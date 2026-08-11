https://ukraina.ru/20260811/90-milliardov-v-nikuda-v-bryussele-ne-mogut-ponyat-kto-pokroet-dolg-ukrainy-1082386739.html

90 миллиардов в никуда: в Брюсселе не могут понять, кто покроет долг Украины

90 миллиардов в никуда: в Брюсселе не могут понять, кто покроет долг Украины - 11.08.2026 Украина.ру

90 миллиардов в никуда: в Брюсселе не могут понять, кто покроет долг Украины

Европейская комиссия не может определить, каким образом государства-члены союза будут расплачиваться за гигантский заём для Киева. Об этом 11 августа пишет Berliner Zeitung

2026-08-11T12:09

2026-08-11T12:09

2026-08-11T12:09

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Издание ссылается на ответ Еврокомиссии на запрос депутата Европарламента Фабио Де Маси. В документе признаётся, что на данный момент невозможно определить ни размер субсидии на покрытие долговых расходов, ни сумму, ни даже то, будет ли этот инструмент использоваться в бюджетном процессе на 2027 год."Очевидно, что Еврокомиссия даже не знает, какую сумму должны заплатить страны-члены. Кредиты послужат конфликту на истощение и обогатят коррумпированных олигархов", — заявил Де Маси. Напомним, при голосовании в Европарламенте Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в этой авантюре.Подробнее – в материале Что теперь Европа требует от Украины за кредит в 90 млрд евро.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, брюссель, киев, еврокомиссия, европарламент, европейская комиссия