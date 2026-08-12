В госпрограмме переселения в Россию хотят участвовать не только граждане РФ - 12.08.2026 Украина.ру
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В госпрограмме переселения в Россию хотят участвовать не только граждане РФ
В госпрограмме переселения в Россию хотят участвовать не только граждане РФ - 12.08.2026 Украина.ру
В госпрограмме переселения в Россию хотят участвовать не только граждане РФ
В посольство России с заявлениями на участие в госпрограмме переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, обращаются также граждане Норвегии и Евросоюза. Об этом в ночь на 12 августа сообщает РИА Новости
2026-08-12T02:30
2026-08-12T02:32
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Посольство РФ в Осло введёт активную работу в рамках госпрограммы в плотном контакте с МВД России, рассказали агентству в дипмиссии"К нам поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС", — уточнили дипломаты.Президент России Владимир Путин в 2006 году утвердил государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.19 августа 2024 года глава государства подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".Ранее сообщалось, что после указа Путина о ценностях визы в Россию получили почти 200 французов.Больше информации на эту тему - в материале Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, МИД РФ, посольство РФ, Норвегия, Осло, посольство, ЕС, МВД, российское гражданство, Владимир Путин, соотечественники, Европа, Мир без границ

В госпрограмме переселения в Россию хотят участвовать не только граждане РФ

02:30 12.08.2026 (обновлено: 02:32 12.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В посольство России с заявлениями на участие в госпрограмме переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, обращаются также граждане Норвегии и Евросоюза. Об этом в ночь на 12 августа сообщает РИА Новости
Посольство РФ в Осло введёт активную работу в рамках госпрограммы в плотном контакте с МВД России, рассказали агентству в дипмиссии
"К нам поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС", — уточнили дипломаты.
Президент России Владимир Путин в 2006 году утвердил государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
19 августа 2024 года глава государства подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".
Ранее сообщалось, что после указа Путина о ценностях визы в Россию получили почти 200 французов.
Больше информации на эту тему - в материале Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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