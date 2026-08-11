https://ukraina.ru/20260811/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselnnykh-punkta-1082387584.html

Российские войска освободили два населённых пункта

Российские войска освободили два населённых пункта - 11.08.2026 Украина.ру

Российские войска освободили два населённых пункта

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Щербаковка Харьковской области и Новым Полем — в Запорожской области. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-08-11T12:19

2026-08-11T12:19

2026-08-11T12:19

спецоперация

сво

россия

харьковская область

запорожская область

вооруженные силы украины

украина.ру

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Подразделения группировки "Север" установили контроль над населённым пунктом Щербаковка в Харьковской области. Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Новое Поле в Запорожской области.Кроме того, за сутки уничтожены места хранения БПЛА, склады боеприпасов и логистические центры противника, в акватории Чёрного моря ликвидирован патрульный катер ВСУ. Силы ПВО отразили атаки 931 дрона самолётного типа и 12 авиабомб. Общие потери ВСУ составили 1325 человек.Российская армия продолжает методично освобождать территорию. Об этом – в материале ВС РФ сжимают ВСУ в кольцо в Сумской областиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

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спецоперация, сво, россия, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы украины, украина.ру