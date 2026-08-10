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Украина обязана возместить ущерб в Каспийском море - МИД Ирана

Украина обязана возместить ущерб в Каспийском море - МИД Ирана - 10.08.2026 Украина.ру

Украина обязана возместить ущерб в Каспийском море - МИД Ирана

Украинская сторона не убедила Тегеран в непреднамеренности удара по иранскому торговому судну в Каспийском море, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

2026-08-10T14:54

2026-08-10T14:54

2026-08-10T14:55

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"Мы очень четко изложили свою позицию. Нас не убедило заявление украинской стороны, что это (удар по иранскому торговому судну - ред.) было непреднамеренно", - сказал он.Багаи добавил, что Украина должна компенсировать ущерб, а если она этого не сделает, то Иран "сам выплатит компенсацию".В конце июля Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал главе украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига ответил, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.Американская газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и западных чиновников писала, что Иран планировал атаковать морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну.Как утверждает газета, знакомые с разведывательными данными источники ожидали якобы запуск Ираном баллистической ракеты с малой боеголовкой по Украине в качестве символического жеста для "причинения относительно небольшого ущерба".Другие чиновники в беседе с изданием утверждали, что целью, вероятно, стал бы один из украинских портов на Черном море.Подробнее - в материале Про удар по иранскому судну на сайте Украина.ру.

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