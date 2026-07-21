Пентагон просит денег на войну, Иран атаковал Кувейт, ВСУ возглавит Драпатый. Новости к 23.00 - 21.07.2026 Украина.ру
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Пентагон просит денег на войну, Иран атаковал Кувейт, ВСУ возглавит Драпатый. Новости к 23.00
Пентагон просит денег на войну, Иран атаковал Кувейт, ВСУ возглавит Драпатый. Новости к 23.00 - 21.07.2026 Украина.ру
Пентагон просит денег на войну, Иран атаковал Кувейт, ВСУ возглавит Драпатый. Новости к 23.00
США намерены продолжать войну в Иране. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T23:00
2026-07-21T23:00
новости
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сша
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эммануэль макрон
михаил федоров
пентагон
ес
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Пентагон запросил дополнительно $80 млрд на продолжение войны с Ираном и пополнение истощённых запасов вооружений, пишет NYT.Ранее президент страны Дональд Трамп заявлял, что США не собираются в ближайшее время прекращать конфликт и пригрозил нанести мощные удары по ядерным объектам Ирана.К другим новостям:🟥 Иран сообщил об ударах по радарам в Кувейте;🟦 Цены на моторное топливо в США и на газ в ЕС растут на фоне военных новостей с Ближнего Востока;🟦 Страны Персидского залива раздражены действиями США в конфликте с Ираном, пишет Bloomberg;🟦 Госдолг США согласно проекту федерального бюджета превысит $56 трлн в 2036 году;🟦 Правительство Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) объявило 4 августа днем траура по погибшим и изгнанным сербам в ходе операции хорватской армии "Буря" в 1995 году;🟦 Детям младше 15 лет во Франции будет запрещено пользоваться соцсетями с 1 сентября, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон;🟦Начальник Генштаба Швеции генерал Михаэль Классон заявил о "неминуемом нападении" России на страны "Европы", пишет французская "Фигаро";🟦 Владимир Зеленский 20 июля провел встречу с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. В понедельник ночью 21 июля Зеленский заявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый вместо Александра Сырского и будет обновлён состав Генштаба.Тем временем Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, михаил федоров, пентагон, ес, bloomberg, кадровые перестановки, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, швеция, нато, война, минобороны украины
Новости, Иран, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Михаил Федоров, Пентагон, ЕС, bloomberg, кадровые перестановки, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Швеция, НАТО, война, Минобороны Украины

Пентагон просит денег на войну, Иран атаковал Кувейт, ВСУ возглавит Драпатый. Новости к 23.00

23:00 21.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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США намерены продолжать войну в Иране. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Пентагон запросил дополнительно $80 млрд на продолжение войны с Ираном и пополнение истощённых запасов вооружений, пишет NYT.
Ранее президент страны Дональд Трамп заявлял, что США не собираются в ближайшее время прекращать конфликт и пригрозил нанести мощные удары по ядерным объектам Ирана.
К другим новостям:
🟥 Иран сообщил об ударах по радарам в Кувейте;
🟦 Цены на моторное топливо в США и на газ в ЕС растут на фоне военных новостей с Ближнего Востока;

🟦 Страны Персидского залива раздражены действиями США в конфликте с Ираном, пишет Bloomberg;
🟦 Госдолг США согласно проекту федерального бюджета превысит $56 трлн в 2036 году;
🟦 Правительство Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) объявило 4 августа днем траура по погибшим и изгнанным сербам в ходе операции хорватской армии "Буря" в 1995 году;

🟦 Детям младше 15 лет во Франции будет запрещено пользоваться соцсетями с 1 сентября, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон;
🟦Начальник Генштаба Швеции генерал Михаэль Классон заявил о "неминуемом нападении" России на страны "Европы", пишет французская "Фигаро";
🟦 Владимир Зеленский 20 июля провел встречу с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. В понедельник ночью 21 июля Зеленский заявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый вместо Александра Сырского и будет обновлён состав Генштаба.
Тем временем Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны Украины
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
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