https://ukraina.ru/20260721/taynye-peregovory-rossii-i-germanii-v-baku-osvobozhdenie-volokhovskogo-itogi-21-iyulya-1081705018.html

Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля

Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля - 21.07.2026 Украина.ру

Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично раскрыл факт секретной встречи российских и германских представителей в Баку.Тем временем рроссийская армия продолжает наступление — освобождено Волоховское в Харьковской области. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".

2026-07-21T18:00

2026-07-21T18:00

2026-07-21T18:00

эксклюзив

россия

баку

германия

александр сырский

ильхам алиев

фридрих мерц

вооруженные силы украины

bloomberg

украина.ру

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине сделал важное заявление. 12–14 июля в Баку состоялась тайная встреча российских и германских представителей, о которой азербайджанские власти не были проинформированы.При этом азербайджанский лидер подчеркнул: если подобные контакты способствуют завершению конфликта между Россией и Украиной, Баку может только приветствовать такие усилия.Ранее британская The Times уже сообщала о сдвиге настроений в Германии в отношении переговоров с Россией. По данным издания, в ФРГ реализуется несколько слабо скоординированных инициатив по открытию каналов связи с Москвой. Издание Bloomberg ранее писал, что глава Евросовета Антониу Кошта пытался установить неофициальный канал связи с Кремлем, что вызвало недовольство Макрона и Мерца. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к диалогу, а президент России Владимир Путин называл бывшего канцлера Герхарда Шредера одним из возможных переговорщиков от Европы.Зеленский собеседует кандидатов в главкомы: Сырский держится, но уже недолго Владимир Зеленский провел встречу с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками Олегом Апостолом. Это уже третий день таких консультаций на фоне протестов против увольнения Сырского и требований вернуть Михаила Федорова.В воскресенье Драпатый доложил нелегитимному президенту о ситуации на фронте. Обсуждались поставки вооружений, усиление ПВО и производство дронов. Зеленский назвал главными приоритетами противовоздушную оборону и выполнение контрактов на беспилотники.По данным Bloomberg, именно Драпатый считается главным претендентом на пост главкома. Среди других кандидатов — командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий, командующий ДШВ Олег Апостол и командир корпуса Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский.Председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов уверен: Однако есть юридическая загвоздка. По закону назначить нового главкома должен министр обороны, а сейчас в Украине и.о. — Евгений Хмара. Чтобы назначить полноценного министра, должна собраться Верховная Рада, которая ушла на каникулы до 18 августа. Без внеочередного заседания отставка Сырского невозможна. Так что главком пока держится. Армия России освободила Волоховское и открывает путь к ХарьковуПодразделения группировки "Север" установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области. 19 июля ВС РФ уже выбили противника из села в Днепропетровской области, а теперь продвижение продолжается на Харьковском направлении.Освобождение Волоховского — это не просто тактический успех. Это шаг к Харькову. Российская армия методично прогрызает оборону ВСУ, расширяя зону контроля и приближаясь к ключевым городам региона.Ночная атака ВСУ: 209 дронов над 11 регионамиКиевский режим продолжает террористические атаки. В ночь с 20 на 21 июля силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников над 11 регионами России, включая Ростовскую, Рязанскую, Калужскую области, Московский регион и Крым. Также дроны уничтожены над Азовским и Черным морями.О других событиях к этому часу – в материале

россия

баку

германия

харьков

фрг

азербайджан

крым

черное море

азовское море

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Мария Илащук

Мария Илащук

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Мария Илащук

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