Wildberries продлил поддержку продавцов, пострадавших от атак ВСУ - 11.08.2026 Украина.ру
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Wildberries продлил поддержку продавцов, пострадавших от атак ВСУ
Wildberries продлил поддержку продавцов, пострадавших от атак ВСУ - 11.08.2026 Украина.ру
Wildberries продлил поддержку продавцов, пострадавших от атак ВСУ
Маркетплейс Wildberries продлил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак Вооружённых сил Украины на склады, до 31 января 2027 года включительно. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-11T23:54
2026-08-11T23:54
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Среди мер — сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов и другие. Затраты на выполнение заказов могут снизиться до 22 процентов в зависимости от категории товара.Ранее аналитики отмечали, что удары по складской инфраструктуре наносят серьёзный урон украинской экономике. По оценкам Forbes, только с начала июля 2026 года Россия уничтожила более 400 тысяч квадратных метров складов и логистических комплексов, что составляет около 13 процентов от общей площади складов Украины. Наиболее массированная волна ударов пришлась на ночь с 4 на 5 августа, когда за одну атаку было выведено из строя не менее десяти складских объектов в Киеве и области общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Украинские власти не предложили новых мер поддержки бизнесу, ограничившись действующим механизмом льготного кредитования - Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Forbes, Новости

Wildberries продлил поддержку продавцов, пострадавших от атак ВСУ

23:54 11.08.2026
 
© Фото : WildberriesСклад Wildberries
Склад Wildberries - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Фото : Wildberries
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Маркетплейс Wildberries продлил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак Вооружённых сил Украины на склады, до 31 января 2027 года включительно. Об этом сообщил 11 августа телеграм-канал Украина.ру
Среди мер — сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, увеличенный срок автоматической отмены заказов и другие.
Затраты на выполнение заказов могут снизиться до 22 процентов в зависимости от категории товара.
Ранее аналитики отмечали, что удары по складской инфраструктуре наносят серьёзный урон украинской экономике.
По оценкам Forbes, только с начала июля 2026 года Россия уничтожила более 400 тысяч квадратных метров складов и логистических комплексов, что составляет около 13 процентов от общей площади складов Украины.
Наиболее массированная волна ударов пришлась на ночь с 4 на 5 августа, когда за одну атаку было выведено из строя не менее десяти складских объектов в Киеве и области общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.
Украинские власти не предложили новых мер поддержки бизнесу, ограничившись действующим механизмом льготного кредитования - Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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