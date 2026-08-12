Минэкономразвития сообщило о восстановлении темпов роста экономики России - 12.08.2026 Украина.ру
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Минэкономразвития сообщило о восстановлении темпов роста экономики России
Минэкономразвития сообщило о восстановлении темпов роста экономики России - 12.08.2026 Украина.ру
Минэкономразвития сообщило о восстановлении темпов роста экономики России
В России продолжается восстановление темпов роста валового внутреннего продукта. Об этом сообщил 12 августа глава Министерства экономического развития Максим Решетников
2026-08-12T20:33
2026-08-12T20:33
украина.ру
федор решетников
россия
украина
новости
дмитрий медведев
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По предварительной оценке Росстата, во втором квартале 2026 года рост составил 1,3 процента в годовом выражении после снижения на 0,2 процента в первом квартале. За первое полугодие российская экономика выросла на 0,6 процента.Глава Министерства экономического развития Максим Решетников отметил, что статистика за полугодие подтвердила преодоление динамики начала года. Восстановление темпов роста, зафиксированное ещё в марте, продолжается, несмотря на сохраняющееся внешнее давление и ограничения в отдельных секторах. Решетников назвал это результатом системной работы правительства и Центрального банка по поддержке структурных изменений и повышению устойчивости экономики.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что государство имеет серьёзный ресурс прочности и способно решать массу социальных задач даже в условиях военных действий. Он отметил, что антироссийские санкции дали отечественному бизнесу новые возможности, к которым он адаптировался. Медведев также подчеркнул необходимость восстановления инфраструктуры новых регионов и малых городов, а также важность стимулирования спроса - Россия с её ресурсом прочности справилась и работает над долгосрочными проектами - Медведев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, федор решетников, россия, украина, новости, дмитрий медведев
Украина.ру, Федор Решетников, Россия, Украина, Новости, Дмитрий Медведев

Минэкономразвития сообщило о восстановлении темпов роста экономики России

20:33 12.08.2026
 
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В России продолжается восстановление темпов роста валового внутреннего продукта. Об этом сообщил 12 августа глава Министерства экономического развития Максим Решетников
По предварительной оценке Росстата, во втором квартале 2026 года рост составил 1,3 процента в годовом выражении после снижения на 0,2 процента в первом квартале.
За первое полугодие российская экономика выросла на 0,6 процента.
Глава Министерства экономического развития Максим Решетников отметил, что статистика за полугодие подтвердила преодоление динамики начала года.
Восстановление темпов роста, зафиксированное ещё в марте, продолжается, несмотря на сохраняющееся внешнее давление и ограничения в отдельных секторах.
Решетников назвал это результатом системной работы правительства и Центрального банка по поддержке структурных изменений и повышению устойчивости экономики.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что государство имеет серьёзный ресурс прочности и способно решать массу социальных задач даже в условиях военных действий.
Он отметил, что антироссийские санкции дали отечественному бизнесу новые возможности, к которым он адаптировался.
Медведев также подчеркнул необходимость восстановления инфраструктуры новых регионов и малых городов, а также важность стимулирования спроса - Россия с её ресурсом прочности справилась и работает над долгосрочными проектами - Медведев.
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