https://ukraina.ru/20260811/serbiya-mozhet-zakryt-bezvizovyy-vezd-dlya-rossiyan-1082391333.html

Сербия может закрыть безвизовый въезд для россиян

Сербия может закрыть безвизовый въезд для россиян - 11.08.2026 Украина.ру

Сербия может закрыть безвизовый въезд для россиян

Белград под давлением Брюсселя готовится к отмене безвизового режима для граждан России. Об этом 11 августа сообщают местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники

2026-08-11T13:50

2026-08-11T13:50

2026-08-11T13:50

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Вопрос активно обсуждается в правительстве в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз. Официального заявления пока нет, но инсайдеры не исключают, что решение может быть принято уже до конца года. Евросоюз требует от стран-кандидатов синхронизации миграционного законодательства, и Белград, стремясь ускорить евроинтеграцию, вынужден идти на уступки.Сейчас россияне могут находиться в Сербии без виз до 30 дней. В случае отмены этого режима поездки серьёзно усложнятся и потребуют дополнительных расходов.Ранее в новостях: пять стран Евросоюза заблокировали предложение о запрете выдачи "шенгена" для граждан РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сербия, белград, вооруженные силы украины, ес