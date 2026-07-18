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Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине

Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине - 18.07.2026 Украина.ру

Александр Каргин: Трампу сейчас не до России — он берет Иран измором, что ослабит внимание к Украине

"Секретный меморандум" США и Ирана по сути оказался фикцией, а перекрытие Ормуза больше не пугает трейдеров. Трамп возобновил удары по Ирану и одновременно обвиняет Китай в подтасовках. При этом он лично не заинтересован в конфликте с Россией, но под давлением "ястребов" может пойти на антироссийские шаги ради победы на выборах.

2026-07-18T07:07

2026-07-18T07:07

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Ситуация между Ираном и США в июле 2026 года характеризуется резкой эскалацией, которая фактически аннулировала краткосрочное перемирие, достигнутое в июне. Регион находится в очередной стадии военного противостояния.США проводят массированные авиаудары уже 6 ночей подряд по объектам в Иране, включая цели вблизи Тегерана, порты Бендер-Аббас и остров Кешм. Введенная морская блокада иранских портов привела к столкновениям: американцы подбили танкер, пытавшийся прорвать блокаду.— Александр, подписанный в июне меморандум о взаимопонимании между США и Ираном практически перестал действовать. Можно ли считать его, образно говоря, "мертвым"? Или это был лишь жесткий способ со стороны США сподвигнуть иранцев к новым переговорам?— Я думаю, что меморандум изначально не был живым. Потому что ни одна из сторон не рассматривала его как нечто выполнимое — в своей базе он был "вилами по воде писан". Там содержались пункты, которые либо невыполнимы, либо слишком размыты. Например, вывод американских войск с территорий, прилегающих к Ирану.Что это за территории? Иран — огромное государство. Откуда именно их планировали убрать? Со всего Ближнего Востока? Понятно, что из Катара, Кувейта или Иордании американцы свои базы выводить не будут. А если речь шла только о приграничных районах, то неясно, о каких именно.Считаю, что меморандум сразу был похож на "филькину грамоту", которую США и Иран подписали ради сиюминутных преференций. Единственным реально выполненным пунктом стало открытие Ормузского пролива. Это то, чего хотели обе стороны.Ирану нужно было продавать нефть, так как страна находится в очень непростом экономическом положении. У Трампа же была задача разгрузить "пробку" в проливе: там, по разным оценкам, застряло до 800 танкеров. Нужно было, чтобы они вышли и доставили нефть на рынок. Это и произошло.Собственно, ради этого Трамп и подписывал документ. Когда говорили, что это капитуляция США — внешне, возможно, так и выглядело, но по факту американский лидер не собирался ничего исполнять. Поэтому говорить о том, что какая-то сторона "сдалась", не приходится.— Чего в таком случае добился Трамп?— Наполнив мировой рынок нефтью, он обеспечил задел на будущее. Мы видим, что сейчас боевые действия возобновились, а цены на нефть при этом сильно не выросли. Сейчас они в районе 85 долларов за баррель, и это не такой уж большой рост. Это не сильно повлияет на американскую политику.Я напомню, в прошлый раз цена взлетала до 110 долларов, и это был серьезный удар для Америки. Сейчас мы этого не наблюдаем по нескольким причинам. Во-первых, как я уже сказал, Трамп успел насытить рынок, и ресурсы сейчас находятся в обороте. Во-вторых, сам фактор перекрытия Ормузского пролива перестал быть шоком для трейдеров. Это уже стало обыденностью.Кстати, это плохие новости для Тегерана, поскольку Ормузский пролив был их главным рычагом воздействия. Сумеют ли хуситы эффективно перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив — вопрос открытый. Поэтому, я думаю, в американо-иранском меморандуме изначально не было глубокого смысла, стороны понимали, что он не будет исполнен. Сейчас боевые действия возобновились, и это закономерно.— Как эта ситуация отражается на России?— Нефть стоит дороже, чем могла бы, а значит, у нас растут доходы от продажи углеводородов. С технической точки зрения, если бы Иран и Америка договорились и иранская нефть хлынула на рынок на постоянной основе, нам бы это было невыгодно — цены бы упали. То, что происходит сейчас, поддерживает стоимость выше того уровня, который был до начала обострения на Ближнем Востоке.— Рост цен на нефть как-то нивелирует проблемы с бензином внутри России, в том числе в воссоединенных регионах?— В целом могу сказать, что это разноплановые вещи. Пока идет война на Ближнем Востоке, цены на нефть останутся на нынешнем уровне, который явно выше "мирного". А что касается ситуации с бензином — я не привык говорить о том, в чем не являюсь экспертом.— Справедливо. Давай тогда о геополитике. Сейчас многие политологи спекулируют на тему того, что Вашингтон занят Ираном и противостоянием с Китаем, и это может ослабить давление на Москву по украинскому вопросу. Как вы считаете, это так?— Сложно сказать. Многое зависит от внутриполитических пасьянсов в США. Скоро выборы. Трампу важно показать внешнеполитические достижения. Он возобновил удары по иранским силам, потому что его не устраивал имидж "неудачника" внутри страны. Одновременно он обвинил Китай в подтасовке выборов 2020 года, резко обострив отношения с Пекином.Из этого можно сделать вывод, что вектор атаки США сейчас сосредоточен на Китае и Иране и теоретически Трампу сейчас не до России. Его изначальная концепция строилась на том, чтобы оторвать нас от Китая. Если так продолжится, он может попытаться избежать конфликта с Москвой.Но есть и другой момент — давление "ястребиного" крыла республиканцев (например, последователей покойного Линдси Грэма*), которые пытаются протолкнуть новые жесткие санкции. То есть Трамп может пойти на антироссийские шаги просто ради того, чтобы не конфликтовать с собственной партией перед выборами.— При этом официальные комментарии Москвы в отношении Трампа всегда очень умеренные, хотя его самого часто "болтает" в высказываниях. Почему так?— Потому что в России понимают: из всех имеющихся вариантов Трамп наиболее подходит для диалога. С ним есть вероятность договориться. Да, он эмоционально неустойчив, да, на него давят "ястребы". Но мы делаем поправку на эти факторы. Даже когда он говорит неприемлемые вещи, реакция Москвы остается сдержанной.Это логично: сам Трамп, скорее всего, внутри себя не хочет обострения с Россией, но может пойти на него под давлением обстоятельств или в результате личных "эмоциональных качелей". Поэтому если будут все-таки приняты санкции против РФ под давлением Конгресса реакция России будет обоснованной.— Давайте резюмируем беседу и вернемся к Ближнему Востоку. Как будет развиваться ситуация дальше? Некоторые американисты говорят, что Трамп столкнулся с сопротивлением, которого не ожидал, и ему уже чуть ли не плевать на результат. Так ли это, или он будет дожимать Иран?— Я не думаю, что ему плевать. Я считаю, что его план сейчас выглядит иначе. Раньше время играло на Иран из-за высоких цен на нефть, которые били по рейтингу Трампа внутри США. Сейчас ситуация изменилась. Цены стабилизировались, рынок привык. Теперь время играет против Тегерана.Иран как экономическая и социальная система очень уязвим. Неясно, сколько 90-миллионная страна сможет продержаться в условиях, когда нефть не продается, счета арестованы, а по инфраструктуре наносятся удары. Если Трамп начнет бить по мостам и нефтепереработке, в Иране неизбежен кризис. Я думаю, что сейчас Вашингтон ориентируется на то, чтобы просто взять иранцев измором.*Внесен в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html

https://ukraina.ru/20260717/tramp-nazval-rossiyu-i-kitay-ugrozami-dlya-izbiratelnoy-sistemy-ssha-1081565742.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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