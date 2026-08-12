https://ukraina.ru/20260812/novaya-strategiya-ukraina-sdelala-poslednyuyu-antirossiyskuyu-stavku-1082425387.html

Новая стратегия: Украина сделала последнюю антироссийскую ставку

Новая стратегия: Украина сделала последнюю антироссийскую ставку - 12.08.2026 Украина.ру

Новая стратегия: Украина сделала последнюю антироссийскую ставку

ВСУ ежедневно пытаются атаковать регионы России беспилотниками. Целями всё чаще становится гражданская инфраструктура городов, а география ударов постоянно расширяется

2026-08-12T14:17

2026-08-12T14:17

2026-08-12T15:16

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Эти удары не имеют смысла с военной точки зрения: убитые мирные жители не воюют на фронте, а гражданская инфраструктура удалённых регионов не используется для обеспечения фронта. Но зачем их наносит Киев?Придерживаться логики войны имеет смысл тогда, когда вы можете победить противника на поле боя. Или, если линия фронта практически не движется, в войне на истощение.Украина и Россия с этой точки зрения находятся в неравном положении – Россия сильнее в экономическом и военном планах. При этом украинская элита готова пожертвовать своей страной, только чтобы стать "частью Запада".До провала летнего контрнаступления 2023 года страны НАТО верили в возможность нанести России поражение на поле боя, а до прихода Трампа в Белый Дом в январе 2025 года и смены стратегии США по отношению к России и Украине, – в свою победу в войне на истощение. Затем пришло понимание, что Украина неизбежно проиграет, а признание этого стало вопросом времени.Но в борьбе Запада и России возник ещё один нюанс. Соединённые Штаты и европейские страны оказались по итогам борьбы с Россией в совершенно разной ситуации.Если для США фиксация собственного поражения болезненна, но вполне приемлема, то Европа в процессе противостояния разрушила свою экономику, а её продукция перестала быть конкурентоспособной на глобальном рынке.Европейские элиты не могут поддержать ни один реалистичный мирный план: в таком случае им придётся отвечать за проигранную войну, на победу в которой они слишком много поставили. Тем не менее, ставить они продолжают: поражение неприемлемо для правящего класса, поэтому он повышать ставки до максимума.По этим же причинам родился план милитаризации Европы и открытия второго фронта против России. Открыть его могут, к примеру, Польша и Прибалтийские республики.При этом милитаризация – процесс небыстрый. Нужно увеличить численность армий, нарастить производственные возможности военных предприятий, создать достаточные резервы (и это при условии, что часть вооружений и боеприпасов отправляется для поддержки Украины). По самым ранним оптимистичным для Европы оценкам, милитаризация должна дать результат к 2028 году, реальнее выглядит дата 2031 год.Кроме того, для открытия второго фронта Европе необходима воюющая Украина. Если Киев капитулирует, в Варшаве, Вильнюсе, Таллине и Риге тысячу раз подумают, перед тем как создавать casus belli, блокируя Калининградскую область или нападая на Белоруссию. Боятся Россию там настолько же сильно, насколько ненавидят. Поэтому Киев должен продолжать воевать.Вот только Украина уже находится на грани поражения – неизвестно, сколько ещё она сможет провоевать. В России и на Западе сходятся в том, что зима 2026–2027 годов станет для Киева фатальной. Россия наносит удары по инфраструктуре быстрее, чем её удается восстанавливать. Ресурсы ВСУ истощаются, ТЦК не справляются с мобилизацией.В этой точке и возникает противоречие в стратегии. Европа не может вступить в прямую войну с Россией без должной подготовки, а Украина не в состоянии продержаться достаточное количество времени.Единственный шанс ликвидировать этот разрыв в несколько лет – заморозить конфликт по линии соприкосновения без предварительных условий, оставив Киев под контролем Брюсселя. Поэтому Европа на пару с Украиной продвигают соответствующий мирный план: после заморозки конфликта не обязательно сразу договариваться, вести переговоры можно хоть столетие. А Зеленский при таких условиях может даже надеяться на сохранение власти, пообещав провести выборы только после подписания мира.Но в Кремле прекрасно ознакомлены с планом оппонентов. Россия понимает, что Украина не сможет долго оказывать сопротивление, поэтому намерена решить вопрос военным путём. А у Украины и Европы задача – заставить Россию согласиться на передышку.И тут мы возвращаемся к новой стратегии Украины. Победить на поле боя она не в состоянии, поэтому пытается убедить население России и наши элиты в необходимости прекращения боевых действий – на условиях Европы. Терроризм становится осознанной ставкой Зеленского по давлению на россиян.Идея состоит в том, чтобы психологически сломить граждан и нанести бизнесу серьёзные убытки. Чтобы каждый чувствовал себя в опасности. По плану, россияне должны разочароваться во власти, внешнеполитическом курсе страны и потребовать срочного заключения мира. У Европы на такой случай есть готовый мирный план, который в подобной ситуации покажется обывателю достаточно справедливым.Но нужно понимать: ставка на терроризм неизбежно наносит огромный ущерб её автору. Добиться нужных настроений населения – крайне тяжёлая задача. Сначала атаки вызывают гнев и желание мести – естественное желание наказать агрессора. И только потом, если террор не прекращается длительное время, а возможности ответить врагу нет, наступает недовольство, перетекающее в разочарование и отчаяние.Как правило, речь идёт о долгих годах, которых у Украины в запасе нет. Поэтому ставка Киева на терроризм обречена на провал. Более того, перейдя к террористическим методам, враг становится террористом. А с ним не ведут переговоров – его ликвидируют.Впрочем, киевский режим действует так не из безрассудства или глупости. Просто у Украины и Европы не осталось стратегий, которые помогли бы избежать поражения. Поэтому в ход пошла последняя ставка.Российские политики осудили восхваление националистов на Украине. Подробнее - в материале Осуждение героизации нацизма, провалы ВСУ, неуклюжий ход Зеленского. Хроника событий на утро 12 августа

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https://ukraina.ru/20260812/stalnoy-dikobraz-sdokh-zapad-priznal-chto-posle-blokady-odessy-vsya-strategiya-pobedy-ukrainy-rukhnula-1082407496.html

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Арсений Ищенко

эксклюзив, россия, украина, европа, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, терроризм, украина.ру