https://ukraina.ru/20260811/rossiyskiy-nalog-starlink-stanet-problemoy-dlya-vsu---sovetnik-zelenskogo-1082390902.html

Российский налог "Старлинк" станет проблемой для ВСУ - советник Зеленского

Российский налог "Старлинк" станет проблемой для ВСУ - советник Зеленского - 11.08.2026 Украина.ру

Российский налог "Старлинк" станет проблемой для ВСУ - советник Зеленского

Спутниковая низкоорбитальная группировка российских спутников беспокоит сторонников сохранения киевского режима. Об этом 11 августа заявил советник Офиса президента Украины Сергей Бескрестнов

2026-08-11T13:48

2026-08-11T13:48

2026-08-11T13:48

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Бескрестнов (он же "Флэш") задался вопросом о том, почему сеть спутников "Рассвет" (аналог "Старлинк") у русских станет проблемой для защитников режима Зеленского.Советник президентского офиса признал, что связь на фронтах у российской армии улучшится. "Основная угроза заключается в том, что мы сейчас не можем использовать "Старлинк" для онлайн управления БПЛА над Россией. Он там не работает. А вот россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники", - заявил Бескрестнов."Решение я вижу лишь одно направить все силы на создание РЭБ против "Рассвет". Пока есть время. Я считаю эту задачу приоритетной для себя", - поведал своим подписчикам бывший советник бывшего министра обороны Украины, обосновавшийся в Офисе президента Украины.Актуальное интервью: Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы

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новости, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, офис президента, спутник, бпла