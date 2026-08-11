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Мирошник заявил об ужесточении ударов ВСУ по энергетике

Мирошник заявил об ужесточении ударов ВСУ по энергетике - 11.08.2026 Украина.ру

Мирошник заявил об ужесточении ударов ВСУ по энергетике

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю с 3 по 9 августа усилили атаки на российские гражданские объекты энергетики, заявил во вторник посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник

2026-08-11T11:50

2026-08-11T11:50

2026-08-11T11:50

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украина.ру

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По его словам, украинские войска делают упор на узловые распределительные подстанции, которые обеспечивают энергоснабжение сразу нескольких районов.Дипломат отметил, что во всех районах Херсонской и Запорожской областей на протяжении недели шли масштабные отключения электричества в связи с продолжающимися ударами по ключевым объектам энергетической инфраструктуры регионов.Обладая подавляющим превосходством в высокоточном оружии, Россия при желании могла бы устроить Украине тотальный блэкаут, полностью уничтожив ее энергосистему. Однако российские войска бьют исключительно по военным объектам и связанной с ними логистике, не опускаясь до террора против мирных граждан.Об успехах россиян - в материале ВС РФ сжимают ВСУ в кольцо в Сумской области — Марочко на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запорожская область, украина, алексей марочко, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру