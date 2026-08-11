https://ukraina.ru/20260811/boytsy-vsu-na-zaporozhskom-napravlenii-publichno-obvinili-komandovanie-v-otsutstvii-vody-i-edy-1082391005.html

Бойцы ВСУ на Запорожском направлении публично обвинили командование в отсутствии воды и еды

Бойцы ВСУ на Запорожском направлении публично обвинили командование в отсутствии воды и еды - 11.08.2026 Украина.ру

Бойцы ВСУ на Запорожском направлении публично обвинили командование в отсутствии воды и еды

Военнослужащие 121-й бригады ВСУ, находящиеся на Запорожском направлении, публично пожаловались новому главкому Михаилу Драпатому о невыносимых условиях на фронте, пишут украинские СМИ

2026-08-11T13:30

2026-08-11T13:30

2026-08-11T13:40

запорожское направление

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

ротация

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"Пьем свою мочу и ждем, когда нам сбросят хоть что-то", — посетовал командир взвода огневой поддержки Анатолий Сащук.СМИ уточняют, что военные находятся на позициях с апреля, хотя им обещали замену уже в мае. В ответ на жалобы командование бригады заявило, что "продолжает принимать все необходимые меры", однако ситуация на направлении "остается крайне сложной".В конце июля бойцы 108-й бригады территориальной обороны ВСУ жаловались на многомесячное отсутствие ротации, проблемы со снабжением, а также нехватку воды и еды. Военнослужащие заявили, что находятся на позициях без ротации уже более полугода.О других событиях - в материале Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа на сайте Украина.ру.

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запорожское направление, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация, ротация