https://ukraina.ru/20260721/neft-stoit-dorozhe-chem-mogla-by-kargin-o-vliyanii-eskalatsii-v-irane-na-byudzhet-rossii-1081698799.html

"Нефть стоит дороже, чем могла бы": Каргин о влиянии эскалации в Иране на бюджет России

"Нефть стоит дороже, чем могла бы": Каргин о влиянии эскалации в Иране на бюджет России - 21.07.2026 Украина.ру

"Нефть стоит дороже, чем могла бы": Каргин о влиянии эскалации в Иране на бюджет России

Текущая эскалация на Ближнем Востоке способствует сохранению доходов России от экспорта углеводородов — цены на нефть остаются выше уровня, который был до обострения. Если бы Иран и Америка договорились, и иранская нефть хлынула на рынок, цены бы упали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин

2026-07-21T15:35

2026-07-21T15:35

2026-07-21T15:47

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нефть

война

удар по ирану

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Отвечая на вопрос о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на Россию, Каргин заявил, что цены на нефть остаются на уровне, который поддерживает доходы страны. "Нефть стоит дороже, чем могла бы, а значит, у нас растут доходы от продажи углеводородов", — пояснил эксперт.По словам Каргина, если бы Иран и США договорились, России было бы невыгодно. "С технической точки зрения, если бы Иран и Америка договорились и иранская нефть хлынула на рынок на постоянной основе, нам бы это было невыгодно — цены бы упали", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация поддерживает стоимость нефти. "То, что происходит сейчас, поддерживает стоимость выше того уровня, который был до начала обострения на Ближнем Востоке", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ" на сайте Украина.ру.

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