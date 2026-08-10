https://ukraina.ru/20260810/rasschityvat-na-gosudarstvo-ne-prikhoditsya-ofitser-vsu-raskryl-chto-zhdt-ukrainu-zimoy-1082351712.html
"Рассчитывать на государство не приходится": офицер ВСУ раскрыл, что ждёт Украину зимой
"Рассчитывать на государство не приходится": офицер ВСУ раскрыл, что ждёт Украину зимой - 10.08.2026 Украина.ру
"Рассчитывать на государство не приходится": офицер ВСУ раскрыл, что ждёт Украину зимой
Офицер Вооружённых сил Украины Юрий Федоренко обратился к согражданам с мрачным прогнозом на предстоящие холода. Об этом 10 августа пишет издание "Фокус"
2026-08-10T12:50
2026-08-10T12:50
2026-08-10T12:50
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По словам майора, украинцам стоит уже сейчас задуматься о покупке генераторов и дополнительных аккумуляторов, особенно если местные власти не могут помочь из-за нехватки бюджета. "Ситуация требует от каждого гражданина проактивных действий, рассчитывать исключительно на государство не приходится", — заявил он.Тем временем премьер-министр Сергей Корецкий озвучил цифры: энергосектору не хватает порядка 650 миллионов евро, чтобы пережить зиму без коллапса.Актуальное интервью на эту тему: Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сергей корецкий, вооруженные силы украины, ростислав ищенко
Новости, Украина, Россия, Сергей Корецкий, Вооруженные силы Украины, Ростислав Ищенко
"Рассчитывать на государство не приходится": офицер ВСУ раскрыл, что ждёт Украину зимой
Офицер Вооружённых сил Украины Юрий Федоренко обратился к согражданам с мрачным прогнозом на предстоящие холода. Об этом 10 августа пишет издание "Фокус"