https://ukraina.ru/20260811/kak-rossiya-obnulit-vse-voennye-vozmozhnosti-vsu-i-zapada-sadulaev-nazval-besproigryshnoe-reshenie-1082392131.html

Как Россия обнулит все военные возможности ВСУ и Запада: Садулаев назвал беспроигрышное решение

Как Россия обнулит все военные возможности ВСУ и Запада: Садулаев назвал беспроигрышное решение - 11.08.2026 Украина.ру

Как Россия обнулит все военные возможности ВСУ и Запада: Садулаев назвал беспроигрышное решение

Писатель, публицист и военный волонтёр Герман Садулаев в эфире Украина.ру рассказал, кто управляет украинскими дронами, объяснил, как бороться с атаками ВСУ на... Украина.ру, 11.08.2026

2026-08-11T14:07

2026-08-11T14:07

2026-08-11T14:07

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россия

запад

илон маск

вооруженные силы украины

украина.ру

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Писатель, публицист и военный волонтёр Герман Садулаев в эфире Украина.ру рассказал, кто управляет украинскими дронами, объяснил, как бороться с атаками ВСУ на российские города, а также назвал основные задачи, которые стоят перед начальником Войск беспилотных систем Денисом Ляминым:00:38 – ИИ-рой без оператора: кто нажимает "пуск"?04:04 – Спутниковый ключ: что будет, если обрушить Starlink;07:25 – Русские против Скайнета: битва за живых;10:00 – Три задачи для Дениса Лямина;19:35 – Танки, лазеры и ультиматум Илону Маску.ТГ-канал Германа Садулаева: t.me/...ansadulaev

россия

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видео, россия, запад, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру, видео