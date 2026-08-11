Кабмин Украины назначил выплаты ко Дню независимости - от $10 - 11.08.2026 Украина.ру
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Кабмин Украины назначил выплаты ко Дню независимости - от $10
Кабмин Украины назначил выплаты ко Дню независимости - от $10 - 11.08.2026 Украина.ру
Кабмин Украины назначил выплаты ко Дню независимости - от $10
Правительство Украины утвердило размеры выплат ко Дню независимости, Пенсионный фонд собирает заявления граждан. Об этом 11 августа сообщает украинская пресса
2026-08-11T13:29
2026-08-11T13:29
новости
украина
кабмин
социальная политика
социальные расходы
социальные выплаты
бывший ссср
пенсионные фонды
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Пенсионный фонд Украины напомнил, что размер выплат на День независимости Украины определяется правительственным постановлением No602 от 13 мая 2026 года. Порядок внесения единовременных денежных выплат на День независимости Украины был утвержден постановлением от 27 декабря 2023 года No 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые достоинства перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в особых условиях".3100 грн ($69) положено "лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной".Инвалиды в результате войны и бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания под стражей, которые признаются инвалидами, получат: группа I – 3 100 грн, группа II – 2 900 грн и III группа – 2 700 грн.1000 грн ($22) назначено участникам боевых действий, пострадавшим участникам госпереворота 2014 года ("майдана", "революции достоинства"), бывшим несовершеннолетним заключенным концлагерей, гетто и другим местам принудительного заключения, а также родившимся в этих местах детям.650 грн ($29) получат члены семей умерших ветеранов войны и погибших военнослужащих постсоветской республики, а также "жены (мужья) умерших инвалидов в результате войны и других категорий, определенных законом, не вступивших в брак во второй раз".450 грн ($10) получат "участники войны, бывшие узники концлагерей, лица, которых насильно отвели на принудительные работы, дети партизан, подпольщики и другие участники борьбы с нацистским режимом".Пенсионерам эти символические суммы будут выплачиваться в августе вместе с пенсией, жилищным субсидированием или пособием."Ветеранам войны, которые служат (военнослужащие), в том числе пенсионеры или получатели жилищных субсидий или льгот на жилищные и коммунальные услуги, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане служат (военная служба)", - сказано в официальном сообщении.Госучреждение не уточняет, о какой войне идёт речь - официально Украина не объявляла войну и ей также войну не объявляли. Вероятно, подразумевается специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО)."Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером/получателем жилищных субсидий и пособий и не проходит службу (военную службу), для того чтобы получить помощь, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины", - сказано в разъяснениях.Там также указан перечень документов и их копий, которые необходимо подать для получения выплат от нынешнего руководства постсоветской республики.Тем временем "Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП УкраиныМнение эксперта: Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 годаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, кабмин, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, бывший ссср, пенсионные фонды
Новости, Украина, Кабмин, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, бывший СССР, пенсионные фонды

Кабмин Украины назначил выплаты ко Дню независимости - от $10

13:29 11.08.2026
 
© commons.wikimedia.orgДесять гривен, 2006 год
Десять гривен, 2006 год - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© commons.wikimedia.org
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Правительство Украины утвердило размеры выплат ко Дню независимости, Пенсионный фонд собирает заявления граждан. Об этом 11 августа сообщает украинская пресса
Пенсионный фонд Украины напомнил, что размер выплат на День независимости Украины определяется правительственным постановлением No602 от 13 мая 2026 года. Порядок внесения единовременных денежных выплат на День независимости Украины был утвержден постановлением от 27 декабря 2023 года No 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые достоинства перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в особых условиях".
3100 грн ($69) положено "лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной".
Инвалиды в результате войны и бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания под стражей, которые признаются инвалидами, получат: группа I – 3 100 грн, группа II – 2 900 грн и III группа – 2 700 грн.
1000 грн ($22) назначено участникам боевых действий, пострадавшим участникам госпереворота 2014 года ("майдана", "революции достоинства"), бывшим несовершеннолетним заключенным концлагерей, гетто и другим местам принудительного заключения, а также родившимся в этих местах детям.
650 грн ($29) получат члены семей умерших ветеранов войны и погибших военнослужащих постсоветской республики, а также "жены (мужья) умерших инвалидов в результате войны и других категорий, определенных законом, не вступивших в брак во второй раз".
450 грн ($10) получат "участники войны, бывшие узники концлагерей, лица, которых насильно отвели на принудительные работы, дети партизан, подпольщики и другие участники борьбы с нацистским режимом".
Пенсионерам эти символические суммы будут выплачиваться в августе вместе с пенсией, жилищным субсидированием или пособием.
"Ветеранам войны, которые служат (военнослужащие), в том числе пенсионеры или получатели жилищных субсидий или льгот на жилищные и коммунальные услуги, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане служат (военная служба)", - сказано в официальном сообщении.
Госучреждение не уточняет, о какой войне идёт речь - официально Украина не объявляла войну и ей также войну не объявляли. Вероятно, подразумевается специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
"Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером/получателем жилищных субсидий и пособий и не проходит службу (военную службу), для того чтобы получить помощь, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины", - сказано в разъяснениях.
Там также указан перечень документов и их копий, которые необходимо подать для получения выплат от нынешнего руководства постсоветской республики.
Тем временем "Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины
Мнение эксперта: Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года
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