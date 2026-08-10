https://ukraina.ru/20260810/ukrainu-zhdt-neminuemaya-gibel-eksperty-i-politiki-o-buduschem-strany-1082331310.html

"Украину ждёт неминуемая гибель". Эксперты и политики о будущем страны

"Украину ждёт неминуемая гибель". Эксперты и политики о будущем страны - 10.08.2026 Украина.ру

"Украину ждёт неминуемая гибель". Эксперты и политики о будущем страны

В экспертном сообществе обсуждают, за что же на самом деле воюют ВСУ, долго ли им ещё воевать и при каких условиях может быть спасена Украина. Думают и о том, сможет ли Киев ударами по складам и НПЗ в глубине России расшатать российское общество к выборам

2026-08-10T06:03

2026-08-10T06:03

2026-08-10T06:03

эксклюзив

украина

россия

киев

руслан бортник

александр дубинский

михаил драпатый

верховная рада

нпз

вооруженные силы украины

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Удары по тылам в ходе конфликта становятся всё более интенсивными, при этом Киев преследует не только военные цели, но и политические, признал украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, Киев такими ударами старается не столько добиться ослабления российской армии, сколько «играет во внутреннюю дестабилизацию в России».«Именно внутреннюю дестабилизацию России Украина видит ключом к победе», — заявил Бортник в очередном выпуске своего видеоблога, пояснив, что добиться победы на линии фронта обычными военными ресурсами для Киева невозможно, поскольку «у России больше любых ресурсов».Удары по энергетической инфраструктуре, по розничным сетям, по логистике призваны раскачивать российское общественное мнение. Кроме того, это картинка как для Запада, так и для внутренней украинской аудитории — картинка, которая «удерживает надежду в украинском обществе на то, что Украина не проиграет или, как минимум, пока что не проигрывает», сказал Бортник.По мнению политолога, Москва тоже часто наносит удары возмездия в целях влияния на настроения внутренней аудитории, хотя, конечно, при этом достигаются и цели ослабления военных и экономических возможностей Киева.«Поэтому во многих случаях Москва действует реактивно», — отметил Бортник.Он добавил, что за годы конфликта было несколько таких кампаний ударов по портам, по локомотивам, по мостам, по подстанциям и т.д. -- но ни одна из них не была доведена до логического завершения, «не дала финального результата».Что ж, надо полагать, «финальный результат» ещё впереди, хотя все его представляют по-разному.Украинский политолог считает, что сейчас ситуация выглядит так: Украина беззащитна перед российской баллистикой, но и России одной только баллистикой не может добиться решающего перелома.Вообще, из новейшей истории мы знаем случаи, когда тотальное преимущество в воздухе одной из сторон не приводило к победе, сказал Бортник, напомнив о Вьетнаме и Афганистане. Хотя есть и примеры Югославии и Ливии, там «это давало эффект».Эксперт предположил, что Киев и дальше будет наносить удары в глубину России, стараться раскачать настроения в российском обществе к выборам, постарается не допустить проведения этих выборов на новых российских территориях. России в ответ будет продолжать «обесточивать» Украину.И Украине, и России надо готовиться к очень сложной зиме, сделал вывод Бортник.Но за что же на самом деле воюет киевский режим, за что льют кровь ВСУ? На этот вопрос ответил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский, комментируя скандальные заявления нового главкома Михаила Драпатого о жителях Донбасса.Тот ранее (еще не будучи главкомом) определил жителей Донбасса как «в большинстве своём» криминальные элементы, как «несознательное население», многие там, по мнению украинского военного, не хотят работать, а хотят «халявы», и им «все равно, в какой стране проживать».«На самом деле, говоря про жителей Донбасса и Крыма, как «несознательных, халявщиков и криминалитет», новый главком ЗСУ Драпатый провел черту между теми, кто нужен Украине, а кто нет. Рабочие, металлурги, сталевары, шахтеры — не нужны», — написал депутат в своём блоге.Он продолжил: «Нужны активисты и банановый латте. Почему? Потому что Украина, по сути, воюет за свою деиндустриализацию, и меняет структуру населения так, чтобы промышленность, переработка и высокотехнологичные отрасли здесь исчезли навсегда».Именно за это воюет Украина, именно за это воюет часть украинцев, не понимая этого. Они думают, что воюют за некий светлый «европейский путь» для страны. Однако, добавил Дубинский, Украина с тяжёлой промышленностью и разумным населением не нужна ЕС – «поэтому промышленность уничтожают, а население убивают».Добавим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления нового главкома ВСУ «чудовищными» и предположил, что Драпатый и такие люди, как он – «они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение».Дубинский также высказал свое объяснение того факта, что Тегеран отложил свою месть Киеву или даже вовсе отменил.«Иран остановил атаку на Украину по той простой причине, что продолжаются закулисные переговоры о том, что для завершения войны с Ираном Штатам надо сдать Украину — России. Это выгодно Китаю, так как с распространением российского влияние на Украину и возможностью влияния на безопасность в Европе — вместе с российским влиянием туда же придет и теневое китайское», — считает политик.Боевые действия тем временем продолжаются, судя по всему, Киев готов на новую эскалацию, ставя на карту всё, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.«В случае, если мы (киевский режим – ред.) пойдём на этот виток, последствия для нас будут очень болезненными. У меня только вопрос: а вы всех людей предупредили, что мы применяет вот такой политический приём, что мы идём ва-банк? Что в этом ва-банк может быть разный результат – можем мы, а могут и нас», — сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Как видят ситуацию в Москве? Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у украинского общества шансы пережить деяния Зеленского, сказал, что это возможно в том случае, если народ Украины найдёт новых разумных лидеров. «А если нет – Украину ждёт неминуемая гибель».На эту тему - Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы https://ukraina.ru/20260809/1082290593.html

https://ukraina.ru/20260809/sotrut-s-karty-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-kotoroy-ne-budet-1082321683.html

https://ukraina.ru/20260807/ukrainu-vedut-na-zaklanie-ona-sgorit-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-strany-1082242790.html

https://ukraina.ru/20260806/ttsk-budut-sudit-eksperty-i-politiki-ukrainy-o-tom-chto-proizoydt-posle-padeniya-kievskogo-rezhima-1082204807.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, киев, руслан бортник, александр дубинский, михаил драпатый, верховная рада, нпз, вооруженные силы украины