В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink - 10.08.2026 Украина.ру
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В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink
В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink - 10.08.2026 Украина.ру
В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink
Массированные удары Вооруженных сил России с начала спецоперации прошли эволюцию планирования и технологий, признал замначальника Главного управления разведки (ГУР) Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий
2026-08-10T13:09
2026-08-10T13:09
сво
спецоперация
россия
украина
илон маск
герань
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
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"Сейчас планирование атак уже не такое простое, как было в 2023-2024 годах, — оно не только становится сложнее, но и применяемые при этом технологии эволюционируют", — сказал украинский генерал. Он уточнил, что эффективность ударов россиян особенно возросла с начала использования новых беспилотиков "Герань-4" и "Герань-5". Замглавы ГУР также отметил применение mesh-сетей для успешного управления российскими БПЛА в условиях нестабильной связи. Военный назвал отдельной проблемой для Вооруженных сил Украины появление российской системы спутников "Рассвет" и назвал ее фактическим аналогом системы Starlink американского предпринимателя Илона Маска. "Герань-4" и "Герань-5" — новые модификации российских беспилотников-камикадзе, разработанные на смену "Герани-2". Они получили улучшенные системы защиты от ПВО, новые типы боевой части и расширенный радиус действия.Mesh-сети (ячеистые сети) — технология связи, при которой беспилотники общаются напрямую друг с другом, передавая сигнал по цепочке как ретрансляторы. Это позволяет операторам управлять дронами в режиме онлайн даже при жесткой работе средств радиоэлектронной борьбы.Спутники "Рассвет" — отечественная низкоорбитальная система широкополосного спутникового интернета от компании "Бюро 1440". Группировка активно выводится на орбиту и позволяет координировать войска и управлять техникой в реальном времени в обход западных блокировок.Ранее Скибицкий указал, что темпы производства ракет в России превысили 100 процентов от плана. Подробнее — в материале На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, украина, илон маск, герань, гур моу, главное управление разведки украины (гур)
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Илон Маск, Герань, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР)

В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink

13:09 10.08.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Массированные удары Вооруженных сил России с начала спецоперации прошли эволюцию планирования и технологий, признал замначальника Главного управления разведки (ГУР) Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий
"Сейчас планирование атак уже не такое простое, как было в 2023-2024 годах, — оно не только становится сложнее, но и применяемые при этом технологии эволюционируют", — сказал украинский генерал.
Он уточнил, что эффективность ударов россиян особенно возросла с начала использования новых беспилотиков "Герань-4" и "Герань-5".
Замглавы ГУР также отметил применение mesh-сетей для успешного управления российскими БПЛА в условиях нестабильной связи.
Военный назвал отдельной проблемой для Вооруженных сил Украины появление российской системы спутников "Рассвет" и назвал ее фактическим аналогом системы Starlink американского предпринимателя Илона Маска.
"Герань-4" и "Герань-5" — новые модификации российских беспилотников-камикадзе, разработанные на смену "Герани-2". Они получили улучшенные системы защиты от ПВО, новые типы боевой части и расширенный радиус действия.
Mesh-сети (ячеистые сети) — технология связи, при которой беспилотники общаются напрямую друг с другом, передавая сигнал по цепочке как ретрансляторы. Это позволяет операторам управлять дронами в режиме онлайн даже при жесткой работе средств радиоэлектронной борьбы.
Спутники "Рассвет" — отечественная низкоорбитальная система широкополосного спутникового интернета от компании "Бюро 1440". Группировка активно выводится на орбиту и позволяет координировать войска и управлять техникой в реальном времени в обход западных блокировок.
Ранее Скибицкий указал, что темпы производства ракет в России превысили 100 процентов от плана. Подробнее — в материале На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана.
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