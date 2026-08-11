https://ukraina.ru/20260811/miroshnik-zayavil-ob-uzhestochenii-udarov-vsu-po-energetike-1082385968.html
Мирошник заявил об ужесточении ударов ВСУ по энергетике
Мирошник заявил об ужесточении ударов ВСУ по энергетике - 11.08.2026 Украина.ру
Мирошник заявил об ужесточении ударов ВСУ по энергетике
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю с 3 по 9 августа усилили атаки на российские гражданские объекты энергетики, заявил во вторник посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник
2026-08-11T11:50
2026-08-11T11:50
2026-08-11T11:50
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По его словам, украинские войска делают упор на узловые распределительные подстанции, которые обеспечивают энергоснабжение сразу нескольких районов.Дипломат отметил, что во всех районах Херсонской и Запорожской областей на протяжении недели шли масштабные отключения электричества в связи с продолжающимися ударами по ключевым объектам энергетической инфраструктуры регионов.Обладая подавляющим превосходством в высокоточном оружии, Россия при желании могла бы устроить Украине тотальный блэкаут, полностью уничтожив ее энергосистему. Однако российские войска бьют исключительно по военным объектам и связанной с ними логистике, не опускаясь до террора против мирных граждан.Об успехах россиян - в материале ВС РФ сжимают ВСУ в кольцо в Сумской области — Марочко на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запорожская область, украина, алексей марочко, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Запорожская область, Украина, Алексей Марочко, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Мирошник заявил об ужесточении ударов ВСУ по энергетике
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю с 3 по 9 августа усилили атаки на российские гражданские объекты энергетики, заявил во вторник посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник
По его словам, украинские войска делают упор на узловые распределительные подстанции, которые обеспечивают энергоснабжение сразу нескольких районов.
Дипломат отметил, что во всех районах Херсонской и Запорожской областей на протяжении недели шли масштабные отключения электричества в связи с продолжающимися ударами по ключевым объектам энергетической инфраструктуры регионов.
Обладая подавляющим превосходством в высокоточном оружии, Россия при желании могла бы устроить Украине тотальный блэкаут, полностью уничтожив ее энергосистему. Однако российские войска бьют исключительно по военным объектам и связанной с ними логистике, не опускаясь до террора против мирных граждан.
Об успехах россиян - в материале ВС РФ сжимают ВСУ в кольцо в Сумской области — Марочко на сайте Украина.ру.