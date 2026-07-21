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Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ

Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ - 21.07.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Украина бьёт по американской нефти, ЕС не смог запретить перевозку российского СПГ

Греция выступила против предложений руководства ЕС ограничить деятельность европейских судовладельцев по перевозке российского сжиженного природного газа (СПГ) для третьих стран

2026-07-21T06:41

2026-07-21T06:41

2026-07-21T06:41

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Киев в очередной раз ударил по американской нефтиКаспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно остановил погрузку нефти на морском терминале в Новороссийске после атаки украинских БПЛА, сообщила 19 июля пресс-служба компании.Под атаку попали два нефтеналивных танкера: ASIA, перевозивший нефть компании "Тенгизшевройл" (основные акционеры – американские компании Chevron – 50% и ExxonMobil – 25%), и NISSOS IOS, на который осуществлялась погрузка нефти компаний Kashagan B.V. и "КазМунайГаз"."Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений", – говорится в сообщении компании.В КТК подчеркнули, что консорциум объединяет крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли РФ, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы. "Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК – это атака и на интересы стран-участниц КТК", – отметили в пресс-службе.В компании также заявили, что произошедший инцидент стал пятым случаем прямой агрессии против гражданского объекта КТК, который, по оценке консорциума, находится под защитой норм международного права. Предыдущая атака на Морской терминал КТК произошла 17 июля.В тот же день МИД Казахстана осудил удары беспилотников по гражданским судам в Черном море, которые произошли 17 и 19 июля, и назвал их посягательством на интересы страны.В ведомстве отметили, что согласованный механизм обмена информацией о гражданских судах "был намеренно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей". Казахстан потребовал прекращения атак и принятия мер для обеспечения безопасности экспортной инфраструктуры, а также призвал страны-партнеры осудить атаки. "Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов", – подчеркнули в МИД.Вместе с этим Казахстан проводит оценку ущерба и оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты интересов, включая требование о возмещении ущерба, добавили в министерстве.Однако Киев заявления Астаны проигнорировал, и уже утром 20 июля гражданский танкер NELSA был атакован БПЛА во время погрузки на Морском терминале КТК. Как сообщили в компании, погрузка сырья была возобновлена вечером 19 июля, однако после новой атаки вновь остановлена."Ожидаем, что страны-участницы КТК осудят указанные атаки и в рамках неукоснительного соблюдения норм международного права выработают практические меры по остановке террористических нападений на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья, добытого международными консорциумами на территории Республики Казахстан", – подчеркнули в КТК.Цены на нефть растут самыми высокими темпами с марта-апреляЦены на нефть резко подскочили утром 20 июля, поскольку очередная эскалация военных действий США против Ирана ограничила поставки через Ормузский пролив. При этом цена марки Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с июня.Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,77 доллара, или более чем на 3%, до 90,87 за баррель к утру 20 июля, достигнув самого высокого уровня с 11 июня и продолжив рост после повышения на 15,9% на прошлой неделе, что стало самым большим недельным приростом с апреля текущего года. Цена на нефть марки WTI составила 84,84 доллара за баррель, подорожав на 2,35, или на 2,85%, что является самым высоким показателем с 12 июня. Цены на нефть этой марки с поставкой в ближайшие месяцы выросли на 15,5% на прошлой неделе, что стало самым большим недельным ростом с начала марта.Согласно данным Oilprice, по состоянию на утро 20 июля российская нефть марки Urals также подорожала – до 66,84 доллара за баррель, прибавив 0,33%.В минувшие выходные (18-19 июля) конфликт на Ближнем Востоке обострился: США девятую ночь подряд атаковали Иран, а союзники США, Кувейт и Бахрейн, сообщили о новых ударах со стороны Ирана.