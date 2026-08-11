https://ukraina.ru/20260811/polskiy-deputat-khochet-sformirovat-diviziyu-vsu-iz-nerabotayuschikh-ukraintsev-1082389184.html
Польский депутат хочет сформировать дивизию ВСУ из неработающих украинцев
Польский депутат хочет сформировать дивизию ВСУ из неработающих украинцев - 11.08.2026 Украина.ру
Польский депутат хочет сформировать дивизию ВСУ из неработающих украинцев
Депутат сейма Польши Анджей Сливка, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Право и справедливость", в эфире телеканала Polsat предложил сформировать бригаду или дивизию Вооруженных сил Украины (ВСУ) из неработающих украинцев
2026-08-11T12:53
2026-08-11T12:53
2026-08-11T12:53
новости
польша
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg
"По нашему мнению, если это даже 5 процентов, это как минимум бригада, если не дивизия, которые могут быть сформированы и которые могут воевать за свою страну", - заявил Сливка.При этом он считает, что находящихся в Польше, но неработающих украинцев нужно идентифицировать.На прошлой неделе депутат Европейского парламента от Польши Тобиаш Бохеньский пригрозил в случае прихода к власти в Польше депортировать из страны украинцев призывного возраста. В ответ на это заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык отметил, что около 95 процентов украинцев призывного возраста работают в Польше легально.Подобные инициативы депутатов отражают растущее недовольство польского общества затянувшимся кризисом и нежеланием значительной части беженцев возвращаться для службы в ВСУ.Подробнее о положении украинцев в Польше - в материале "Заложники героизации УПА*". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев на сайте Украина.ру.
польша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_173:0:2860:2015_1920x0_80_0_0_dae9aa1b7b6f213ce6cf913bddca8997.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Польский депутат хочет сформировать дивизию ВСУ из неработающих украинцев
Депутат сейма Польши Анджей Сливка, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Право и справедливость", в эфире телеканала Polsat предложил сформировать бригаду или дивизию Вооруженных сил Украины (ВСУ) из неработающих украинцев
"По нашему мнению, если это даже 5 процентов, это как минимум бригада, если не дивизия, которые могут быть сформированы и которые могут воевать за свою страну", - заявил Сливка.
При этом он считает, что находящихся в Польше, но неработающих украинцев нужно идентифицировать.
"Таких людей нужно идентифицировать, и даже для нашей безопасности это знание необходимо", - сказал депутат.
На прошлой неделе депутат Европейского парламента от Польши Тобиаш Бохеньский пригрозил в случае прихода к власти в Польше депортировать из страны украинцев призывного возраста. В ответ на это заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык отметил, что около 95 процентов украинцев призывного возраста работают в Польше легально.
Подобные инициативы депутатов отражают растущее недовольство польского общества затянувшимся кризисом и нежеланием значительной части беженцев возвращаться для службы в ВСУ.