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"Россия, готовься к мобилизации"
"Россия, готовься к мобилизации" - 11.08.2026 Украина.ру
"Россия, готовься к мобилизации"
"Всеобщая мобилизация в России начнётся сразу после сентябрьских выборов в Госдуму, соответствующий документ Владимир Путин якобы уже подписал. При этом на... Украина.ру, 11.08.2026
2026-08-11T17:26
2026-08-11T17:26
2026-08-11T17:26
видео
россия
владимир путин
госдума
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мобилизация в россии
парламентские выборы
информационная война
информационная безопасность
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"Всеобщая мобилизация в России начнётся сразу после сентябрьских выборов в Госдуму, соответствующий документ Владимир Путин якобы уже подписал. При этом на фронт заберут буквально всех: от несовершеннолетних, школьников и студентов, до инвалидов и стариков"!Все эти тезисы активно транслирует украинская и западная сторона не первый месяц. Что из этого правда, что вброс ЦИПСО? О когнитивных войнах в новом выпуске программы "Радио тысячи голов".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Россия, Владимир Путин, Госдума, мобилизация, мобилизация в России, парламентские выборы, информационная война, информационная безопасность, пропаганда, Украина