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил 20 июля, что два нефтяных танкера были атакованы и обездвижены после попытки пройти по "небезопасному южному маршруту через Ормузский пролив". По версии КСИР, суда направили в эту опасную зону американские военные. В Иране подчеркнули, что до тех пор, пока США продолжают военные действия в регионе, пролив будет небезопасен для перевозки не только нефти, но даже "капли газа"."В последние дни обе стороны нацелились на судоходство: США заявляют о военно-морской блокаде иранских портов, а Иран утверждает, что преследует суда, нарушающие его правила судоходства в Ормузском проливе, через который обычно проходит пятая часть мировой торговли нефтью", – пишет Reuters.Девятнадцатого июля через Ормузский пролив прошли четыре судна – вдвое меньше, чем днём ранее. При этом по меньшей мере три танкера для перевозки нефтепродуктов и один очень большой танкер для перевозки сырой нефти также заходили в Ормузский пролив для погрузки нефти с пятницы, 17 июля.При этом 20 июля йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о введении морской блокады Саудовской Аравии. Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что запрет на судоходство для "саудовского противника" вступает в силу немедленно. Этот шаг стал ответом на блокаду международного аэропорта Саны и осуществляется по принципу "блокада в ответ на блокаду".Заявление прозвучало на фоне резкого обострения между хуситами и возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, в ходе которого были нанесены удары по аэропортам Саны и Абхи, что поставило под угрозу действующее с 2022 года перемирие. В заявлении хуситов не уточняется, какие именно действия будет включать "морская блокада" – будет ли это перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море, как бывало ранее, или целенаправленные атаки на саудовские суда.Учитывая, что Ормузский пролив фактически заблокирован, Саудовская Аравия вынуждена перенаправить значительную часть своего экспорта (более 70%) через нефтепровод "Восток-Запад" к своему ключевому порту на Красном море – Янбу. Хуситы имеют возможность наносить удары по этому порту, через который ежесуточно экспортируется около 7 млн баррелей нефти. Это позволит перекрыть саудовский экспорт, не блокируя весь пролив. Кроме того, хуситы могут возобновить атаки на танкеры. В рамках стратегии "порт за порт" под угрозой могут оказаться и другие ключевые саудовские порты, такие как Джидда, что создаст дополнительные проблемы для региональных цепочек поставок.Однако пока рынок не верит в серьёзность намерений хуситов. К вечеру 20 июля Brent с поставкой в сентябре, напротив, замедлила рост. Если с утра нефть стоила выше 90 долларов, теперь цена скорректирована до 88,07. WTI с поставкой в сентябре торговалась по 81,53 доллара за баррель.ЕС пересматривает меры в отношении российского СПГУтверждение 21-го по счету санкционного пакета Евросоюза против России забуксовало. Главным камнем преткновения стала позиция Греции: она выступила против предложений ограничить деятельность европейских судовладельцев по перевозке российского СПГ для третьих стран, сообщила 20 июля The Financial Times (FT).По информации издания, сейчас в кулуарах обсуждаются новые подходы к перевозке российского СПГ. Источники называют три основных сценария: первый – дать странам ЕС и бизнесу 24 месяца переходного периода к новым рестрикциям, второй – полностью убрать спорную меру из документа, третий – вовсе свернуть весь пакет санкций. В качестве возможного компромисса рассматривается также пролонгация действующих газовых контрактов.Как известно, в 20-м санкционном пакете не был принят полный запрет на морские перевозки нефти из РФ европейскими судовыми компаниями (в Брюсселе им хотели заменить "потолок", разрешающий перевозки, если фактическая цена ниже "потолка"). Тогда против полного запрета выступили Греция, Кипр и Мальта.Теперь то же самое происходит с морскими перевозками СПГ – резко против выступает Греция. По данным FT, правительство Греции защищает национальную компанию Dynagas, треть флота которой – газовозы ледового класса, обслуживающие российские арктические СПГ-проекты. Их нельзя переоборудовать – только продать, а без российских заказов компания обречена, отметило издание.План ЕС RePowerEU предусматривает запрет покупки СПГ из России, даже по долгосрочным договорам, с 1 января 2027 года (по краткосрочным запрет действует с апреля этого года). При этом 20 июля стоимость фьючерсного контракта с поставкой газа в августе 2026 года на нидерландском хабе TTF поднималась до 60,515 евро за 1 МВт·ч (около 716 долларов за 1 тыс. кубометров), прирост с начала торгов превысил 5%. К вечеру августовский фьючерс на газ на TTF был скорректирован до 713 долларов за 1 тыс. куб. м.О последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, сша, греция, казахстан, ес, евросоюз, brent