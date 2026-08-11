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Бортников раскрыл число сорванных терактов на транспорте и ТЭК с начала года

Бортников раскрыл число сорванных терактов на транспорте и ТЭК с начала года - 11.08.2026 Украина.ру

Бортников раскрыл число сорванных терактов на транспорте и ТЭК с начала года

С начала года спецслужбы и правоохранительные ведомства предотвратили 66 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса. Об этом 11 августа сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании (НАК) Национального антитеррористического комитета

2026-08-11T13:15

2026-08-11T13:15

2026-08-11T13:15

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По его данным, на объектах транспорта предотвращены 49 терактов, на объектах ТЭК — 17. Задержаны 150 лиц, причастных к подготовке и совершению диверсий. Кроме того, пресечено три попытки проникновения диверсантов на территорию страны."Спецслужбы Украины наращивают активность по вербовке исполнителей среди жителей России и заброске диверсантов", — отметил Бортников. Всего за 20 лет ФСБ предотвратила в стране свыше тысячи терактов.Украина продолжает вербовать молодёжь для совершения терактов на территории России. Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним боретсяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, бортник, фсб, вооруженные силы украины