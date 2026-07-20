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"Борьба за €70 миллиардов Запада": Самойлов про реальную причину увольнения Федорова

"Борьба за €70 миллиардов Запада": Самойлов про реальную причину увольнения Федорова - 20.07.2026 Украина.ру

"Борьба за €70 миллиардов Запада": Самойлов про реальную причину увольнения Федорова

Главная причина отставки Федорова — борьба за €70 млрд, которые пойдут через Минобороны Украины. Распределение этих средств не устраивало тех, кто зарабатывает на войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-07-20T17:20

2026-07-20T17:20

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На Украине разгорелся скандал вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова. Причинами отставки стали провал реформы ТЦК и его конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. Сам Федоров заявлял, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Анатолия Гнатова для достижения победы асимметричными методами с минимальными потерями. В городах Украины проходят массовые акции в поддержку экс-главы Минобороны.Продолжая разговор о причинах отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, Самойлов заявил, что главное в этой истории — это деньги. "В Анкаре на саммите НАТО было решено выделить Украине €70 млрд в этом году и такую же сумму в следующем. Основные суммы будут идти через Министерство обороны", — пояснил эксперт.По словам Самойлова, распределение западных финансов не нравилось тем, кто зарабатывает на войне. "Распределение финансовых потоков, которыми управлял Федоров, большому количеству людей, зарабатывающим на войне, не нравилось. Они хотели иметь свою долю и сами контролировать этот процесс", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что Федоров считался ставленником проевропейских структур. "За него уже вписались британцы. Financial Times написала, что отставка Федорова — это провал оборонной стратегии Украины", — добавил он.Самойлов также отметил, что президент США напомнил о редкоземах Украины. "Трамп также напомнил, что США на Украине обладают своими активами, в том числе редкоземельными металлами", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве" на сайте Украина.ру.Топливная отрасль России адаптируется к атакам на НПЗ, а будущее прифронтовых регионов за малой энергетикой. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.

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