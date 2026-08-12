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В госпрограмме переселения в Россию хотят участвовать не только граждане РФ

В госпрограмме переселения в Россию хотят участвовать не только граждане РФ - 12.08.2026 Украина.ру

В госпрограмме переселения в Россию хотят участвовать не только граждане РФ

В посольство России с заявлениями на участие в госпрограмме переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, обращаются также граждане Норвегии и Евросоюза. Об этом в ночь на 12 августа сообщает РИА Новости

2026-08-12T02:30

2026-08-12T02:30

2026-08-12T02:32

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Посольство РФ в Осло введёт активную работу в рамках госпрограммы в плотном контакте с МВД России, рассказали агентству в дипмиссии"К нам поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС", — уточнили дипломаты.Президент России Владимир Путин в 2006 году утвердил государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.19 августа 2024 года глава государства подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".Ранее сообщалось, что после указа Путина о ценностях визы в Россию получили почти 200 французов.Больше информации на эту тему - в материале Почему люди из стран ЕС переезжают жить в Россию и что их здесь ждёт: француженка Беше-Головко.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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