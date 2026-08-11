https://ukraina.ru/20260811/kak-rossiya-obnulit-vse-voennye-vozmozhnosti-vsu-i-zapada-sadulaev-nazval-besproigryshnoe-reshenie-1082392131.html
Как Россия обнулит все военные возможности ВСУ и Запада: Садулаев назвал беспроигрышное решение
Как Россия обнулит все военные возможности ВСУ и Запада: Садулаев назвал беспроигрышное решение - 11.08.2026 Украина.ру
Как Россия обнулит все военные возможности ВСУ и Запада: Садулаев назвал беспроигрышное решение
Писатель, публицист и военный волонтёр Герман Садулаев в эфире Украина.ру рассказал, кто управляет украинскими дронами, объяснил, как бороться с атаками ВСУ на... Украина.ру, 11.08.2026
2026-08-11T14:07
2026-08-11T14:07
2026-08-11T14:07
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Писатель, публицист и военный волонтёр Герман Садулаев в эфире Украина.ру рассказал, кто управляет украинскими дронами, объяснил, как бороться с атаками ВСУ на российские города, а также назвал основные задачи, которые стоят перед начальником Войск беспилотных систем Денисом Ляминым:00:38 – ИИ-рой без оператора: кто нажимает "пуск"?04:04 – Спутниковый ключ: что будет, если обрушить Starlink;07:25 – Русские против Скайнета: битва за живых;10:00 – Три задачи для Дениса Лямина;19:35 – Танки, лазеры и ультиматум Илону Маску.ТГ-канал Германа Садулаева: t.me/...ansadulaev
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