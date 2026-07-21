Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны Украины - 21.07.2026 Украина.ру
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Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны Украины
Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны Украины - 21.07.2026 Украина.ру
Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны Украины
Уволенный украинский министр обороны Михаил Фёдоров может готовиться к участию в президентских выборах, выяснила The Times. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T18:32
2026-07-21T18:32
новости
украина
the times
михаил федоров
украина.ру
акции протеста
сми
британия
информационная война
владимир зеленский
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Источники британского издания сообщили о продолжении скандала вокруг отставки Фёдорова с должности главы Минобороны Украины. Владимир Зеленский не смог уговорить экс-чиновника занять другую высокую должность."Всё больше людей считают, что 35-летний Федоров может однажды выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Один из соратников бывшего министра обороны сообщил, что его поощряют к созданию новой политической партии, ориентированной на антикоррупционные реформы, и что он уже заручился поддержкой нескольких депутатов", — говорится в статье.Издание считает Фёдорова "популярным" и не видит ничего необычного в инспирированном "картонном майдане" - выступлениях митингующих с надписями на картонках в поддержку отставного министра.Ранее британская пресса обращала внимание на связи Фёдорова с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, получившим после отставки синекуру посла Украины в Британии. Залужный и Фёдоров критиковали нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, которому тоже прочат отставку. Залужный также фигурировал в прессе как возможный кандидат на теоретически возможных выборах президента Украины.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, the times, михаил федоров, украина.ру, акции протеста, сми, британия, информационная война, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, александр сырский, всу, минобороны украины
Новости, Украина, The Times, Михаил Федоров, Украина.ру, акции протеста, СМИ, Британия, информационная война, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, ВСУ, Минобороны Украины

Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны Украины

18:32 21.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Web Summit министр обороны Украины Михаил Фёдоров
 министр обороны Украины Михаил Фёдоров - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© commons.wikimedia.org / Web Summit
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Уволенный украинский министр обороны Михаил Фёдоров может готовиться к участию в президентских выборах, выяснила The Times. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
Источники британского издания сообщили о продолжении скандала вокруг отставки Фёдорова с должности главы Минобороны Украины. Владимир Зеленский не смог уговорить экс-чиновника занять другую высокую должность.
"Всё больше людей считают, что 35-летний Федоров может однажды выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Один из соратников бывшего министра обороны сообщил, что его поощряют к созданию новой политической партии, ориентированной на антикоррупционные реформы, и что он уже заручился поддержкой нескольких депутатов", — говорится в статье.
Издание считает Фёдорова "популярным" и не видит ничего необычного в инспирированном "картонном майдане" - выступлениях митингующих с надписями на картонках в поддержку отставного министра.
Ранее британская пресса обращала внимание на связи Фёдорова с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, получившим после отставки синекуру посла Украины в Британии. Залужный и Фёдоров критиковали нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, которому тоже прочат отставку. Залужный также фигурировал в прессе как возможный кандидат на теоретически возможных выборах президента Украины.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
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