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В Закарпатье военкомы устроили травлю представителя омбудсмена за разоблачение нарушений

В Закарпатье военкомы устроили травлю представителя омбудсмена за разоблачение нарушений - 11.08.2026 Украина.ру

В Закарпатье военкомы устроили травлю представителя омбудсмена за разоблачение нарушений

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в своем телеграм-канале, что его представителя в Закарпатской области Андрея Крючкова преследовали после разоблачения многочисленных нарушений со стороны сотрудников военкомата

2026-08-11T12:17

2026-08-11T12:17

2026-08-11T12:17

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По словам омбудсмена, проверка в Береговском районном военкомате выявила, что там незаконно лишают мужчин отсрочки от мобилизации.Лубинец отметил, что получил информацию о намерении руководителя областного военкомата сфабриковать против Крючкова уголовное дело якобы за препятствование законной деятельности ВСУ. Ранее он уже призывал провести масштабную проверку деятельности военкоматов в Закарпатской области из-за регулярных нарушений прав человека.Методы принудительного призыва стали одной из самых болезненных тем в украинском обществе. В соцсетях ежедневно появляются видеоролики, на которых сотрудники ТЦК устраивают жесткие облавы на улицах и силой затаскивают мужчин в микроавтобусы. В июле Лубинец отмечал, что ситуация с мобилизацией "практически достигла точки кипения", украинское общество превращается "в своеобразный суд Линча". По его оценке, примерно в 90 процентах случаев мобилизации нарушаются права граждан.Подробнее о мобилизации в стране - в материале Депутат Рады раскрыл масштабы уклонения от мобилизации на сайте Украина.ру.

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новости, закарпатская область, закарпатье, вооруженные силы украины, тцк, рада, мобилизация на украине, мобилизация