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Путин примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота

Путин примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота - 12.08.2026 Украина.ру

Путин примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота

Президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Об этом в ночь на 12 августа сообщается на сайте Кремля

2026-08-12T00:31

2026-08-12T00:31

2026-08-12T00:33

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Визиту главы государства, верховного главнокомандующего ВС РФ на Дальний Восток предшествовали рабочие поездки в Бурятию и Новосибирск.Учения ВМФ РФ по защите дальневосточных рубежей России проводятся с 4 августа под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. В основном мероприятии оперативной и боевой подготовки флота в 2026 году задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, свыше 13 тысяч военнослужащих.Ранее сообщалось, что ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий" отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы.Подробнее о поездке президента России в Бурятию - в публикации Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО через творчество.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, владимир путин, дальний восток, тихоокеанский флот вмф россии, вмф, военные учения, кремль, бурятия, новосибирск, визит