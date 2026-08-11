https://ukraina.ru/20260811/obostrenie-antivoennykh-nastroeniy-provaly-vsu-raketnyy-golod-khronika-sobytiy-na-utro-11-avgusta-1082378493.html

Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа

Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа - 11.08.2026 Украина.ру

Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа

На Украине растут антивоенные настроения. ВС РФ уничтожают противника и технику. Киеву могут потребоваться годы для запуска производства ракет-перехватчиков Patriot

2026-08-11T09:00

2026-08-11T09:00

2026-08-11T13:40

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На Украине фиксируется резкий рост антивоенных настроений. Об этом на своей странице в соцсети X заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.По ее словам, телевидение, контролируемое Офисом Владимира Зеленского, представляет военный конфликт как неизменную повседневную реальность, которая никогда не закончится.Сама экс-секретарь за регулярную жесткую критику украинской политики была внесена в базу сайта "Миротворец".Украинское общество давно испытывает истощение и сильную усталость от затяжных боевых действий, разрушений энергетической инфраструктуры и постоянной неопределенности.Также украинцы массово выступают против жестких методов принудительного призыва, а уровень недоверия к сотрудникам территориальных центров комплектования (военкоматов) уже превышает 67–68 процентов. Показательным витком кризиса мобилизации стало появление петиции на сайте украинского кабинета министров. Ее автор призывает распространить воинскую обязанность на женщин, у которых нет детей.По его словам, на сегодня женщины без детей не подлежат всеобщей мобилизации, не несут воинской обязанности наравне с мужчинами, и при этом не выполняют обязанностей, связанных с уходом и воспитанием детей, которые государство обоснованно учитывает при предоставлении льгот. Автор инициативы предложил отправлять женщин без детей на службу якобы для реализации конституционного принципа, по которому защита Украины является обязанностью всех граждан. За первые сутки инициатива набрала почти две сотни подписей.Рост числа таких инициатив и критические показатели недоверия к ТЦК наглядно отражают внутренний кризис мобилизационной системы. На фоне заявлений о затяжном характере конфликта в украинском обществе формируется стойкий запрос на пересмотр подходов к комплектованию армии и поиску мирных путей урегулирования.Провалы ВСУВ ночь на вторник и утром российские военные нанесли серию ударов по ключевым военным и инфраструктурным объектам Украины.В Киеве прогремела серия мощных взрывов. По сообщениям местных властей, ракеты поразили цели в Шевченковском районе города, где на месте одного из прилетов по складским помещениям возник сильный пожар. В ходе атаки украинские мониторинговые ресурсы зафиксировали подлет к столице двух гиперзвуковых ракет "Циркон".Мощные взрывы также прогремели в Николаеве, куда, по предварительным данным, направилось около 15 беспилотников "Герань".Кроме того, удары с применением БПЛА и ракетных комплексов "Искандер" были зафиксированы по объектам в Полтаве и Полтавской области, а в Одессе на фоне приближения беспилотников была объявлена воздушная тревога.Массированной атаке подверглись Павлоград Днепропетровской области и Запорожье, где Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли бомбовые удары, на местах прилетов возникли крупные пожары.Минобороны РФ позже проинформировало, что Российские Вооруженные силы в ночь на вторник нанесли групповой удар, были поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье.Интенсивные боевые действия продолжаются сразу на нескольких участках линии соприкосновения, где российские подразделения ведут наступательные действия.На Херсонском направлении российская авиация ударила авиабомбами по выявленным пунктам управления беспилотниками и местам размещения подразделений морской пехоты ВСУ на правом берегу Днепра.На Запорожском направлении обстановка остается напряженной. На западном фланге боевые действия идут в районе Павловки и севернее Малых Щербаков. Военные источники также сообщают об активности российских подразделений на подступах к Орехову, в районе Преображенки и западнее Малой Токмачки.На восточном участке российские подразделения пытаются продвигаться западнее Новосёлки. Продолжаются столкновения в районе Долинки, фиксируется огневая работа по украинским позициям в районе Неженки и Розовки.На Днепровском направлении ожесточенные столкновения продолжаются около Егоровки, Вербового и Поддубного. По сообщениям с мест, ВСУ активно используют малые мобильные и диверсионно-разведывательные группы, пытающиеся проникать через линию боевого соприкосновения и закрепляться в российском ближнем тылу.Заметная активность сохраняется на Добропольском направлении. Российские подразделения, по оперативным данным, движутся от Новоподгородного в направлении Межевой. Продолжаются бои за Сергеевку.Южнее Доброполья столкновения идут в районе Водянского и Красноподолья. От Мирного российские силы действуют в направлении Новогришино и населенного пункта Доброполье. Военные источники также сообщают о тактическом продвижении в сторону Кучерова Яра.