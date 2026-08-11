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"Есть сильное желание это сделать": посол Британии рассказал о поддержке ВПК Украины

"Есть сильное желание это сделать": посол Британии рассказал о поддержке ВПК Украины - 11.08.2026 Украина.ру

"Есть сильное желание это сделать": посол Британии рассказал о поддержке ВПК Украины

Сотрудничество Лондона и Киева в военной сфере есть и имеет перспективы развития. Об этом 11 августа сообщает РБК-Украина, публикуя интервью посла Британии на Украине Нила Кромптона

2026-08-11T12:12

2026-08-11T12:12

2026-08-11T12:12

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Посол рассказал, как именно новое правительство королевства планирует инвестировать в украинскую отрасль беспилотников, создание совместных предприятий или интеграции украинского опыта в военную доктрину Британии."Думаю, есть сильное желание это сделать, - сказал Кромптон. - Мы уже сделали одну-две небольшие вещи. Так, одна из наших компаний сотрудничает с вашей над дронами "Octopus", пытаясь повысить их скорость и эффективность".Дипломат посетовал на законодательные ограничения такого сотрудничества. При этом он констатировал прогресс в этом вопросе и отметил, что Украина делает это и с другими странами."Две недели назад мы объявили о системе "Stone Cloak"; как я понимаю, она помогает повысить точность ваших дронов. Надеюсь, эти проекты станут катализаторами, которые мы сможем расширить. Приходят все больше британских компаний", - сказал британский чиновник.По его словам, в Лондоне "есть сильное желание попытаться развивать эти направления" и опыт ВПК Украины для британцев важен. Особенно интересен опыт в сфере цепочек поставок.Кромптон полагает, что расширить военно-промышленный потенциал Украины возможно при долгосрочных партнерских отношениях, которые предполагают, что "часть производства будет происходить здесь, а часть – в Великобритании"."И я считаю, что в этом году в этом направлении был достигнут значительный прогресс, а война в Иране, в определенном смысле, подчеркнула, что Украина является "Кремниевой долиной" западного оборонного сектора, и люди хотят перенимать опыт", - сказал британский посол. В интервью он также высказался о перспективах членства Украины в НАТО и сообщил, на какие украинские нужды могут пойти "деньги Абрамовича" от продажи футбольного клуба "Челси".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, британия, впк, пентагон, лондон, роман абрамович, нато, вооруженные силы украины, военная помощь украине, россия