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Экс-главу продовольственного управления Минобороны обвинили в хищении 700 миллионов рублей

Экс-главу продовольственного управления Минобороны обвинили в хищении 700 миллионов рублей - 12.08.2026 Украина.ру

Экс-главу продовольственного управления Минобороны обвинили в хищении 700 миллионов рублей

Бывшему начальнику продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России полковнику Виктору Таразевичу предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств при поставках мясных консервов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела

2026-08-11T22:34

2026-08-11T22:34

2026-08-12T12:19

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По данным следствия, в 2024–2025 годах Таразевич совместно с генеральным директором компании "Нармяспром" Дмитрием Вислобоковым, генеральным директором ООО "МПК "Селятино" Александром Барышковым, технологом Зоей Грищук и предпринимателем Дмитрием Мизгиром при исполнении государственных контрактов обманным путём похитили средства, выделенные на поставку мясных консервов для нужд Минобороны. Общий ущерб от противоправной деятельности оценивается не менее чем в 700 миллионов рублей.Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, консервы производства подмосковного МПК "Селятино" поставлялись в войска в 2024–2025 годах, однако экспертиза выявила их несоответствие ГОСТу — в продукции обнаружили остатки шкур, повышенное содержание крахмала и пищевые добавки.Суд арестовал Таразевича в июле. В рамках расследования также арестованы Вислобоков и Баранов, Барышков и Грищук объявлены в розыск.Ранее военный эксперт Владимир Евсеев отмечал, что проблемы в оборонно-промышленном комплексе могут быть связаны с кадровыми назначениями, коррупцией и различными формами собственности в производственных цепочках. Он подчеркнул необходимость системного подхода к организации оборонного производства, чтобы избежать потерь и снижения темпов выпуска вооружений - Цена победы будет выше: Евсеев о последствиях внутренних проблем.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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