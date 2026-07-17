https://ukraina.ru/20260717/aleksey-samoylov-zelenskiy-beret-minoborony-pod-kontrol-a-evropa-vstupaet-v-voynu-v-novom-kachestve-1081556934.html

Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве

Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве - 17.07.2026 Украина.ру

Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве

Меняя главу Минобороны, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Ему необходимо показать, что происходят какие-то изменения во власти. Таким образом он полностью вычеркивает из повестки все неудобные для него события и демонстрирует, что контролирует Кабинет министров.

2026-07-17T06:30

2026-07-17T06:30

2026-07-17T06:30

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украина

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купянск

александр федоров

владимир зеленский

алексей самойлов

минобороны

кабинет министров

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов.На Украине разгорелся скандал вокруг отставки министра обороны Михаила Федорова. Причинами отставки стали провал реформы ТЦК и его конфликта с главкомом ВСУ Сырским. Сам Федоров заявил, что предлагал заменить главкома Сырского и начальника Генштаба Гнатова, "если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями". В городах Украины идут массовые акции в поддержку экс-главы Минобороны.- Алексей Николаевич, сторонники Федорова на Украине представляют его как новатора, выступавшего за цифровизацию и широкое использование дронов. Сырского же считают едва ли не адептом советской военной школы, который придерживается классических методов ведения боевых действий. Чего больше этом конфликте, противоречий, связанных с разными подходами к ведению войны, или подковерных игр вокруг оборонных контрактов?- Федоров как руководитель Минобороны был абсолютно некомпетентным. С января, когда он был назначен на эту должность, кроме визита в Киев гендиректора Palantir Алекса Карпа ничего существенного не произошло. Внедрение цифровизации, методов системы боевого управления на Украине шли и без Федорова. Проект Стена дронов был утвержден еще осенью 2025 года.Но война ведется не только дронами, но и снарядами, и минами, и инженерно-техническими средствами. Что касается вопросов обеспечения и снабжения войск, то Федоров, скорее, этих вещей не понимал. Это мажор, который ворвался во власть, в правящие украинские элиты.Но главная причина его смещения в другом. В Анкаре на саммите НАТО было решено выделить Украине €70 млрд в этом году и такую же сумму в следующем. Основные суммы будут идти через Министерство обороны. Распределение финансовых потоков, которыми управлял Федоров, большому количеству людей, зарабатывающим на войне, не нравилось. Они хотели иметь свою долю и сами контролировать этот процесс.Кроме того, Федоров считался ставленником проевропейских структур. За него уже вписались британцы. Financial Times написала, что отставка Федорова — это провал оборонной стратегии Украины.Трамп также напомнил, что США на Украине обладают своими активами, в том числе редкоземельными металлами. Теперь Зеленскому надо поставить во главе Кабинета министров подконтрольного ему человека. Это Корецкий, по сути, это вариант Миндича. Это профессиональный рейдер, который работал так же, как Коломойский*.Во главе Минобороны Зеленский, скорее всего, поставит начальника полиции Клименко, который уже подтвердил свою преданность. И Клименко, как бы там ни было, человек в погонах, поэтому его в Минобороны примут. Во всяком случае, он знает, что такое воинский устав. Главное для Зеленского – поменять премьер-министра и главу Минобороны. Фамилии остальных никто и не запомнит.Думаю, что под шумок Зеленский сменит и руководство СБУ, обязанности руководителя которого исполняет Хмара. На его место он поставит, скорее всего, Александра Поклада, чтобы иметь полностью подконтрольное силовое ядро.Меняя Федорова, Зеленский создает пиар-завесу над последствиями взрывов в Вишневом под Киевом и бунта против ТЦК во Львове. Ему необходимо показать, что происходят какие-то изменения во власти. Таким образом он полностью вычеркивает из повестки все неудобные для него события и демонстрирует, что контролирует Кабинет министров, в нарушение Конституции, кстати. И цементирует свою власть для контроля над денежными и потоками и украинского общества.- Как скажется смена главы Минобороны на боеспособности украинской армии?- Не Федоров же тянул работу Министерства обороны, он мешал ей. Поэтому оставят замов главы Минобороны, профессиональных военных, которые продолжат исполнять свой функционал.Рассчитывать надо на выполнение задач, запланированных нашим Генштабом. Они уже выполняются в Купянске, на Сумском, Ореховском и Добропольском направлениях.В фокусе внимания военных, очевидно, будет и Черниговская область, по целям на территории которой наносятся ракетно-бомбовые и артиллерийские удары.