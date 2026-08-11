https://ukraina.ru/20260811/ezoterika-dlya-manipulyatsiy-k-30-letiyu-so-dnya-smerti-vangi-1082355605.html

Эзотерика для манипуляций. К 30-летию со дня смерти Ванги

Эзотерика для манипуляций. К 30-летию со дня смерти Ванги - 11.08.2026 Украина.ру

Эзотерика для манипуляций. К 30-летию со дня смерти Ванги

11 августа 1996 года умерла Вангелия Гуштерова, более известная как ясновидящая баба Ванга. Имя провидицы стало нарицательным, а её предсказания, большинство из которых, кстати, не сбылось, достаточно неплохо изложены в литературе чтобы на них подробно останавливаться. Гораздо важнее рассмотреть тот феномен 1980-х, частью которого она была

2026-08-11T14:00

2026-08-11T14:00

2026-08-11T14:00

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Именно в 80-х началось массовое насаждение интереса к оккультизму, эзотерике, экстрасенсорике, астрологии, а также прочим паранормальным явлениям. Тем более что подобные поветрия достаточно часто охватывают общество в преддверии больших потрясений.Витки магической спиралиПримерно каждые полтора или два десятилетия наше общество с завидной периодичностью охватывает странное поветрие: люди вдруг начинают массово интересоваться тем, что наука относит к "неакадемическим формам познания" окружающего нас мира. Проходит несколько лет ажиотажа и люди, насытившиеся всевозможным потусторонним и аномальным, теряют к нему интерес ровно до того момента пока не подрастёт новое поколение, ещё не успевшее выработать интеллектуальный иммунитет к подобного рода информации.Сделаем экскурс в историю.Накануне Первой Мировой войны в России наблюдается повальное увлечение эзотерикой. Среди богатых стало модным проведение спиритических сеансов, а те, кто победнее, вовсю развлекались карточными гаданиями. Интеллектуалы были вовсю увлечены теософией Елены Блаватской, а высшая знать, включая многих членов императорской фамилии, записывалась в очередь на приём в клинику тибетской медицины, которую в Петербурге открыл Пётр Бадмаев. Те, за кем закрепилась репутация обладателей сверхъестественных способностей, вроде Григория Распутина, пользовались огромным влиянием.Наша страна не была исключением. Например, в то же самое время в Западной Европе приобрёл популярность французский оккультист Папюс– создатель целой системы каббалистической магии. По сути, тогда эзотерика, наряду с развратом и наркоманией, стала одной из форм разложения утратившего идеалы социума.Последовавшее бурное десятилетие со всеми его батальными перипетиями и трудностями послевоенного периода не только сильно уменьшило ряды поклонников паранормальных явлений, но и снизило к ним интерес в целом: в это время во всей Европе от Атлантики до Урала большинство было занято выживанием. И лишь к середине 1920-х годов оправившееся от военных потрясений общество вновь начало интересоваться тайными знаниями.В СССР ближе к концу НЭПа зачастили иностранные гипнотизёры и телепаты, устраивавшие массовые представления: следы этого остались на страницах произведений Михаила Булгакова. Впрочем, уже в начале эпохи индустриализации интерес к подобным вещам резко сократился из-за того, что советское общество удалось заинтересовать куда более рациональными делами.Зато в Германии мистика превратилась не только в инструмент сеяния реваншизма, но и стала одним из столпов нацистской идеологии. В 1935 году в Третьем Рейхе был даже создан центр оккультных наук "Аненербе", а самого фюрера постоянно окружали маги с астрологами. Причина такого подхода простая: эзотерика – единственная возможность обосновать выдвигаемые Гитлером и его сообщниками сверхценные идеи.Поле чудес и его обитателиВ послевоенном СССР некоторый всплеск интереса к паранормальным явлениям имел место в последние годы жизни Сталина. Тогда началась всесоюзная слава Вольфа Мессинга: он не только собирал аншлаги в домах культуры, но и близко дружил с рядом руководящих работников высокого ранга.Феномен Мессинга в позднесталинском СССР был обусловлен двумя моментами. Во-первых, к тому времени в стране практически не осталось участников спиритического бума начала ХХ века. Во-вторых, на фоне обострения борьбы в высших эшелонах власти интерес к провидцу и телепату проявляли спецслужбы. При этом сами якобы сверхъестественные способности Мессинга мало кого интересовали, зато в вопросах, задаваемых ему высокопоставленными клиентами, могла проскользнуть очень ценная информация.Следующий виток пришёлся на конец 1960-х годов – на самый рационалистический период в истории с его триумфальным освоением ядерной энергии и прорывом человечества в космос. Но именно тогда заговорили о снежном человеке йетти, лохнесском чудовище, НЛО и прочих химерах. Вернулась слава и к Вольфу Мессингу, сопровождавшаяся жуткой спекуляцией на билетах.В Болгарии в этот период имело место радикальное изменения отношения к уже успевшей приобрести широкую известность Ванге. Если ранее гражданку Гуштерову безжалостно критиковали за шарлатанство и мракобесие, то теперь её обеспечили должностью на государственной службе с очень даже хорошей зарплатой.Власти действовали исключительно рационально – незачем упускать такой источник пополнения казны. Ну и опять же, к провидцам весьма часто обращаются в очень щепетильных случаях, которые, в свою очередь, могут заинтересовать компетентные структуры: главное уметь правильно расставить информаторов. Позднее похожую функцию в СССР выполняла целительница и астролог Джуна, чьими клиентами были многие влиятельные личности.