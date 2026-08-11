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Польский депутат хочет сформировать дивизию ВСУ из неработающих украинцев

Польский депутат хочет сформировать дивизию ВСУ из неработающих украинцев - 11.08.2026 Украина.ру

Польский депутат хочет сформировать дивизию ВСУ из неработающих украинцев

Депутат сейма Польши Анджей Сливка, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Право и справедливость", в эфире телеканала Polsat предложил сформировать бригаду или дивизию Вооруженных сил Украины (ВСУ) из неработающих украинцев

2026-08-11T12:53

2026-08-11T12:53

2026-08-11T12:53

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"По нашему мнению, если это даже 5 процентов, это как минимум бригада, если не дивизия, которые могут быть сформированы и которые могут воевать за свою страну", - заявил Сливка.При этом он считает, что находящихся в Польше, но неработающих украинцев нужно идентифицировать.На прошлой неделе депутат Европейского парламента от Польши Тобиаш Бохеньский пригрозил в случае прихода к власти в Польше депортировать из страны украинцев призывного возраста. В ответ на это заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык отметил, что около 95 процентов украинцев призывного возраста работают в Польше легально.Подобные инициативы депутатов отражают растущее недовольство польского общества затянувшимся кризисом и нежеланием значительной части беженцев возвращаться для службы в ВСУ.Подробнее о положении украинцев в Польше - в материале "Заложники героизации УПА*". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев на сайте Украина.ру.

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