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"Есть сильное желание это сделать": посол Британии рассказал о поддержке ВПК Украины
"Есть сильное желание это сделать": посол Британии рассказал о поддержке ВПК Украины - 11.08.2026 Украина.ру
"Есть сильное желание это сделать": посол Британии рассказал о поддержке ВПК Украины
Сотрудничество Лондона и Киева в военной сфере есть и имеет перспективы развития. Об этом 11 августа сообщает РБК-Украина, публикуя интервью посла Британии на Украине Нила Кромптона
2026-08-11T12:12
2026-08-11T12:12
2026-08-11T12:12
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Посол рассказал, как именно новое правительство королевства планирует инвестировать в украинскую отрасль беспилотников, создание совместных предприятий или интеграции украинского опыта в военную доктрину Британии."Думаю, есть сильное желание это сделать, - сказал Кромптон. - Мы уже сделали одну-две небольшие вещи. Так, одна из наших компаний сотрудничает с вашей над дронами "Octopus", пытаясь повысить их скорость и эффективность".Дипломат посетовал на законодательные ограничения такого сотрудничества. При этом он констатировал прогресс в этом вопросе и отметил, что Украина делает это и с другими странами."Две недели назад мы объявили о системе "Stone Cloak"; как я понимаю, она помогает повысить точность ваших дронов. Надеюсь, эти проекты станут катализаторами, которые мы сможем расширить. Приходят все больше британских компаний", - сказал британский чиновник.По его словам, в Лондоне "есть сильное желание попытаться развивать эти направления" и опыт ВПК Украины для британцев важен. Особенно интересен опыт в сфере цепочек поставок.Кромптон полагает, что расширить военно-промышленный потенциал Украины возможно при долгосрочных партнерских отношениях, которые предполагают, что "часть производства будет происходить здесь, а часть – в Великобритании"."И я считаю, что в этом году в этом направлении был достигнут значительный прогресс, а война в Иране, в определенном смысле, подчеркнула, что Украина является "Кремниевой долиной" западного оборонного сектора, и люди хотят перенимать опыт", - сказал британский посол. В интервью он также высказался о перспективах членства Украины в НАТО и сообщил, на какие украинские нужды могут пойти "деньги Абрамовича" от продажи футбольного клуба "Челси".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, британия, впк, пентагон, лондон, роман абрамович, нато, вооруженные силы украины, военная помощь украине, россия
Новости, Украина, Британия, ВПК, Пентагон, Лондон, Роман Абрамович, НАТО, Вооруженные силы Украины, военная помощь Украине, Россия
"Есть сильное желание это сделать": посол Британии рассказал о поддержке ВПК Украины
Сотрудничество Лондона и Киева в военной сфере есть и имеет перспективы развития. Об этом 11 августа сообщает РБК-Украина, публикуя интервью посла Британии на Украине Нила Кромптона
Посол рассказал, как именно новое правительство королевства планирует инвестировать в украинскую отрасль беспилотников, создание совместных предприятий или интеграции украинского опыта в военную доктрину Британии.
"Думаю, есть сильное желание это сделать, - сказал Кромптон. - Мы уже сделали одну-две небольшие вещи. Так, одна из наших компаний сотрудничает с вашей над дронами "Octopus", пытаясь повысить их скорость и эффективность".
Дипломат посетовал на законодательные ограничения такого сотрудничества. При этом он констатировал прогресс в этом вопросе и отметил, что Украина делает это и с другими странами.
"Две недели назад мы объявили о системе "Stone Cloak"; как я понимаю, она помогает повысить точность ваших дронов. Надеюсь, эти проекты станут катализаторами, которые мы сможем расширить. Приходят все больше британских компаний", - сказал британский чиновник.
По его словам, в Лондоне "есть сильное желание попытаться развивать эти направления" и опыт ВПК Украины для британцев важен. Особенно интересен опыт в сфере цепочек поставок.
Кромптон полагает, что расширить военно-промышленный потенциал Украины возможно при долгосрочных партнерских отношениях, которые предполагают, что "часть производства будет происходить здесь, а часть – в Великобритании".
"И я считаю, что в этом году в этом направлении был достигнут значительный прогресс, а война в Иране, в определенном смысле, подчеркнула, что Украина является "Кремниевой долиной" западного оборонного сектора, и люди хотят перенимать опыт", - сказал британский посол.
В интервью он также высказался о перспективах членства Украины в НАТО и сообщил, на какие украинские нужды могут пойти "деньги Абрамовича" от продажи футбольного клуба "Челси".
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