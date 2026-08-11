Зеленский: нужны большие деньги, миллиарды! "Ненужный и позорный" визит в Сербию
05:34 11.08.2026 (обновлено: 13:42 11.08.2026)
© REUTERS / Marko Djurica
© REUTERS / Marko Djurica
"Как помочь вам убивать больше русских?": немецкий журналист, политический обозреватель "Франкфуртер Аллемайне Цайтунг" задал такой вопрос в Белграде, на пресс-конференции Зеленского и президента Сербии Александра Вучича. Прошла она 8 августа
– Расскажите нам, европейцам, что мы можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских, больше русских солдат?
Этот вопрос, конечно же, был намерено сформулирован именно так. А задал его именно немецкий журналист. Конечно, он быстро поправился, сделав вид, что оговорился: не просто русских, а "русских солдат". Но сути это не меняет.
Они говорят то, что хотят сказать. Маски демократии и гуманизма сброшены.
Целью этого вопроса было максимально унизить сербский народ и президента Сербии. И напомнить им: теперь вы, вместе с Зеленским и Украиной, на европейской стороне – стороне тех, кто убивает русских.
Первым отреагировал Вучич. Он выразил недоумение и сказал: "Я надеюсь, что убийства прекратятся".
Но зачем в принципе немецкий журналист задал этот вопрос? Во Второй мировой Германию победил не только СССР, но и сербские партизаны – в числе других антифашистов. Конечно же, в европейской элите по-прежнему есть силы, мечтающие о реванше. Они ненавидят и сербов, и русских – потомков победителей.
Что же касается Зеленского, он отреагировал в своём любимом стиле "дайте денег!"
– Я считаю, нужно больше поддержки. И это было решено позитивно – с 90 миллиардами евро. Я благодарен. Чем помочь? Нужны деньги, дополнительные деньги... Большие деньги. Просто большие деньги. Это миллиарды.
Кстати, больше всех даёт "на убийства русских" действительно Германия.
"Ненужный и позорный визит"
Сербская интеллигенция, журналисты, профессора, учёные и артисты написали Вучичу открытое письмо перед визитом Зеленского, требуя отменить поездку. Зеленского назвали нелегитимным президентом и "сторонником неонацистских исторических практик".
Этот визит, сказано в письме, "противоречит духу сербского народа и не соответствует мнению большинства людей в Сербии". Приезд Зеленского назван "ненужным и позорным".
© REUTERS / Marko Djurica
© REUTERS / Marko Djurica
Но, конечно, письмо было проигнорировано – Сербию и Вучича в "европейской семье" упорно ставят на колени.
Как говорил маршал Жуков: "Мы освободили их от фашизма, и они нам этого никогда не простят".
Вучич же вынужден молчать и выкручиваться. С одной стороны, общий меморандум в Киеве, где он был неделю назад с Урсулой фон дер Ляйен, Вучич не подписал – единственный из всех сопровождавших Урсулу премьеров и президентов.
Зато встретил Зеленского в Белграде с оркестром и почётным караулом. И страстно его обнимал.
Вчера, 08:49"Ядерную державу не победить": Вучич предостерег Европу от попыток нанести поражение РоссииПрезидент Сербии Александр Вучич в подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера настоятельно предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в ходе конфликта на Украине
Зеленский получил от Вучича 2 миллиона евро на поддержку энергетики Украины. Это конечно, не спасёт энергетику, но является символическим жестом поддержки.
Но зачем же Зеленский вообще поехал в Сербию, если только неделю назад повидал Вучича в Киеве? Говорят, для секретных переговоров.
Секреты Вучича и Украины
Как пишет украинский политолог Константин Бондаренко, для Зеленского это могла быть "поездка для разговора с посредником, посмотрим, куда полетит Зеленский после Белграда".
В начале 2026 года Украина назначила послом в Белграде бывшего секретаря СНБО, генерала Александра Литвиненко. Это один из тяжеловесов украинской внешней политики и разведки, специалист по секретным переговорам.
Литвиненко с 2019 по 2021 год был в Киеве директором Национального института стратегических исследований. Потом три года возглавлял Службу внешней разведки Украины. Потом СНБО. Интересно, что за два дня до визита в Сербию Зеленский уволил трёх послов Украины в соседних государствах: Хорватии, Черногории и Албании.
