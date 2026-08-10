"Рассчитывать на государство не приходится": офицер ВСУ раскрыл, что ждёт Украину зимой - 10.08.2026 Украина.ру
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"Рассчитывать на государство не приходится": офицер ВСУ раскрыл, что ждёт Украину зимой
"Рассчитывать на государство не приходится": офицер ВСУ раскрыл, что ждёт Украину зимой - 10.08.2026 Украина.ру
"Рассчитывать на государство не приходится": офицер ВСУ раскрыл, что ждёт Украину зимой
Офицер Вооружённых сил Украины Юрий Федоренко обратился к согражданам с мрачным прогнозом на предстоящие холода. Об этом 10 августа пишет издание "Фокус"
2026-08-10T12:50
2026-08-10T12:50
новости
украина
россия
сергей корецкий
вооруженные силы украины
ростислав ищенко
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По словам майора, украинцам стоит уже сейчас задуматься о покупке генераторов и дополнительных аккумуляторов, особенно если местные власти не могут помочь из-за нехватки бюджета. "Ситуация требует от каждого гражданина проактивных действий, рассчитывать исключительно на государство не приходится", — заявил он.Тем временем премьер-министр Сергей Корецкий озвучил цифры: энергосектору не хватает порядка 650 миллионов евро, чтобы пережить зиму без коллапса.Актуальное интервью на эту тему: Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сергей корецкий, вооруженные силы украины, ростислав ищенко
Новости, Украина, Россия, Сергей Корецкий, Вооруженные силы Украины, Ростислав Ищенко

"Рассчитывать на государство не приходится": офицер ВСУ раскрыл, что ждёт Украину зимой

12:50 10.08.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Офицер Вооружённых сил Украины Юрий Федоренко обратился к согражданам с мрачным прогнозом на предстоящие холода. Об этом 10 августа пишет издание "Фокус"
По словам майора, украинцам стоит уже сейчас задуматься о покупке генераторов и дополнительных аккумуляторов, особенно если местные власти не могут помочь из-за нехватки бюджета.
"Ситуация требует от каждого гражданина проактивных действий, рассчитывать исключительно на государство не приходится", — заявил он.
Тем временем премьер-министр Сергей Корецкий озвучил цифры: энергосектору не хватает порядка 650 миллионов евро, чтобы пережить зиму без коллапса.
Актуальное интервью на эту тему: Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помощь через не хочу, провалы ВСУ, кадровый голод. Хроника событий на утро 10 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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