округа пострадал мужчина 1992 года рождения, в посёлке Михайловка — мужчина 1981 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь - Жители Запорожской области пострадали от ударов ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

горловка

украина

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, евгений балицкий, горловка, украина, донецкая народная республика, сво, спецоперация