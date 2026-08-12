Президент Кубы принял посланника президента России на 100-летие Фиделя - 12.08.2026 Украина.ру
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Президент Кубы принял посланника президента России на 100-летие Фиделя
Президент Кубы принял посланника президента России на 100-летие Фиделя - 12.08.2026 Украина.ру
Президент Кубы принял посланника президента России на 100-летие Фиделя
Первый секретарь ЦК Компартии Кубы и президент страны Мигель Диас-Канель принял в Гаване спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Об этом кубинский лидер в ночь на 12 августа сообщил в своём телеграм-канале
2026-08-12T01:59
2026-08-12T02:02
украина.ру
новости
куба
фидель кастро
михаил швыдкой
владимир путин
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юбилей
революция
революционер
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В Гаване в рамках цикла мероприятий к 100-летию со дня рождения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро проходит международный коллоквиум, посвященный его наследию. В нём принимают участие около 1,5 тысяч делегатов из 63 стран."Принял Михаила Швыдкого, посланника президента Российской Федерации Владимира Путина на I Международном коллоквиуме "Фидель: наследие и будущее" и 34-й Международной книжной ярмарке Гаваны. Поблагодарил российское правительство и народ за поддержку и солидарность во все времена", — написал Диас-Канель.Россия стала почетным гостем 34-й Международной книжной ярмарки Гаваны, которая открылась 11 августа и также посвящена 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Кубой.Кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель Фидель Алехандро Кастро Рус, руководивший Островом Свободы с 1959 до 2008 года, родился 13 августа 1926 года в деревне Биран кубинской провинции Орьенте.Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News в начале августа был вынужден признать, что значительная часть американского общества относится к Кубе с симпатией.В июле издание CBS News сообщило, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы, включая десантирование на Остров Свободы нескольких тысяч американских солдат.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, куба, фидель кастро, михаил швыдкой, владимир путин, россия, юбилей, революция, революционер, сша, пентагон, марко рубио, мир без границ
Украина.ру, Новости, Куба, Фидель Кастро, Михаил Швыдкой, Владимир Путин, Россия, юбилей, революция, революционер, США, Пентагон, Марко Рубио, Мир без границ

Президент Кубы принял посланника президента России на 100-летие Фиделя

01:59 12.08.2026 (обновлено: 02:02 12.08.2026)
 
© Фото : Открытый источникЭрнесто Че Гевара и Фидель Кастро Рус
Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро Рус - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© Фото : Открытый источник
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Первый секретарь ЦК Компартии Кубы и президент страны Мигель Диас-Канель принял в Гаване спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Об этом кубинский лидер в ночь на 12 августа сообщил в своём телеграм-канале
В Гаване в рамках цикла мероприятий к 100-летию со дня рождения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро проходит международный коллоквиум, посвященный его наследию. В нём принимают участие около 1,5 тысяч делегатов из 63 стран.
"Принял Михаила Швыдкого, посланника президента Российской Федерации Владимира Путина на I Международном коллоквиуме "Фидель: наследие и будущее" и 34-й Международной книжной ярмарке Гаваны. Поблагодарил российское правительство и народ за поддержку и солидарность во все времена", — написал Диас-Канель.
Россия стала почетным гостем 34-й Международной книжной ярмарки Гаваны, которая открылась 11 августа и также посвящена 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель Фидель Алехандро Кастро Рус, руководивший Островом Свободы с 1959 до 2008 года, родился 13 августа 1926 года в деревне Биран кубинской провинции Орьенте.
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News в начале августа был вынужден признать, что значительная часть американского общества относится к Кубе с симпатией.
В июле издание CBS News сообщило, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы, включая десантирование на Остров Свободы нескольких тысяч американских солдат.
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