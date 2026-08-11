Российские войска освободили два населённых пункта
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Сокол-И" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Российские военные установили контроль над населенными пунктами Щербаковка Харьковской области и Новым Полем — в Запорожской области. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве обороны РФ
Подразделения группировки "Север" установили контроль над населённым пунктом Щербаковка в Харьковской области. Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили Новое Поле в Запорожской области.
Кроме того, за сутки уничтожены места хранения БПЛА, склады боеприпасов и логистические центры противника, в акватории Чёрного моря ликвидирован патрульный катер ВСУ. Силы ПВО отразили атаки 931 дрона самолётного типа и 12 авиабомб. Общие потери ВСУ составили 1325 человек.
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