9 августа, 18:34Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировойПромелькнула и так же быстро исчезла из новостных лент любопытная история. Немецкая газета Bild сообщила, что неизвестные беспилотники якобы дважды атаковали украинский транспортный самолёт Ан-124 прямо на территории Германии
И есть ещё одна интересная деталь, о которой напомнил Константин Бондаренко. Когда произошёл скандал с задержанием в Венгрии инкассаторской машины украинского банка, эта машина направлялась не на Украину, а в сторону Сербии – по направлению к городу Нови Сад.
Возможно, это были деньги, которые направлялись на финансирование кампании будущего премьера Венгрии Мадьяра – его предвыборные штабы находились как раз на территории Сербии.
Вучич же сейчас готовит комбинацию: уйти с поста президента, стать премьером. Но нужна поддержка Урсулы фон дер Ляйен. Поэтому приходится и с Зеленским обниматься, и в Киев ездить, и вопросы немецких журналистов выслушивать…
А на стадионе в Белграде футбольные болельщики развернули баннер: "В то время как вы принимаете нациста, Косово истекает кровью"!
© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
Навроцкий: "Стратегический интерес Варшавы"
Высказался и польский президент Навроцкий. И тоже поддержал войну против России.
– Пусть убивают "советов" там, нам, полякам, от этого не больно. В этом вопросе они всегда могут рассчитывать на нашу помощь. Там, где бьют м*****ля, помогает Польша, даже если не принимает участия в войне. В этом заключается стратегический интерес Варшавы.
Только уберите бандеровские флаги из Польши, попросил Навроцкий. Больше претензий к украинской власти у него нет.
А как же перезахоронение нацистских прихвостней, лидеров украинских националистических формирований, на Украине? "Пантеон героев" Зеленского?
© REUTERS / Marko Djurica
© REUTERS / Marko Djurica
Эти "герои" убили сто тысяч мирных поляков во время Волынской резни. И Навроцкий очень возмущался, но теперь вспомнил, что надо же поддержать "героев" в войне против России.
В 1945 году Польшу освободила Советская армия. Их страну освободили от фашизма. Поэтому теперь ""советов" нужно убивать"… Удивительное по наглости и глупости заявление. Зачем это Навроцкому? Та же причина, что и льстивые прогибы Вучича перед Зеленским: нужно понравиться руководству Евросоюз.
Российский сенатор Алексей Пушков пишет:
– Теперь Навроцкий с Туском решили, что для войны с Россией ни Бандера, ни Мельник, ни другие убийцы поляков в 1943-44 годах им не помеха. Помогали – и будут помогать!
7 августа, 23:04В Польше неизвестные разгромили бандеровский мемориалВ Польше неизвестные разгромили мемориал, установленный в урочище Белосток у села Лиски Люблинского воеводства. Объект представлял собой место поклонения участникам Украинской повстанческой армии*, ликвидированным НКВД 26 февраля 1946 года. Об этом сообщил 7 августа телеграм-канал Украина.ру
А из Польши почти ежедневно приходят видео и рассказы, как избивают украинцев. Вот, например, видео о "братских" отношениях этих народов: польский рабочий напал на украинца и преследовал его с криками: "На фронт, украинская курва! На фронт! Русские ждут тебя!"
Похоже, обычный поляк не очень хочет помогать Украине.
Глава музея Холокоста
И ещё одна удивительная новость: на экстремистский сайт "Миротворец" Украина внесла главу Израильского государственного мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" Дани Даяна. Его обвинили в "разжигании межнациональной розни и агрессивной пропаганде".
В январе он не дал выступить на территории комплекса Зеленскому. Своё решение он объяснил так: "Среди украинцев были соучастники Холокоста, а в некоторых случаях и главные преступники".
© REUTERS / Marko Djurica
© REUTERS / Marko Djurica
По поводу перезахоронения Мельника (руководитель экстремистской террористической ОУН) Дани Даян сказал, что "героизация пособников нацистской Германии разрушает нравственные устои памяти о жертвах Холокоста".
А ведь Украина собирается сделать целый пантеон "героических" пособников Гитлера. Как же будут реагировать на это в Польше и в Сербии?
В экспертном сообществе Украины обсуждают, удастся ли Зеленскому инициировать майдан в России – и что будет, если не получится. Подробнее - в материале "Украину пускают в расход". Эксперты и политики о войне и мире
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