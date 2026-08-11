https://ukraina.ru/20260811/ukrainu-puskayut-v-raskhod-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-mire-1082354636.html

"Украину пускают в расход". Эксперты и политики о войне и мире

"Украину пускают в расход". Эксперты и политики о войне и мире - 11.08.2026 Украина.ру

"Украину пускают в расход". Эксперты и политики о войне и мире

В экспертном сообществе Украины обсуждают, удастся ли Зеленскому инициировать майдан в России – и что будет, если не получится

2026-08-11T05:04

2026-08-11T05:04

2026-08-11T13:42

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украина.ру

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Президент США Дональд Трамп дал понять Зеленскому, что не считает его младшим союзником США, Киев должен как-то выпутываться сам, считает украинский политик и юрист Денис Невядомский.По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, именно так следует понимать слова Трампа, заявившего, что ракеты американцам и самим нужны, что США не вовлечены в конфликт непосредственно – "нас разделяет большой прекрасный океан".Как говорится, спасибо за откровенность. Невядомский напомнил о напрасной эйфории у многих украинских политиков, журналистов и блогеров после обещания Трампа предоставить Киеву лицензию на производство ракет для системы Patriot. Но теперь потихоньку приходит отрезвление.На самом деле Зеленский был сателлитом Демпартии США, которая и вкачивала в Украину, точнее, в киевский режим, миллиарды. Но для Трампа демократы – главные политические противники, "поэтому Зеленский ни в коем случае не является для него союзником и не будет никогда союзником", подчеркнул эксперт.Добавим, что это вовсе не мешает Америке снабжать киевский режим разведданными, помогающими убивать русских и на фронте, и в тылу – об этом надо помнить, что бы там ни говорил "друг" Трамп.Продолжение войны выгодно британской короне, поэтому война продолжится, а поскольку у людей по обе стороны фронта наблюдается усталость от войны, ее переводят в фазу ударов по гражданским объектам, не всегда имеющим военное значение. Гибнут гражданские, сгорает имущество…Это гарантированно позволяет поднять градус ненависти, полагает Невядомский.Он пояснил, что у людей, потерявших все, "рацио отключается". Но что дальше? Власть не должна ввязываться в войну, которая заведомо проигрышна, у Киева нет таких возможностей, как у России. Но если власть всё же ввязывается, возникает вопрос, для кого она это делает, в чьих интересах – понятно, что не в интересах своего народа.Но в таком случае народ имеет право упразднить власть, подчеркнул украинский юрист, сославшись почему-то на преамбулу декларации независимости США.Невядомский отметил, что Киев способен еще какое-то время наносить ущерб России, но – до каких пор? Россия тоже будет наносить чувствительные удары, а дело идет к зиме, потому надо искать формы диалога, пока еще есть такая возможность – "потому что мы видим, что ситуация ухудшается крайне".Украинской власти нужно это понять."Необходимо остановиться, начать вырабатывать план достойного выхода из войны… и думать о восстановлении страны, думать о выживаемости, восстановлении гражданского мира, нормализации политической жизни", – сказал политик.Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков констатировал, что в войне на истощение обе стороны перешли к стадии попыток дестабилизации противника, отметив при этом, что страдают от ударов и вообще от такой стратегии прежде всего бедные люди, страдает и средний класс – а вот туда, где живут богатые, ракеты не прилетают.Украина начала реализацию принуждения противника к миру, но объявленный Зеленским сорокадневный срок прошёл, а никаких переговоров нет. Россия нанесла мощный удар баллистикой по Киеву, дав сигнал, что Кремль сейчас ни на какие переговоры не пойдет. По мнению Старикова, у Москвы – совсем другая задача: принуждение Украины к миру через капитуляцию.При этом можно сделать вывод, что Кремль теперь уже совершенно не доверяет Западу, Россия пошла на выполнение целей СВО именно путём капитуляции противника. Задача Москвы принудить не Украину, но принудить Запад, Европу перестать поддерживать Киев, подчеркнул Стариков.Он пояснил: если войну не завершить сейчас, она перекинется на Европу с риском перерастания в войну мировую – "а этого никто не хочет".Исход украинского конфликта будет решаться исключительно на поле боя. При этом баллистикой будут разрушать всю экономическую базу Украины, плюс к тому, Киев уже сейчас отсечён от моря. Вывезти урожай не удастся, теперь следует ожидать удара по элеваторам, полагает эксперт.При этом Киев не имеет возможности противостоять ударам российских баллистических ракет."Даже если бы к нам пришла вся система ПВО, которая есть в Америке, — всё равно бы пробивали", – сказал Стариков в эфире своего видеоблога.Правда, появились сообщения, что киевский режим тоже обзаведётся баллистикой, договорившись о закупке 70 американских ракет М-39 ATACMS и 12 пусковых установок M270 MLRS у Турции. Закупят и кассетные боеприпасы. Общая сумма контракта оценивается в 283 миллиона долларов.Интересно, в Турции ведь отлично понимают, куда всё это полетит, задается вопросом вынужденно покинувший страну украинский блогер и общественный деятель Анатолий Шарий.Зачем Киев идет на эскалацию? Как говорится, не от хорошей жизни. Популярный на Украине Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники указывает, что "Украине не хватает 80 миллиардов евро на войну в 2027 году".Причина проста: "Спонсоры не хотят больше платить, так как пускают Украину в расход".По мнению авторов канала, именно поэтому "Зеленский пошёл на свою масштабную авантюру, которая со скоростью света обнуляет всё в Украине, но главное нанести в последнем рывке максимальный урон России и спровоцировать Майдан".В общем, Зеленский идет ва-банк, ведь "майдана" в России не будет.* лица, признанные в РФ иноагентами;**лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года https://ukraina.ru/20260807/rossiya-ukraina-i-oktyabrskiy-syurpriz-vladimir-vasilev-o-tom-chto-ssha-gotovyat-na-osen-2026-goda-1082296005.html

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https://ukraina.ru/20260807/ukrainu-vedut-na-zaklanie-ona-sgorit-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-strany-1082242790.html

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, дональд трамп, николай стариков, владимир зеленский, сбу, эксклюзив, украина.ру