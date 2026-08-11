В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель — оперштаб - 12.08.2026 Украина.ру
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В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель — оперштаб
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель — оперштаб - 12.08.2026 Украина.ру
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель — оперштаб
В Белгородской области в результате атаки Вооружённых сил Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил 11 августа региональный оперативный штаб
2026-08-11T23:35
2026-08-12T12:35
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По данным оперштаба, украинский беспилотник атаковал транспортное средство, в результате чего один человек погиб, ещё двое получили ранения . Информация о состоянии пострадавших уточняется.Ранее, 2–3 августа, Белгородская область уже подвергалась массированным атакам БПЛА — за сутки над регионом было сбито 159 беспилотников, тогда погибли четыре мирных жителя, включая ребёнка . В ходе тех ударов также пострадали 17 человек, из них трое детей .Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.Ранее после удара российской армии остановлен металлургический комбинат "Запорожсталь" в подконтрольном Вооружённым силам Украины Запорожье. Повреждены энергетические подразделения и инфраструктура предприятий группы "Метинвест", основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производства. Работа комбината полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженных мощностях. Подробности в публикации — Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель — оперштаб

23:35 11.08.2026 (обновлено: 12:35 12.08.2026)
 
© РИА Новости . Таисия ЛисковецПоследствия атаки БПЛА на Белгород
Последствия атаки БПЛА на Белгород - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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В Белгородской области в результате атаки Вооружённых сил Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил 11 августа региональный оперативный штаб
По данным оперштаба, украинский беспилотник атаковал транспортное средство, в результате чего один человек погиб, ещё двое получили ранения . Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Ранее, 2–3 августа, Белгородская область уже подвергалась массированным атакам БПЛА — за сутки над регионом было сбито 159 беспилотников, тогда погибли четыре мирных жителя, включая ребёнка . В ходе тех ударов также пострадали 17 человек, из них трое детей .
Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее после удара российской армии остановлен металлургический комбинат "Запорожсталь" в подконтрольном Вооружённым силам Украины Запорожье.
Повреждены энергетические подразделения и инфраструктура предприятий группы "Метинвест", основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производства.
Работа комбината полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженных мощностях. Подробности в публикации — Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ.
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