Российские войска освободили два населённых пункта - 11.08.2026 Украина.ру
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Российские войска освободили два населённых пункта
Российские войска освободили два населённых пункта - 11.08.2026 Украина.ру
Российские войска освободили два населённых пункта
Российские военные установили контроль над населенными пунктами Щербаковка Харьковской области и Новым Полем — в Запорожской области. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-08-11T12:19
2026-08-11T12:19
спецоперация
сво
россия
харьковская область
запорожская область
вооруженные силы украины
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Подразделения группировки "Север" установили контроль над населённым пунктом Щербаковка в Харьковской области. Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Новое Поле в Запорожской области.Кроме того, за сутки уничтожены места хранения БПЛА, склады боеприпасов и логистические центры противника, в акватории Чёрного моря ликвидирован патрульный катер ВСУ. Силы ПВО отразили атаки 931 дрона самолётного типа и 12 авиабомб. Общие потери ВСУ составили 1325 человек.Российская армия продолжает методично освобождать территорию. Об этом – в материале ВС РФ сжимают ВСУ в кольцо в Сумской областиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, россия, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, СВО, Россия, Харьковская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Российские войска освободили два населённых пункта

12:19 11.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Сокол-И" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Сокол-И группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные установили контроль над населенными пунктами Щербаковка Харьковской области и Новым Полем — в Запорожской области. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве обороны РФ
Подразделения группировки "Север" установили контроль над населённым пунктом Щербаковка в Харьковской области. Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Новое Поле в Запорожской области.
Кроме того, за сутки уничтожены места хранения БПЛА, склады боеприпасов и логистические центры противника, в акватории Чёрного моря ликвидирован патрульный катер ВСУ. Силы ПВО отразили атаки 931 дрона самолётного типа и 12 авиабомб. Общие потери ВСУ составили 1325 человек.
Российская армия продолжает методично освобождать территорию. Об этом – в материале ВС РФ сжимают ВСУ в кольцо в Сумской области
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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