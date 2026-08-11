https://ukraina.ru/20260811/nachalo-polozheno-anpilogov-pro-udary-po-mostam-cherez-dnepr-i-osvobozhdenie-zaporozhya-1082373801.html

"Начало положено": Анпилогов про удары по мостам через Днепр и освобождение Запорожья

"Начало положено": Анпилогов про удары по мостам через Днепр и освобождение Запорожья - 11.08.2026 Украина.ру

"Начало положено": Анпилогов про удары по мостам через Днепр и освобождение Запорожья

Следующей "краеугольной вехой" после ударов по мосту в Затоке станет изоляция левобережной части временно оккупированного Запорожья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-08-11T06:00

2026-08-11T06:00

2026-08-11T06:00

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Отвечая на вопрос о радикальных шагах вроде ударов по мостам через Днепр, эксперт заявил, что начало уже положено. Анпилогов отметил, что мост в Затоке и уничтожение переправы через Казенный Торец в Славянске стали важными вехами. "Начало положено. Мост в Затоке был важной вехой. Уничтожение моста через Казенный Торец в Славянске показывает, что работа в этом направлении ведется. И еще одной краеугольной вехой станет изоляция левобережной части Запорожья", – заявил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, в Запорожье есть несколько капитальных мостов – старый мост Преображенского через Хортицу, новый автомобильный, арочный мост и дамба Днепрогэс. "Саму дамбу взрывать не надо. Но там есть два перехода. Один мостовой переход через шлюзовую камеру, который расположен ближе к левому берегу. Вот там можно нанести удар, чтобы уничтожить мосты над шлюзовыми камерами", – пояснил Анпилогов.Эксперт добавил, что есть еще один мостовой переход в водохранилище на левом берегу, который тоже можно уничтожить. "В этом случае дамба будет цела. А выведенные из строя два этих мостовых перехода позволят изолировать западную часть Запорожья от восточной", – подчеркнул он."И тогда оборона города будет в значительной степени затруднена", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации в Европе — в материале "Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой" на сайте Украина.ру.

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