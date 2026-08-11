Сербия может закрыть безвизовый въезд для россиян - 11.08.2026 Украина.ру
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Сербия может закрыть безвизовый въезд для россиян
Сербия может закрыть безвизовый въезд для россиян - 11.08.2026 Украина.ру
Сербия может закрыть безвизовый въезд для россиян
Белград под давлением Брюсселя готовится к отмене безвизового режима для граждан России. Об этом 11 августа сообщают местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники
2026-08-11T13:50
2026-08-11T13:50
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Вопрос активно обсуждается в правительстве в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз. Официального заявления пока нет, но инсайдеры не исключают, что решение может быть принято уже до конца года. Евросоюз требует от стран-кандидатов синхронизации миграционного законодательства, и Белград, стремясь ускорить евроинтеграцию, вынужден идти на уступки.Сейчас россияне могут находиться в Сербии без виз до 30 дней. В случае отмены этого режима поездки серьёзно усложнятся и потребуют дополнительных расходов.Ранее в новостях: пять стран Евросоюза заблокировали предложение о запрете выдачи "шенгена" для граждан РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сербия, белград, вооруженные силы украины, ес
Новости, Россия, Сербия, Белград, Вооруженные силы Украины, ЕС

Сербия может закрыть безвизовый въезд для россиян

13:50 11.08.2026
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк"Сербский марш" в поддержку территориальной целостности Сербии
Сербский марш в поддержку территориальной целостности Сербии - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Белград под давлением Брюсселя готовится к отмене безвизового режима для граждан России. Об этом 11 августа сообщают местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники
Вопрос активно обсуждается в правительстве в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз. Официального заявления пока нет, но инсайдеры не исключают, что решение может быть принято уже до конца года.
Евросоюз требует от стран-кандидатов синхронизации миграционного законодательства, и Белград, стремясь ускорить евроинтеграцию, вынужден идти на уступки.
Сейчас россияне могут находиться в Сербии без виз до 30 дней. В случае отмены этого режима поездки серьёзно усложнятся и потребуют дополнительных расходов.
Ранее в новостях: пять стран Евросоюза заблокировали предложение о запрете выдачи "шенгена" для граждан РФ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа
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