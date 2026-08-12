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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто уже более трёх часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто уже более трёх часов - 12.08.2026 Украина.ру

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто уже более трёх часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто на фоне объявления в прилегающих районах тревоги по БПЛА. Об этом в ночь на 12 августа сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

2026-08-12T01:26

2026-08-12T01:26

2026-08-12T01:31

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В Крыму, а также по всему причерноморскому побережью Краснодарского края, от Тамани до Сочи, действует режим тревоги по беспилотникам.В 0:51 мск тревога по БПЛА была объявлена непосредственно в районе Крымского Моста"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении центра от 22:06 мск.Ранее сообщалось, что в Новороссийске идёт отражение атаки вражеских дронов, перекрыто движение на участке автотрассы в сторону Геленджика.Подробнее о ситуации на полуострове в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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