После перехода Торецкого под российский контроль ВСУ предпринимают контратаки, одновременно российские подразделения стремятся расширить контролируемую территорию на этом участке.На Константиновском участке бои продолжаются на линии Попасное — Ижевка. Российские подразделения также действуют на южных окраинах Алексеево-Дружковки, где, согласно оперативным сообщениям, занимают новые позиции.На Северском направлении отмечается продвижение российских сил в районе Васютинского. При этом украинские подразделения продолжают удерживать часть господствующих высот севернее.От Малиновки российские подразделения ведут наступательные действия в направлении Змеиной горы и Першомарьевки. Севернее Рай-Александровки существенных изменений линии фронта не отмечается. Российская авиация и расчеты беспилотников продолжают воздействовать на логистические маршруты и выявленные военные объекты в районе Славянска.Сложная обстановка сохраняется на Краснолиманском направлении. Возможности снабжения украинских подразделений южнее Красного Лимана существенно ограничены, однако очаги сопротивления в городской черте сохраняются. Дополнительное влияние на ситуацию оказывают встречные действия противника со стороны Редкодуба.На Харьковском фронте российские подразделения продолжают давление в районе Казачьей Лопани. Авиационные удары наносятся по выявленным районам сосредоточения резервов ВСУ.Активные бои идут южнее Лосевки. Российские штурмовые группы продвигаются через лесные массивы в направлении Бугаёвки. После боев за Ивановку противостояние сместилось к Васильевке. Одновременно поступают сообщения о боях на подступах к Купино и Чёрному.На Сумском направлении украинские формирования предпринимают контратаки в районе Могрицы. Российские подразделения ведут штурм опорных пунктов около Садков. Боестолкновения продолжаются на окраинах Хотени, а также в районах Уланово и Вольной Слободы. Ракетный голодБританская газета Financial Times указала, что Киеву могут потребоваться годы для запуска производства ракет-перехватчиков Patriot в случае получения лицензии от США для этого.При этом в конце июля президент США Дональд Трамп отмечал, что пока не уверен, предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, однако отметил, что Вашингтон изучает этот вопрос.Европейское издание газеты Politico со ссылкой на европейского дипломата написало, что страны Евросоюза, расположенные ближе к России, со все меньшей вероятностью готовы отказаться от своих систем Patriot или перехватчиков к ним в пользу Украины, поскольку их сил ПВО недостаточно для удовлетворения национальных требований.Высокопоставленный чиновник заявил изданию, что украинские дипломаты работают с другими странами, у которых есть такие системы, как, например, Испания и Греция, однако все зависит от США. По словам чиновника, США могли бы помочь, но не делают этого, в результате чего всем остальным тяжело.Несмотря на сложности, западные страны все равно пытаются вооружить Киев, чем затягивают конфликт.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал крупнейших поставщиков деталей для дронов ВСУ. Наиболее активно в роли крупнейшего поставщика основных блоков и деталей беспилотников, которые используются в качестве дронов-убийц по отношению к гражданскому населению, задействованы Великобритания, Германия, Швеция и Канада. По словам Мирошника, это не исчерпывающий список, но как минимум эти страны даже в своей официальной риторике максимально подчеркивают, что снабжают киевский режим беспилотными летательными аппаратами, которые стали причиной гибели гражданского населения в Нижнекамске и Белгороде.В свою очередь, Япония все больше вовлекается в программы НАТО по предоставлению помощи Киеву, и Россия рассматривает это как враждебные шаги, которые негативно скажутся на двусторонних отношениях, отметил посол России в Японии Николай Ноздрев."(Мы видим) все более глубокое вовлечение Японии в натовские программы помощи Киеву. Токио присоединился к (программе – ред.) "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL, Prioritised Ukraine Requirements List – ред.), выделил 14,7 миллиона долларов на закупку "нелетальной" продукции военного назначения, что позволит западникам высвободить дополнительные средства на накачку Киева вооружением и военной техникой, направил офицеров Сил самообороны в расположенный в немецком Висбадене Центр НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины", - сообщил посол.В то же время в Южной Корее заявили, что не будут поставлять вооружение Украине в соответствии с собственным законодательством, запрещающим поставки летального оружия странам, ведущим активные боевые конфликты, пишет газета "Хангере" со ссылкой на слова представителя МИД.В итоге для Киева складывается безвыходная ситуация: пока одни союзники отделываются поставками деталей для дронов, реально нужных фронту тяжелых вооружений и ракет ПВО украинская армия может не увидеть еще долгие годы.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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