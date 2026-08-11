В Севастополе сбит 21 украинский беспилотник, зафиксированы пожары и повреждения - 12.08.2026 Украина.ру
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В Севастополе сбит 21 украинский беспилотник, зафиксированы пожары и повреждения
В Севастополе сбит 21 украинский беспилотник, зафиксированы пожары и повреждения - 12.08.2026 Украина.ру
В Севастополе сбит 21 украинский беспилотник, зафиксированы пожары и повреждения
Силы противовоздушной обороны, авиация и мобильные огневые группы отразили очередную массированную атаку Вооружённых сил Украины на Севастополь. По данным губернатора города Михаила Развожаева, сбито 21 БПЛА, затем число уничтоженных дронов превысило 30
2026-08-11T23:12
2026-08-12T11:45
украина.ру
севастополь
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мчс
черноморский флот
сво
спецоперация
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В Севастопольской зоне Южного берега Крыма на Ильяс-Кая из-за падения обломков сбитых беспилотников загорелся лес на склоне площадью 500 квадратных метров. На месте работают силы МЧС, Спасательной службы, Лесхоза и Черноморского флота. В районе ближнего пляжа в Балаклаве также зафиксировано возгорание растительности.В Балаклавском районе обнаружен сбитый беспилотник, который не сдетонировал. В Гагаринском районе от упавших обломков загорелась крыша жилого дома, пожар ликвидирован, пострадавших нет.Зафиксированы повреждения в трёх многоквартирных домах в Балаклавском районе и на Северной стороне — разбиты окна . Всего, по уточнённым данным, повреждения получили три многоквартирных и пять частных домов.В городе несколько раз объявлялась воздушная тревога . По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.Ранее средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Азовского моря. В Днепропетровске зафиксированы пожары после прилётов, в Миргородском районе Полтавской области беспилотник поразил промышленное предприятие - За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, севастополь, россия, украина, мчс, черноморский флот, сво, спецоперация
Украина.ру, Севастополь, Россия, Украина, МЧС, Черноморский флот, СВО, Спецоперация

В Севастополе сбит 21 украинский беспилотник, зафиксированы пожары и повреждения

23:12 11.08.2026 (обновлено: 11:45 12.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей МальгавкоСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Силы противовоздушной обороны, авиация и мобильные огневые группы отразили очередную массированную атаку Вооружённых сил Украины на Севастополь. По данным губернатора города Михаила Развожаева, сбито 21 БПЛА, затем число уничтоженных дронов превысило 30
В Севастопольской зоне Южного берега Крыма на Ильяс-Кая из-за падения обломков сбитых беспилотников загорелся лес на склоне площадью 500 квадратных метров. На месте работают силы МЧС, Спасательной службы, Лесхоза и Черноморского флота. В районе ближнего пляжа в Балаклаве также зафиксировано возгорание растительности.
В Балаклавском районе обнаружен сбитый беспилотник, который не сдетонировал. В Гагаринском районе от упавших обломков загорелась крыша жилого дома, пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Зафиксированы повреждения в трёх многоквартирных домах в Балаклавском районе и на Северной стороне — разбиты окна . Всего, по уточнённым данным, повреждения получили три многоквартирных и пять частных домов.
В городе несколько раз объявлялась воздушная тревога . По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.
Ранее средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Азовского моря.
В Днепропетровске зафиксированы пожары после прилётов, в Миргородском районе Полтавской области беспилотник поразил промышленное предприятие - За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО.
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