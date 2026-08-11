Украинский пропагандист Портников призвал Киев наносить удары по России — СМИ - 12.08.2026 Украина.ру
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Украинский пропагандист Портников призвал Киев наносить удары по России — СМИ
Украинский пропагандист Портников призвал Киев наносить удары по России — СМИ - 12.08.2026 Украина.ру
Украинский пропагандист Портников призвал Киев наносить удары по России — СМИ
Известный украинский пропагандист Виталий Портников в очередной раз выступил против мирного урегулирования конфликта, заявив о необходимости продолжения боевых действий и нанесения ударов по российской территории. С соответствующим заявлением он выступил в эфире видеоканала "Говорит великий Львов"
2026-08-11T23:09
2026-08-12T12:00
украина.ру
сосновский
россия
украина
германия
фридрих мерц
новости
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В ходе своего выступления Портников резко раскритиковал призывы к переговорам с Россией, назвав их бессмысленными. Ранее он неоднократно высказывался против переговорного процесса, называя его инструментом затягивания войны со стороны Москвы. Портников также призвал не прекращать удары по территории РФ, утверждая, что Украина уже превратила Россию в "полигон для будущих войн". Он считает, что планомерные удары по нефтяной отрасли России якобы способны заставить Кремль пойти на реальные переговоры.Ранее немецкий политолог Александр Сосновский заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не решится на прямые переговоры с Россией, так как это разрушит его позиции в Европе. По словам эксперта, возможны лишь неофициальные контакты, но они будут вестись не бывшими политиками, а случайными людьми, не имеющими полномочий от немецкого правительства. Сосновский подчеркнул, что в немецкой элите нет подходящих фигур для диалога с Россией - "Все превратится в прах": Сосновский о том, почему Мерц боится переговоров по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сосновский, россия, украина, германия, фридрих мерц, новости
Украина.ру, Сосновский, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Новости

Украинский пропагандист Портников призвал Киев наносить удары по России — СМИ

23:09 11.08.2026 (обновлено: 12:00 12.08.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виталий Портников / Перейти в фотобанкВиталий Портников
Виталий Портников - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виталий Портников
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Известный украинский пропагандист Виталий Портников в очередной раз выступил против мирного урегулирования конфликта, заявив о необходимости продолжения боевых действий и нанесения ударов по российской территории. С соответствующим заявлением он выступил в эфире видеоканала "Говорит великий Львов"
В ходе своего выступления Портников резко раскритиковал призывы к переговорам с Россией, назвав их бессмысленными. Ранее он неоднократно высказывался против переговорного процесса, называя его инструментом затягивания войны со стороны Москвы.
Портников также призвал не прекращать удары по территории РФ, утверждая, что Украина уже превратила Россию в "полигон для будущих войн". Он считает, что планомерные удары по нефтяной отрасли России якобы способны заставить Кремль пойти на реальные переговоры.
Ранее немецкий политолог Александр Сосновский заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не решится на прямые переговоры с Россией, так как это разрушит его позиции в Европе.
По словам эксперта, возможны лишь неофициальные контакты, но они будут вестись не бывшими политиками, а случайными людьми, не имеющими полномочий от немецкого правительства.
Сосновский подчеркнул, что в немецкой элите нет подходящих фигур для диалога с Россией - "Все превратится в прах": Сосновский о том, почему Мерц боится переговоров по Украине.
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