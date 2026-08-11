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Новый глава ГУР пытается ослабить Буданова* и увольняет его людей с должностей
Новый глава ГУР пытается ослабить Буданова* и увольняет его людей с должностей - 11.08.2026 Украина.ру
Новый глава ГУР пытается ослабить Буданова* и увольняет его людей с должностей
Руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко методично зачищает ведомство от кадров своего предшественника Кирилла Буданова*. Об этом 11 августа пишет "Украинская правда"
2026-08-11T13:02
2026-08-11T13:02
2026-08-11T13:03
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По данным источников издания, Иващенко "всеми силами пытается вытеснить" влияние экс-главы ГУР Кирилла Буданова* и уже снял с должностей многих его людей. При этом он тесно координирует действия с врио главы СБУ Александром Покладом, который сообщает ему о сотрудниках, находящихся в "группе риска". "Иващенко прислушивается и быстро реагирует", — отметил собеседник.На этом фоне усиливается напряжение между Будановым* и Покладом. По данным источников, Буданов* даже угрожал Зеленскому уйти с поста главы Офиса президента, если тот внесёт в Раду представление о назначении Поклада главой СБУ. Однако голосов для полноценного утверждения Поклада в парламенте пока нет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру* — внесён в перечень террористов и экстремистов
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новости, украина, россия, владимир зеленский, офис президента, сбу, рада
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Офис президента, СБУ, Рада
Новый глава ГУР пытается ослабить Буданова* и увольняет его людей с должностей
13:02 11.08.2026 (обновлено: 13:03 11.08.2026)
Руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко методично зачищает ведомство от кадров своего предшественника Кирилла Буданова*. Об этом 11 августа пишет "Украинская правда"
По данным источников издания, Иващенко "всеми силами пытается вытеснить" влияние экс-главы ГУР Кирилла Буданова* и уже снял с должностей многих его людей.
При этом он тесно координирует действия с врио главы СБУ Александром Покладом, который сообщает ему о сотрудниках, находящихся в "группе риска".
"Иващенко прислушивается и быстро реагирует", — отметил собеседник.
На этом фоне усиливается напряжение между Будановым* и Покладом.
По данным источников, Буданов* даже угрожал Зеленскому уйти с поста главы Офиса президента, если тот внесёт в Раду представление о назначении Поклада главой СБУ.
Однако голосов для полноценного утверждения Поклада в парламенте пока нет.
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* — внесён в перечень террористов и экстремистов