https://ukraina.ru/20260721/pentagon-prosit-deneg-na-voynu-iran-atakoval-kuveyt-vsu-vozglavit-drapatyy-novosti-k-2300-1081710967.html

Пентагон просит денег на войну, Иран атаковал Кувейт, ВСУ возглавит Драпатый. Новости к 23.00

Пентагон просит денег на войну, Иран атаковал Кувейт, ВСУ возглавит Драпатый. Новости к 23.00 - 21.07.2026 Украина.ру

Пентагон просит денег на войну, Иран атаковал Кувейт, ВСУ возглавит Драпатый. Новости к 23.00

США намерены продолжать войну в Иране. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T23:00

2026-07-21T23:00

2026-07-21T23:00

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Пентагон запросил дополнительно $80 млрд на продолжение войны с Ираном и пополнение истощённых запасов вооружений, пишет NYT.Ранее президент страны Дональд Трамп заявлял, что США не собираются в ближайшее время прекращать конфликт и пригрозил нанести мощные удары по ядерным объектам Ирана.К другим новостям:🟥 Иран сообщил об ударах по радарам в Кувейте;🟦 Цены на моторное топливо в США и на газ в ЕС растут на фоне военных новостей с Ближнего Востока;🟦 Страны Персидского залива раздражены действиями США в конфликте с Ираном, пишет Bloomberg;🟦 Госдолг США согласно проекту федерального бюджета превысит $56 трлн в 2036 году;🟦 Правительство Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) объявило 4 августа днем траура по погибшим и изгнанным сербам в ходе операции хорватской армии "Буря" в 1995 году;🟦 Детям младше 15 лет во Франции будет запрещено пользоваться соцсетями с 1 сентября, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон;🟦Начальник Генштаба Швеции генерал Михаэль Классон заявил о "неминуемом нападении" России на страны "Европы", пишет французская "Фигаро";🟦 Владимир Зеленский 20 июля провел встречу с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. В понедельник ночью 21 июля Зеленский заявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый вместо Александра Сырского и будет обновлён состав Генштаба.Тем временем Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, иран, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, михаил федоров, пентагон, ес, bloomberg, кадровые перестановки, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, швеция, нато, война, минобороны украины