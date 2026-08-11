https://ukraina.ru/20260811/11-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1082389039.html
11 августа 2026 года, утренний эфир
11 августа 2026 года, утренний эфир - 11.08.2026 Украина.ру
11 августа 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 11.08.2026
2026-08-11T12:41
2026-08-11T12:41
2026-08-11T18:42
новороссия
донецкая народная республика
лнр
наталья курянская
александр чаленко
общественная палата
украина.ру
новороссия сегодня
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082388753_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_cd17baa9db495aa3977fa9fe293509c1.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. * Время Новороссии. Новости Мангушского округа ДНР: стройка, дороги, безопасность и праздник – прямой разговор с Главой округа Борисом Тримой.* Женщины Новороссии. О графине Елизавете Ксавьерьевне Воронцовой. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР. Ведущий: обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко. * Время Новороссии. Правительство увеличило выплаты в Новороссии и Донбассе при утрате имущества/изменения в регзакон ЛНР о бесхозном жилье. Гость: Алексей Белецкий – председатель Комитета Народного Совета ЛНР по бюджету, налогам и собственности.* Нам есть, чем гордиться! О загубленной гордости Херсонщины – Каховской ГЭС и возрождении края. Гость: Даниил Черных, журналист.* Время Новороссии. Когда закончится блэкаут в ДНР? Гость: Светлана Ларина – главный редактор издания "Блокнот Донецк".* Важный разговор. Проблемы ветеранов СВО с получением льгот. Гость: Изабелла Либерман – руководитель Союза ветеранов СВО в ДНР.
новороссия
донецкая народная республика
лнр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082388753_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2eeb85a753080a2aa26b0c892b3361e1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, донецкая народная республика, лнр, наталья курянская, александр чаленко, общественная палата, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Наталья Курянская, Александр Чаленко, общественная палата, Украина.ру, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Новости Мангушского округа ДНР: стройка, дороги, безопасность и праздник – прямой разговор с Главой округа Борисом Тримой.
* Женщины Новороссии. О графине Елизавете Ксавьерьевне Воронцовой. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР. Ведущий: обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко.
* Время Новороссии. Правительство увеличило выплаты в Новороссии и Донбассе при утрате имущества/изменения в регзакон ЛНР о бесхозном жилье. Гость: Алексей Белецкий – председатель Комитета Народного Совета ЛНР по бюджету, налогам и собственности.
* Нам есть, чем гордиться! О загубленной гордости Херсонщины – Каховской ГЭС и возрождении края. Гость: Даниил Черных, журналист.
* Время Новороссии. Когда закончится блэкаут в ДНР? Гость: Светлана Ларина – главный редактор издания "Блокнот Донецк".
* Важный разговор. Проблемы ветеранов СВО с получением льгот. Гость: Изабелла Либерман – руководитель Союза ветеранов СВО в ДНР.