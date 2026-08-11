https://ukraina.ru/20260811/11-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1082389039.html

11 августа 2026 года, утренний эфир

11 августа 2026 года, утренний эфир - 11.08.2026 Украина.ру

11 августа 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 11.08.2026

2026-08-11T12:41

2026-08-11T12:41

2026-08-11T18:42

новороссия

донецкая народная республика

лнр

наталья курянская

александр чаленко

общественная палата

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. * Время Новороссии. Новости Мангушского округа ДНР: стройка, дороги, безопасность и праздник – прямой разговор с Главой округа Борисом Тримой.* Женщины Новороссии. О графине Елизавете Ксавьерьевне Воронцовой. Гость: Наталья Курянская – член Общественной палаты ДНР. Ведущий: обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко. * Время Новороссии. Правительство увеличило выплаты в Новороссии и Донбассе при утрате имущества/изменения в регзакон ЛНР о бесхозном жилье. Гость: Алексей Белецкий – председатель Комитета Народного Совета ЛНР по бюджету, налогам и собственности.* Нам есть, чем гордиться! О загубленной гордости Херсонщины – Каховской ГЭС и возрождении края. Гость: Даниил Черных, журналист.* Время Новороссии. Когда закончится блэкаут в ДНР? Гость: Светлана Ларина – главный редактор издания "Блокнот Донецк".* Важный разговор. Проблемы ветеранов СВО с получением льгот. Гость: Изабелла Либерман – руководитель Союза ветеранов СВО в ДНР.

новороссия

донецкая народная республика

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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