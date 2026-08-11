90 миллиардов в никуда: в Брюсселе не могут понять, кто покроет долг Украины - 11.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260811/90-milliardov-v-nikuda-v-bryussele-ne-mogut-ponyat-kto-pokroet-dolg-ukrainy-1082386739.html
90 миллиардов в никуда: в Брюсселе не могут понять, кто покроет долг Украины
90 миллиардов в никуда: в Брюсселе не могут понять, кто покроет долг Украины - 11.08.2026 Украина.ру
90 миллиардов в никуда: в Брюсселе не могут понять, кто покроет долг Украины
Европейская комиссия не может определить, каким образом государства-члены союза будут расплачиваться за гигантский заём для Киева. Об этом 11 августа пишет Berliner Zeitung
2026-08-11T12:09
2026-08-11T12:09
новости
украина
брюссель
киев
еврокомиссия
европарламент
европейская комиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_0:263:2916:1903_1920x0_80_0_0_6aae16f2c26b65788ca56bb31cdc3a3b.jpg
Издание ссылается на ответ Еврокомиссии на запрос депутата Европарламента Фабио Де Маси. В документе признаётся, что на данный момент невозможно определить ни размер субсидии на покрытие долговых расходов, ни сумму, ни даже то, будет ли этот инструмент использоваться в бюджетном процессе на 2027 год."Очевидно, что Еврокомиссия даже не знает, какую сумму должны заплатить страны-члены. Кредиты послужат конфликту на истощение и обогатят коррумпированных олигархов", — заявил Де Маси. Напомним, при голосовании в Европарламенте Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в этой авантюре.Подробнее – в материале Что теперь Европа требует от Украины за кредит в 90 млрд евро.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
брюссель
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_169:0:2757:1941_1920x0_80_0_0_09cf720744fe73ee4b4217495468927a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, брюссель, киев, еврокомиссия, европарламент, европейская комиссия
Новости, Украина, Брюссель, Киев, Еврокомиссия, Европарламент, Европейская комиссия

90 миллиардов в никуда: в Брюсселе не могут понять, кто покроет долг Украины

12:09 11.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейская комиссия не может определить, каким образом государства-члены союза будут расплачиваться за гигантский заём для Киева. Об этом 11 августа пишет Berliner Zeitung
Издание ссылается на ответ Еврокомиссии на запрос депутата Европарламента Фабио Де Маси. В документе признаётся, что на данный момент невозможно определить ни размер субсидии на покрытие долговых расходов, ни сумму, ни даже то, будет ли этот инструмент использоваться в бюджетном процессе на 2027 год.
"Очевидно, что Еврокомиссия даже не знает, какую сумму должны заплатить страны-члены. Кредиты послужат конфликту на истощение и обогатят коррумпированных олигархов", — заявил Де Маси.
Напомним, при голосовании в Европарламенте Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в этой авантюре.
Подробнее – в материале Что теперь Европа требует от Украины за кредит в 90 млрд евро.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаБрюссельКиевЕврокомиссияЕвропарламентЕвропейская комиссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО
21:01В Харькове полицейские ночью вытащили раненого мужчину из квартиры
21:00Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал
20:56Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света
20:31Число украинских беженцев в Европе продолжает расти
20:28Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов
19:58Киевский суд поручил изучить подделку диплома главы Нацбанка Украины Пышного
19:50Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат
19:40Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО
19:30Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию
19:18Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ
19:01Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец
19:00Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий"
18:55СБУ в Киеве до смерти пытала экс-военнопленного
18:52"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона
18:3911 августа 2026 года, вечерний эфир
18:39"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши
18:33Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море
18:10Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ
18:00Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа
Лента новостейМолния