Эпоха Перестройки и первых постсоветских лет стала золотым временем для поклонников паранормальных явлений. Астрология, ясновидение и криптозоология были самыми желаемыми темами на первых полосах газет. Книжные магазины ломились от макулатуры о похождениях таёжных провидиц со всевозможными техниками диагностики ауры и исправления кармы. Кашпировский, Чумак и им подобные собирали многомиллионные аудитории у телеэкранов и на стадионах.Первой целью такого масштабного информационного вброса было разложение общества: для обладателя целостной картины мира паранормальное всегда является маргинальным, а здесь всё ставится с ног на голову путём реабилитации аномалии в общественном сознании. Но этому же самому делу в "перестроечные" годы служили и шквальная бесцеремонная критика советской действительности – та самая пресловутая "чернуха", масштабный пересмотр истории, выпячивание прелестей западного образа жизни на фоне советского дефицита. В результате получатель таких информационных вливаний очень скоро оказывался совершенно дезориентированным, а посему – пригодным для манипуляций.Вторая цель – канализирование общественных настроений. Например, те же уфологи и криптозоологи, а также поклонники оккультных практик достаточно быстро замыкаются в уютном мирке своих исканий. Этой же цели служит и насаждение веры в наличие чудесных способов решения трудноразрешимых проблем: особой социально-политической активности от таких людей ждать не приходится, зато Поле чудес из сказки про золотой ключик клиентами обеспечено.Камлание на грабляхНовый рост интереса к потусторонним вещам на постсоветском пространстве стал наблюдаться к началу 2010-х годов: здесь сыграли свою роль и цикличность поколений, и то, что вполне понятные интересанты готовили "цветные" сценарии в России и на Украине. В то время оживились астрологи, мистика стала непременным атрибутом телевизионных сериалов, вернулся из забытья гипнотизёр Кашпировский. Произошла реинкарнация некогда знаменитых финансовых "пирамид": вот вам пусть и несколько приземлённый, но пример веры в чудеса вопреки всем граблям!В центре внимания оказались прогнозы так и не наступившего конца света по календарю майя: их начали активно вбрасывать уже за пять лет до предполагаемого события, намечавшегося на декабрь 2012 года. Это был откровенный шантаж общества, ставивший целью посеять неуверенность в завтрашнем дне: лишённым покоя легче управлять.Двоим моим знакомым вышеупомянутый несостоявшийся "конец света" стоил жизни. Эта недавно сыгравшая свадьбу семейная пара из Донецка любила не только всевозможные мистические вещи, но и путешествия, поэтому отправилась в Мексику, где, по дороге на полуостров Юкатан, подверглась разбойному нападению. Удалось найти лишь останки мужа, судьба жены так и осталась неустановленной, а последовавшие вскоре события уже не способствовали этому. Мать пропавшей без вести остаток своих дней прожила в надежде на возвращение дочери.Где мистика с эзотерикой – там и лженауке найдётся место: такой человек будет глух к голосу разума. Помню, как в январе 2013 года по Донецку прокатились протесты против планов добычи сланцевого газа в Придонцовье. Ничего хорошего в эксплуатации наших недр западными компаниями не было, но рисуемые явно купленными экоактивистами красочные картины масштабной экологической катастрофы, при которой гидравлические разрывы пластов вызовут чуть ли не термоядерный взрыв на урановых месторождениях Приазовья, многими моими земляками были восприняты слишком близко к сердцу со всеми последующими тратами на корвалол и нитроглицерин. И апеллирующие к реалиям геологического строения Донбасса попытки доказать, что это шантаж, нередко воспринимались людьми в штыки.Мистика востребована устроителями смут и радикальными националистами: выдвигаемые ими тезисы зачастую невозможно обосновать рациональными аргументами. Но если в России участники "белоленточного" движения были слишком материалистически настроенными чтобы напрямую нуждаться в ней, то Евромайдан оказался самой благодатной почвой для её культивирования.Зимой 2013-14 годов после коллективных камланий на главной площади Киева под речёвку "Кто не скачет – тот москаль!" и впадания в экстаз звуки государственного гимна, в оккультизм ударялись даже достаточно интеллектуальные и здравомыслящие украинские эксперты, ранее не замеченные в различных глупостях. А майданные издания вовсю пестрели публикациями о питании божественной энергетикой тонкого духовного тела Украины и эргрегорах – генерируемых митингующими массами сгустках смыслов, энергий и свободы. Иными словами, делалось всё чтобы отключить у граждан критическое мышление, которое так мешало сталкиванию страны в пропасть.

https://ukraina.ru/20220828/1038153127.html

https://ukraina.ru/20251006/nazad-v-buduschee-o-letayuschikh-blyudtsakh-zelnykh-chelovechkakh-i-russkikh-dronakh--1069709258.html

https://ukraina.ru/20260519/magicheskaya-bolezn-ukrainy-pochemu-ermak-i-zelenskiy-idut-k-gadalkam-1079140159.html

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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история, ссср, россия, украина, ванга, григорий распутин, михаил булгаков, мистика