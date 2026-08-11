Российский налог "Старлинк" станет проблемой для ВСУ - советник Зеленского - 11.08.2026 Украина.ру
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Российский налог "Старлинк" станет проблемой для ВСУ - советник Зеленского
Российский налог "Старлинк" станет проблемой для ВСУ - советник Зеленского - 11.08.2026 Украина.ру
Российский налог "Старлинк" станет проблемой для ВСУ - советник Зеленского
Спутниковая низкоорбитальная группировка российских спутников беспокоит сторонников сохранения киевского режима. Об этом 11 августа заявил советник Офиса президента Украины Сергей Бескрестнов
2026-08-11T13:48
2026-08-11T13:48
новости
россия
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Бескрестнов (он же "Флэш") задался вопросом о том, почему сеть спутников "Рассвет" (аналог "Старлинк") у русских станет проблемой для защитников режима Зеленского.Советник президентского офиса признал, что связь на фронтах у российской армии улучшится. "Основная угроза заключается в том, что мы сейчас не можем использовать "Старлинк" для онлайн управления БПЛА над Россией. Он там не работает. А вот россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники", - заявил Бескрестнов."Решение я вижу лишь одно направить все силы на создание РЭБ против "Рассвет". Пока есть время. Я считаю эту задачу приоритетной для себя", - поведал своим подписчикам бывший советник бывшего министра обороны Украины, обосновавшийся в Офисе президента Украины.Актуальное интервью: Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы
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новости, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, офис президента, спутник, бпла
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Офис президента, спутник, БПЛА

Российский налог "Старлинк" станет проблемой для ВСУ - советник Зеленского

13:48 11.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / Volodymyr Zinchenko
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© commons.wikimedia.org / Volodymyr Zinchenko
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Спутниковая низкоорбитальная группировка российских спутников беспокоит сторонников сохранения киевского режима. Об этом 11 августа заявил советник Офиса президента Украины Сергей Бескрестнов
Бескрестнов (он же "Флэш") задался вопросом о том, почему сеть спутников "Рассвет" (аналог "Старлинк") у русских станет проблемой для защитников режима Зеленского.
Советник президентского офиса признал, что связь на фронтах у российской армии улучшится.
"Основная угроза заключается в том, что мы сейчас не можем использовать "Старлинк" для онлайн управления БПЛА над Россией. Он там не работает. А вот россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники", - заявил Бескрестнов.
"Решение я вижу лишь одно направить все силы на создание РЭБ против "Рассвет". Пока есть время. Я считаю эту задачу приоритетной для себя", - поведал своим подписчикам бывший советник бывшего министра обороны Украины, обосновавшийся в Офисе президента Украины.
Актуальное интервью: Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы
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