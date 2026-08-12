https://ukraina.ru/20260812/sily-pvo-otrazhayut-ataku-bpla-na-novorossiysk-perekryto-dvizhenie-v-storonu-gelendzhika-1082409886.html

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Новороссийск, перекрыто движение в сторону Геленджика

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Новороссийск, перекрыто движение в сторону Геленджика - 12.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Новороссийск, перекрыто движение в сторону Геленджика

В Новороссийске идёт отражение атаки вражеских дронов, перекрыто движение на участке автотрассы в сторону Геленджика. Об этом глава города-героя Андрей Кравченко в ночь на 12 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-12T01:05

2026-08-12T01:05

2026-08-12T01:09

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краснодарский край

новороссийск

геленджик

андрей кравченко (государственный служащий)

бпла

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беспилотники

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По всему причерноморскому побережью Краснодарского края, от Тамани до Сочи, объявлена тревога по беспилотникам."В Новороссийске идёт отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности!" — говорится в сообщении мэра от 22:31 мск.Он вновь призвал граждан не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети."Движение транспорта в сторону Геленджика ПЕРЕКРЫТО от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки", — уточнил Кравченко в 23:13 мск.В 0:13 мск на территории Новороссийска была объявлена угроза ракетной атаки, в настоящее время она отменена. Сигнал "атака БПЛА" продолжает действовать.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили в Севастополе 21 украинский беспилотник, зафиксированы пожары и повреждения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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