Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Новороссийск, перекрыто движение в сторону Геленджика - 12.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Новороссийск, перекрыто движение в сторону Геленджика
Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Новороссийск, перекрыто движение в сторону Геленджика - 12.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Новороссийск, перекрыто движение в сторону Геленджика
В Новороссийске идёт отражение атаки вражеских дронов, перекрыто движение на участке автотрассы в сторону Геленджика. Об этом глава города-героя Андрей Кравченко в ночь на 12 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-12T01:05
2026-08-12T01:09
украина.ру
россия
краснодарский край
новороссийск
геленджик
андрей кравченко (государственный служащий)
бпла
бпла сегодня
атака бпла
беспилотники
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По всему причерноморскому побережью Краснодарского края, от Тамани до Сочи, объявлена тревога по беспилотникам."В Новороссийске идёт отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!" — говорится в сообщении мэра от 22:31 мск.Он вновь призвал граждан не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети."Движение транспорта в сторону Геленджика ПЕРЕКРЫТО от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки", — уточнил Кравченко в 23:13 мск.В 0:13 мск на территории Новороссийска была объявлена угроза ракетной атаки, в настоящее время она отменена. Сигнал "атака БПЛА" продолжает действовать.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили в Севастополе 21 украинский беспилотник, зафиксированы пожары и повреждения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, краснодарский край, новороссийск, геленджик, андрей кравченко (государственный служащий), бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, пво, сво, спецоперация, дроны, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, краснодарский край, Новороссийск, Геленджик, Андрей Кравченко (государственный служащий), БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ПВО, СВО, Спецоперация, дроны, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Новороссийск, перекрыто движение в сторону Геленджика

01:05 12.08.2026 (обновлено: 01:09 12.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей БобылевПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Новороссийске идёт отражение атаки вражеских дронов, перекрыто движение на участке автотрассы в сторону Геленджика. Об этом глава города-героя Андрей Кравченко в ночь на 12 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
По всему причерноморскому побережью Краснодарского края, от Тамани до Сочи, объявлена тревога по беспилотникам.
"В Новороссийске идёт отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!" — говорится в сообщении мэра от 22:31 мск.
Он вновь призвал граждан не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети.
"Движение транспорта в сторону Геленджика ПЕРЕКРЫТО от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки", — уточнил Кравченко в 23:13 мск.
В 0:13 мск на территории Новороссийска была объявлена угроза ракетной атаки, в настоящее время она отменена. Сигнал "атака БПЛА" продолжает действовать.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили в Севастополе 21 украинский беспилотник, зафиксированы пожары и повреждения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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