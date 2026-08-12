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Президент Кубы принял посланника президента России на 100-летие Фиделя

Президент Кубы принял посланника президента России на 100-летие Фиделя - 12.08.2026 Украина.ру

Президент Кубы принял посланника президента России на 100-летие Фиделя

Первый секретарь ЦК Компартии Кубы и президент страны Мигель Диас-Канель принял в Гаване спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Об этом кубинский лидер в ночь на 12 августа сообщил в своём телеграм-канале

2026-08-12T01:59

2026-08-12T01:59

2026-08-12T02:02

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В Гаване в рамках цикла мероприятий к 100-летию со дня рождения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро проходит международный коллоквиум, посвященный его наследию. В нём принимают участие около 1,5 тысяч делегатов из 63 стран."Принял Михаила Швыдкого, посланника президента Российской Федерации Владимира Путина на I Международном коллоквиуме "Фидель: наследие и будущее" и 34-й Международной книжной ярмарке Гаваны. Поблагодарил российское правительство и народ за поддержку и солидарность во все времена", — написал Диас-Канель.Россия стала почетным гостем 34-й Международной книжной ярмарки Гаваны, которая открылась 11 августа и также посвящена 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Кубой.Кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель Фидель Алехандро Кастро Рус, руководивший Островом Свободы с 1959 до 2008 года, родился 13 августа 1926 года в деревне Биран кубинской провинции Орьенте.Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News в начале августа был вынужден признать, что значительная часть американского общества относится к Кубе с симпатией.В июле издание CBS News сообщило, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы, включая десантирование на Остров Свободы нескольких тысяч американских солдат.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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