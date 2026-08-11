https://ukraina.ru/20260811/boytsy-vsu-na-zaporozhskom-napravlenii-publichno-obvinili-komandovanie-v-otsutstvii-vody-i-edy-1082391005.html
Бойцы ВСУ на Запорожском направлении публично обвинили командование в отсутствии воды и еды
Бойцы ВСУ на Запорожском направлении публично обвинили командование в отсутствии воды и еды - 11.08.2026 Украина.ру
Бойцы ВСУ на Запорожском направлении публично обвинили командование в отсутствии воды и еды
Военнослужащие 121-й бригады ВСУ, находящиеся на Запорожском направлении, публично пожаловались новому главкому Михаилу Драпатому о невыносимых условиях на фронте, пишут украинские СМИ
2026-08-11T13:30
2026-08-11T13:30
2026-08-11T13:40
запорожское направление
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
ротация
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"Пьем свою мочу и ждем, когда нам сбросят хоть что-то", — посетовал командир взвода огневой поддержки Анатолий Сащук.СМИ уточняют, что военные находятся на позициях с апреля, хотя им обещали замену уже в мае. В ответ на жалобы командование бригады заявило, что "продолжает принимать все необходимые меры", однако ситуация на направлении "остается крайне сложной".В конце июля бойцы 108-й бригады территориальной обороны ВСУ жаловались на многомесячное отсутствие ротации, проблемы со снабжением, а также нехватку воды и еды. Военнослужащие заявили, что находятся на позициях без ротации уже более полугода.О других событиях - в материале Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожское направление, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация, ротация
Запорожское направление, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация, ротация
Бойцы ВСУ на Запорожском направлении публично обвинили командование в отсутствии воды и еды
13:30 11.08.2026 (обновлено: 13:40 11.08.2026)
Военнослужащие 121-й бригады ВСУ, находящиеся на Запорожском направлении, публично пожаловались новому главкому Михаилу Драпатому о невыносимых условиях на фронте, пишут украинские СМИ
"Пьем свою мочу и ждем, когда нам сбросят хоть что-то", — посетовал командир взвода огневой поддержки Анатолий Сащук.
СМИ уточняют, что военные находятся на позициях с апреля, хотя им обещали замену уже в мае.
В ответ на жалобы командование бригады заявило, что "продолжает принимать все необходимые меры", однако ситуация на направлении "остается крайне сложной".
В конце июля бойцы 108-й бригады территориальной обороны ВСУ жаловались на многомесячное отсутствие ротации, проблемы со снабжением, а также нехватку воды и еды. Военнослужащие заявили, что находятся на позициях без ротации уже более полугода.