"Нефть стоит дороже, чем могла бы": Каргин о влиянии эскалации в Иране на бюджет России - 21.07.2026 Украина.ру
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"Нефть стоит дороже, чем могла бы": Каргин о влиянии эскалации в Иране на бюджет России
"Нефть стоит дороже, чем могла бы": Каргин о влиянии эскалации в Иране на бюджет России - 21.07.2026 Украина.ру
"Нефть стоит дороже, чем могла бы": Каргин о влиянии эскалации в Иране на бюджет России
Текущая эскалация на Ближнем Востоке способствует сохранению доходов России от экспорта углеводородов — цены на нефть остаются выше уровня, который был до обострения. Если бы Иран и Америка договорились, и иранская нефть хлынула на рынок, цены бы упали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
2026-07-21T15:35
2026-07-21T15:47
новости
иран
россия
ближний восток
украина.ру
александр каргин
дональд трамп
нефть
война
удар по ирану
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Отвечая на вопрос о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на Россию, Каргин заявил, что цены на нефть остаются на уровне, который поддерживает доходы страны. "Нефть стоит дороже, чем могла бы, а значит, у нас растут доходы от продажи углеводородов", — пояснил эксперт.По словам Каргина, если бы Иран и США договорились, России было бы невыгодно. "С технической точки зрения, если бы Иран и Америка договорились и иранская нефть хлынула на рынок на постоянной основе, нам бы это было невыгодно — цены бы упали", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация поддерживает стоимость нефти. "То, что происходит сейчас, поддерживает стоимость выше того уровня, который был до начала обострения на Ближнем Востоке", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, россия, ближний восток, украина.ру, александр каргин, дональд трамп, нефть, война, удар по ирану, война в иране, цены, цены на нефть, бюджет, главные новости, главное, мир без границ
Новости, Иран, Россия, Ближний Восток, Украина.ру, Александр Каргин, Дональд Трамп, нефть, война, удар по Ирану, война в Иране, цены, цены на нефть, бюджет, Главные новости, главное, Мир без границ

"Нефть стоит дороже, чем могла бы": Каргин о влиянии эскалации в Иране на бюджет России

15:35 21.07.2026 (обновлено: 15:47 21.07.2026)
 
© Фотобаррели нефти
баррели нефти - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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Текущая эскалация на Ближнем Востоке способствует сохранению доходов России от экспорта углеводородов — цены на нефть остаются выше уровня, который был до обострения. Если бы Иран и Америка договорились, и иранская нефть хлынула на рынок, цены бы упали. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
Отвечая на вопрос о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на Россию, Каргин заявил, что цены на нефть остаются на уровне, который поддерживает доходы страны. "Нефть стоит дороже, чем могла бы, а значит, у нас растут доходы от продажи углеводородов", — пояснил эксперт.
По словам Каргина, если бы Иран и США договорились, России было бы невыгодно. "С технической точки зрения, если бы Иран и Америка договорились и иранская нефть хлынула на рынок на постоянной основе, нам бы это было невыгодно — цены бы упали", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация поддерживает стоимость нефти. "То, что происходит сейчас, поддерживает стоимость выше того уровня, который был до начала обострения на Ближнем Востоке", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ" на сайте Украина.ру.
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