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В Закарпатье военкомы устроили травлю представителя омбудсмена за разоблачение нарушений
В Закарпатье военкомы устроили травлю представителя омбудсмена за разоблачение нарушений - 11.08.2026 Украина.ру
В Закарпатье военкомы устроили травлю представителя омбудсмена за разоблачение нарушений
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в своем телеграм-канале, что его представителя в Закарпатской области Андрея Крючкова преследовали после разоблачения многочисленных нарушений со стороны сотрудников военкомата
2026-08-11T12:17
2026-08-11T12:17
2026-08-11T12:17
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По словам омбудсмена, проверка в Береговском районном военкомате выявила, что там незаконно лишают мужчин отсрочки от мобилизации.Лубинец отметил, что получил информацию о намерении руководителя областного военкомата сфабриковать против Крючкова уголовное дело якобы за препятствование законной деятельности ВСУ. Ранее он уже призывал провести масштабную проверку деятельности военкоматов в Закарпатской области из-за регулярных нарушений прав человека.Методы принудительного призыва стали одной из самых болезненных тем в украинском обществе. В соцсетях ежедневно появляются видеоролики, на которых сотрудники ТЦК устраивают жесткие облавы на улицах и силой затаскивают мужчин в микроавтобусы. В июле Лубинец отмечал, что ситуация с мобилизацией "практически достигла точки кипения", украинское общество превращается "в своеобразный суд Линча". По его оценке, примерно в 90 процентах случаев мобилизации нарушаются права граждан.Подробнее о мобилизации в стране - в материале Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации на сайте Украина.ру.
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новости, закарпатская область, закарпатье, вооруженные силы украины, тцк, рада, мобилизация на украине, мобилизация
Новости, Закарпатская область, Закарпатье, Вооруженные силы Украины, ТЦК, Рада, мобилизация на Украине, мобилизация
В Закарпатье военкомы устроили травлю представителя омбудсмена за разоблачение нарушений
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в своем телеграм-канале, что его представителя в Закарпатской области Андрея Крючкова преследовали после разоблачения многочисленных нарушений со стороны сотрудников военкомата
По словам омбудсмена, проверка в Береговском районном военкомате выявила, что там незаконно лишают мужчин отсрочки от мобилизации.
Лубинец отметил, что получил информацию о намерении руководителя областного военкомата сфабриковать против Крючкова уголовное дело якобы за препятствование законной деятельности ВСУ.
"Это уже не просто давление. Это попытка связать руки тем, чья работа — защищать права людей. И называть вещи надо своими именами: я усматриваю в таких действиях признаки вмешательства в работу уполномоченного и его представителя с целью помешать выполнению служебных обязанностей", — возмутился Лубинец.
Ранее он уже призывал провести масштабную проверку деятельности военкоматов в Закарпатской области из-за регулярных нарушений прав человека.
Методы принудительного призыва стали одной из самых болезненных тем в украинском обществе. В соцсетях ежедневно появляются видеоролики, на которых сотрудники ТЦК устраивают жесткие облавы на улицах и силой затаскивают мужчин в микроавтобусы.
В июле Лубинец отмечал, что ситуация с мобилизацией "практически достигла точки кипения", украинское общество превращается "в своеобразный суд Линча". По его оценке, примерно в 90 процентах случаев мобилизации нарушаются права граждан.
Подробнее о мобилизации в стране - в материале Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации на сайте Украина.ру.