Путин примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота
00:31 12.08.2026 (обновлено: 00:33 12.08.2026)
© РИА Новости . POOLПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге, где проведет встречу с командованием в День Военно-морского флота
Президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Об этом в ночь на 12 августа сообщается на сайте Кремля
Визиту главы государства, верховного главнокомандующего ВС РФ на Дальний Восток предшествовали рабочие поездки в Бурятию и Новосибирск.
Учения ВМФ РФ по защите дальневосточных рубежей России проводятся с 4 августа под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. В основном мероприятии оперативной и боевой подготовки флота в 2026 году задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, свыше 13 тысяч военнослужащих.
Ранее сообщалось, что ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий" отработали в Охотском море ведение морского боя и артиллерийские стрельбы.
Подробнее о поездке президента России в Бурятию - в публикации Путин поддержал идею реабилитации бойцов СВО через творчество.
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