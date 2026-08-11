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МиГ-29 ВСУ потерян на боевом задании в Одесской области

МиГ-29 ВСУ потерян на боевом задании в Одесской области - 11.08.2026 Украина.ру

МиГ-29 ВСУ потерян на боевом задании в Одесской области

Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство по факту падения истребителя МиГ-29 ВСУ вечером 10 августа 2026 года в Березовском районе Одесской области. Об этом ведомство сообщило 11 августа

2026-08-11T12:40

2026-08-11T12:40

2026-08-11T12:40

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"По предварительной информации, самолет выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских беспилотников. Однако в ходе активной части операции произошла нештатная ситуация, в результате чего самолет загорелся и пилот потерял управление, но успел катапультироваться", - сказано в официальном сообщении.После падения истребителя следственно-оперативная группа ГБР выехала на место происшествия и работала там на протяжении всей ночи. Работники бюро провели осмотр территории с изъятиями обломков и опросом свидетелей и военнослужащих. Продолжаются поиски бортового регистратора - "черного ящика". После получения и анализа этой информации следствие сможет указать на версии причин крушения военного самолёта.Следствие также должно проверить соблюдение правил подготовки к полету, его выполнение и эксплуатации самолета. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу). Досудебное расследование продолжается. Осенью 2022 года "Герань" впервые сбила украинский истребитель МиГ-29. По данным украинского госбюро расследований самолет упал во время воздушной тревоги в районе Винницы. Летчик отражал атаку "Гераней", и один удар отразить не смог - катапультировался.Тем временем Польша обсуждает передачу Украине исчерпавших свой ресурс старых советских истребителей МиГ-29 в обмен на дроны. Замминистра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что решение будет принято в течение нескольких недель.Подробности в публикации Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроныАктуальное интервью: Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы

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новости, украина, польша, одесская область, вооруженные силы украины, гбр, миг-29, потери всу, ввс украины, атака бпла