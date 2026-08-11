"Это война на истощение на поле боя": британский посол призвал Украину потерпеть - 11.08.2026 Украина.ру
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"Это война на истощение на поле боя": британский посол призвал Украину потерпеть
"Это война на истощение на поле боя": британский посол призвал Украину потерпеть - 11.08.2026 Украина.ру
"Это война на истощение на поле боя": британский посол призвал Украину потерпеть
Киеву следует проявить "стратегическое терпение" в ситуации российской специальной военной операции. Об этом 11 августа сообщает РБК-Украина, публикуя интервью посла Британии на Украине Нила Кромптона
2026-08-11T11:39
2026-08-11T11:39
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Энди Бернем сменил Кира Стармера в кресле британского премьер-министра, однако позиция официального Лондона по украинскому вопросу осталась прежней, отметил британский посол.Нил Кромптон рассказал о поддержке киевского режима новым составом британского Кабмина, инициативе в необъявленной войне, словах украинского посла Валерия Залужного о НАТО, "деньгах Абрамовича" и сотрудничестве в оборонной сфере.Отвечая ан вопрос о том, что могло бы стать поворотным моментом для того, чтобы "заставить Россию начать содержательные переговоры", британский дипломат напомнил о выражении "стратегическое терпение"."К сожалению, это война на истощение на поле боя, и я считаю, что это также своего рода война, соревнование между двумя военно-промышленными комплексами, - сказал британский посол. - А украинский оборонно-промышленный сектор за последний год достиг впечатляющих успехов – как в сфере инновационного вооружения и стоимости, так и в количественном плане. Думаю, в этом году вы произведете 10 миллионов дронов".Кромптон уверен, что на Украине в этом есть качественное преимущество - "преимущество демократии и людей, которые мыслят инновационно". "Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин пока хочет изменить стратегию. Но мы видим – будь то в социальных сетях, в "The Economist" или в международных СМИ – что в России все больше людей беспокоятся из-за расходов на войну", - продолжил посол.По словам британского дипломата, в России "матери волнуются, что их сыновей могут мобилизовать". В этой интервью Кромптон поддержал пропагандистский нарратив, который не первый месяц отрабатывает западная пресса и сеть уехавших из России иноагентов."А что касается стратегии, то с чего-то надо начинать, - продолжил британский дипломат. - Путин не избирается, поэтому он не озабочен опросами общественного мнения так, как это должны делать демократические лидеры, такие как президент Зеленский или ваши министры".Британский дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп также говорил об изменении динамики на поле боя. Он не уточнил, о каком высказывании идёт речь, заметив лишь, что "это будет одним из факторов".Дипломат британского королевства выразил уверенность в том, что Украина "проявит стратегическое терпение, будет демонстрировать решительность и, при поддержке союзников, будет продолжать давление, так что мы надеемся, что сможем достичь цели".По мнению Кромптона, стратегия нынешнего руководства Украины заключается в том, чтобы "пытаться вести переговоры, но одновременно усиливать военное давление".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, The Economist, прогнозы СВО, Международная политика, Британия, Кир Стармер, Валерий Залужный, Кабмин, НАТО, Киев, Переговоры по Украине 2026

"Это война на истощение на поле боя": британский посол призвал Украину потерпеть

11:39 11.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© commons.wikimedia.org / Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
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Киеву следует проявить "стратегическое терпение" в ситуации российской специальной военной операции. Об этом 11 августа сообщает РБК-Украина, публикуя интервью посла Британии на Украине Нила Кромптона
Энди Бернем сменил Кира Стармера в кресле британского премьер-министра, однако позиция официального Лондона по украинскому вопросу осталась прежней, отметил британский посол.
Нил Кромптон рассказал о поддержке киевского режима новым составом британского Кабмина, инициативе в необъявленной войне, словах украинского посла Валерия Залужного о НАТО, "деньгах Абрамовича" и сотрудничестве в оборонной сфере.
Отвечая ан вопрос о том, что могло бы стать поворотным моментом для того, чтобы "заставить Россию начать содержательные переговоры", британский дипломат напомнил о выражении "стратегическое терпение".
"К сожалению, это война на истощение на поле боя, и я считаю, что это также своего рода война, соревнование между двумя военно-промышленными комплексами, - сказал британский посол. - А украинский оборонно-промышленный сектор за последний год достиг впечатляющих успехов – как в сфере инновационного вооружения и стоимости, так и в количественном плане. Думаю, в этом году вы произведете 10 миллионов дронов".
Кромптон уверен, что на Украине в этом есть качественное преимущество - "преимущество демократии и людей, которые мыслят инновационно".
"Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин пока хочет изменить стратегию. Но мы видим – будь то в социальных сетях, в "The Economist" или в международных СМИ – что в России все больше людей беспокоятся из-за расходов на войну", - продолжил посол.
По словам британского дипломата, в России "матери волнуются, что их сыновей могут мобилизовать". В этой интервью Кромптон поддержал пропагандистский нарратив, который не первый месяц отрабатывает западная пресса и сеть уехавших из России иноагентов.
"А что касается стратегии, то с чего-то надо начинать, - продолжил британский дипломат. - Путин не избирается, поэтому он не озабочен опросами общественного мнения так, как это должны делать демократические лидеры, такие как президент Зеленский или ваши министры".
Британский дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп также говорил об изменении динамики на поле боя. Он не уточнил, о каком высказывании идёт речь, заметив лишь, что "это будет одним из факторов".
Дипломат британского королевства выразил уверенность в том, что Украина "проявит стратегическое терпение, будет демонстрировать решительность и, при поддержке союзников, будет продолжать давление, так что мы надеемся, что сможем достичь цели".
По мнению Кромптона, стратегия нынешнего руководства Украины заключается в том, чтобы "пытаться вести переговоры, но одновременно усиливать военное давление".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа
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