Сербия может закрыть безвизовый въезд для россиян
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк"Сербский марш" в поддержку территориальной целостности Сербии
Белград под давлением Брюсселя готовится к отмене безвизового режима для граждан России. Об этом 11 августа сообщают местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники
Вопрос активно обсуждается в правительстве в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз. Официального заявления пока нет, но инсайдеры не исключают, что решение может быть принято уже до конца года.
Евросоюз требует от стран-кандидатов синхронизации миграционного законодательства, и Белград, стремясь ускорить евроинтеграцию, вынужден идти на уступки.
Сейчас россияне могут находиться в Сербии без виз до 30 дней. В случае отмены этого режима поездки серьёзно усложнятся и потребуют дополнительных расходов.
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