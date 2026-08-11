https://ukraina.ru/20260811/rossiya-gotovsya-k-mobilizatsii-1082399430.html

"Россия, готовься к мобилизации"

"Россия, готовься к мобилизации" - 11.08.2026 Украина.ру

"Россия, готовься к мобилизации"

"Всеобщая мобилизация в России начнётся сразу после сентябрьских выборов в Госдуму, соответствующий документ Владимир Путин якобы уже подписал. При этом на... Украина.ру, 11.08.2026

2026-08-11T17:26

2026-08-11T17:26

2026-08-11T17:26

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россия

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мобилизация в россии

парламентские выборы

информационная война

информационная безопасность

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"Всеобщая мобилизация в России начнётся сразу после сентябрьских выборов в Госдуму, соответствующий документ Владимир Путин якобы уже подписал. При этом на фронт заберут буквально всех: от несовершеннолетних, школьников и студентов, до инвалидов и стариков"!Все эти тезисы активно транслирует украинская и западная сторона не первый месяц. Что из этого правда, что вброс ЦИПСО? О когнитивных войнах в новом выпуске программы "Радио тысячи голов".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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