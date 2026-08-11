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Чистка военкомов: 76 глав ТЦК стали фигурантами уголовных дел

Чистка военкомов: 76 глав ТЦК стали фигурантами уголовных дел - 11.08.2026 Украина.ру

Чистка военкомов: 76 глав ТЦК стали фигурантами уголовных дел

Исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе сообщил о масштабных проверках в военкоматах. Об этом 11 августа он заявил в комментарии "Укринформу"

2026-08-11T14:01

2026-08-11T14:01

2026-08-11T14:01

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По его словам, о подозрении сообщили 76 руководителям ТЦК разного уровня. Параллельно проверяются обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тысячи военнообязанных, а 6,5 тысячи решений военно-врачебных комиссий уже отменены."Для меня принципиально, чтобы закон действовал и для военнообязанного, и для чиновника. Должность и звание не могут быть защитой от ответственности. Но важно, чтобы ответственность была индивидуальной, а разоблачение конкретных злоупотреблений не превращалось в кампанию против всех работников ТЦК", — отметил Цуцкиридзе.По всей Украине гремят скандалы с "бусификацией": людей хватают на улицах, избивают, незаконно удерживают. В Одесском ТЦК вскрылись факты пыток и сексуального насилия, в Николаеве мобилизованного держали 18 суток со сломанными рёбрами, а в Днепропетровске мужчина умер прямо в военкомате. Подробнее – в материале Мобилизованный офицер умер в Коростенском ТЦКБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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