- Украинские военные эксперты признают продвижение российских войск под Купянском и проникновение их в восточную часть города. Каков ваш прогноз относительно боевых действий на этом участке?- Попытка создать из Купянска очередную "фортецю" абсолютно бессмысленна для украинской стороны и привела к стачиванию боеспособных подразделений. Наша же стратегия остается прежней – минимизировать потери личного состава.Тактика определяется наличием современных видов вооружения. Прежде всего беспилотниками, как воздушными, так и наземными. Это влияет на скорость передвижения наших войск. Но веди и украинские войска передвигаются с такой скоростью, когда идут в наступление. К примеру, ВСУ попытались наступать в районе Красного Лимана, дошли до Ставков и Ямполя и остановились, образовав два вклинения. От Ямполя их уже отогнали.- Зеленский на днях опять объявил о создании "Антибаллистической коалиции" и разработке новой европейской системы противоракетной обороны Freyja.Проект должен стать альтернативой американским Patriot. Утверждается, что противоракета FP-7 создана на основе зенитной ракеты к советскому комплексу ПВО С-300. Насколько она может быть эффективной в борьбе с российскими баллистическими и крылатыми ракетами?- Десять государств, которые сейчас объединились в Антибаллистическую коалицию уже имеют успешный опыт по созданию таких проектов. Это та самая Стена дронов, научно-технические разработки, связанные с системами РЭБ. Франция, к примеру, обладает полным циклом производства вооружения – от патронов к стрелковому оружию до ядерных боеголовок.К идее создания Антибаллистической коалиции надо отнестись очень серьезно. Само название говорит о том, что Европа признала, что главным поражающим фактором наших вооруженных сил для Европы будет ракетное вооружение, которое летит по баллистической и квази-баллистической траектории. Поэтому европейцы создают систему ПРО, которая будет поражать ракеты на трех стадиях: на старте, вор время полета и на заходе головной части на цель.Они будут опираться на свои спутниковые группировки. У Франции и Британии они есть. Чтобы засечь старт, полет и разведение головных частей ракет, им потребуется включить полный комплекс противодействия. Эту задачу они сейчас и будут решать. И это очередной вызов нашим военным, научно-техническому персоналу и промышленности.Ракета, которую вы упомянули, это 5В55Р к комплексу С-300. Вопрос в том, сколько их осталось на Украине. Скорее всего, двигатели и корпуса для ракет придется делать. Двигатели выпускали предприятия в Днепропетровске и Павлограде, но в большей степени "Мотор-Сич" в Запорожье. Но на самом деле, этот антибаллистический проект это легализация вступления Европы в войну уже в новом качестве. То есть Европа стала уже не стратегическим тылом Украины, а стратегическим участником войны против России.Прямое участие в проектах Стена дронов, Железный дикобраз и Антибаллистическая коалиция примут вооруженные силы европейских стран. Европейские военные будут разрабатывать полетные задания и пользоваться системой аэрокосмической разведки.Как мы на это ответим? Мы долгое время не наносили удары по судам и зерновым терминалам на Украине. Теперь такие удары наносятся в ответ на атаки по российским НПЗ. То есть дается симметричный ответ. Накануне украинский дрон убил главного инженера Запорожской АЭС. Возможно, мы начнем ликвидировать ведущих специалистов на территории Украины и стран Европы и наносить удары "Орешником" по местам производства этих ракет.- Российская армия уже продолжительное время наносит удары по АЗС на Украине, в том числе на прифронтовых трассах, и по тяговому составу украинских железных дорог. На какой эффект рассчитывает наше командование и когда он будет достигнут?- Эффект уже наступил. С начала года было уничтожено или повреждено более 200 локомотивов. Вынос автозаправок вместе с содержимым — это эффективный прием, потому что Левобережье Украины остается без топлива и логистики. С этой задачей вполне справляются дроны малой и средней дальности, летящие с ЛБС, а не из глубокого тыла России. Оперативный контроль над выполнением этих задач будет поручен частям и подразделениям, которые выполняют свои задачи на линии боевого соприкосновения.Мы же не бьем по общежитиям колледжей, как это сделали ВСУ в Старобельске. Но мы начали наносить удары по судам, которые заходят в порты Одессы и Николаева. Раньше мы жалели интернациональные команды этих судов, которые работали против нас. Теперь судовладельцы задумаются, стоит ли посылать суда в порты Украины.*признан террористом в РФ

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https://ukraina.ru/20260716/fedor-lukyanov-rossii-pora-bit-po-evrope-i-nato-poka-ssha-medlyat-s-ubiystvennymi-sanktsiyami-1081511923.html

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интервью, украина, европа, купянск, александр федоров, владимир зеленский, алексей самойлов, минобороны, кабинет министров, вооруженные силы украины, с-300