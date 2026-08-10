https://ukraina.ru/20260810/v-gur-priznali-gerani-evolyutsionirovali-a-u-rossii-poyavilsya-svoy-starlink-1082351987.html

В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink

В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink - 10.08.2026 Украина.ру

В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink

Массированные удары Вооруженных сил России с начала спецоперации прошли эволюцию планирования и технологий, признал замначальника Главного управления разведки (ГУР) Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий

2026-08-10T13:09

2026-08-10T13:09

2026-08-10T13:09

сво

спецоперация

россия

украина

илон маск

герань

гур моу

главное управление разведки украины (гур)

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"Сейчас планирование атак уже не такое простое, как было в 2023-2024 годах, — оно не только становится сложнее, но и применяемые при этом технологии эволюционируют", — сказал украинский генерал. Он уточнил, что эффективность ударов россиян особенно возросла с начала использования новых беспилотиков "Герань-4" и "Герань-5". Замглавы ГУР также отметил применение mesh-сетей для успешного управления российскими БПЛА в условиях нестабильной связи. Военный назвал отдельной проблемой для Вооруженных сил Украины появление российской системы спутников "Рассвет" и назвал ее фактическим аналогом системы Starlink американского предпринимателя Илона Маска. "Герань-4" и "Герань-5" — новые модификации российских беспилотников-камикадзе, разработанные на смену "Герани-2". Они получили улучшенные системы защиты от ПВО, новые типы боевой части и расширенный радиус действия.Mesh-сети (ячеистые сети) — технология связи, при которой беспилотники общаются напрямую друг с другом, передавая сигнал по цепочке как ретрансляторы. Это позволяет операторам управлять дронами в режиме онлайн даже при жесткой работе средств радиоэлектронной борьбы.Спутники "Рассвет" — отечественная низкоорбитальная система широкополосного спутникового интернета от компании "Бюро 1440". Группировка активно выводится на орбиту и позволяет координировать войска и управлять техникой в реальном времени в обход западных блокировок.Ранее Скибицкий указал, что темпы производства ракет в России превысили 100 процентов от плана. Подробнее — в материале На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, украина, илон маск, герань, гур моу, главное управление разведки украины (гур)