https://ukraina.ru/20260810/v-gur-priznali-gerani-evolyutsionirovali-a-u-rossii-poyavilsya-svoy-starlink-1082351987.html
В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink
В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink - 10.08.2026 Украина.ру
В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink
Массированные удары Вооруженных сил России с начала спецоперации прошли эволюцию планирования и технологий, признал замначальника Главного управления разведки (ГУР) Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий
2026-08-10T13:09
2026-08-10T13:09
2026-08-10T13:09
сво
спецоперация
россия
украина
илон маск
герань
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
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"Сейчас планирование атак уже не такое простое, как было в 2023-2024 годах, — оно не только становится сложнее, но и применяемые при этом технологии эволюционируют", — сказал украинский генерал. Он уточнил, что эффективность ударов россиян особенно возросла с начала использования новых беспилотиков "Герань-4" и "Герань-5". Замглавы ГУР также отметил применение mesh-сетей для успешного управления российскими БПЛА в условиях нестабильной связи. Военный назвал отдельной проблемой для Вооруженных сил Украины появление российской системы спутников "Рассвет" и назвал ее фактическим аналогом системы Starlink американского предпринимателя Илона Маска. "Герань-4" и "Герань-5" — новые модификации российских беспилотников-камикадзе, разработанные на смену "Герани-2". Они получили улучшенные системы защиты от ПВО, новые типы боевой части и расширенный радиус действия.Mesh-сети (ячеистые сети) — технология связи, при которой беспилотники общаются напрямую друг с другом, передавая сигнал по цепочке как ретрансляторы. Это позволяет операторам управлять дронами в режиме онлайн даже при жесткой работе средств радиоэлектронной борьбы.Спутники "Рассвет" — отечественная низкоорбитальная система широкополосного спутникового интернета от компании "Бюро 1440". Группировка активно выводится на орбиту и позволяет координировать войска и управлять техникой в реальном времени в обход западных блокировок.Ранее Скибицкий указал, что темпы производства ракет в России превысили 100 процентов от плана. Подробнее — в материале На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, илон маск, герань, гур моу, главное управление разведки украины (гур)
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Илон Маск, Герань, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР)
В ГУР признали: "Герани" эволюционировали, а у России появился свой Starlink
Массированные удары Вооруженных сил России с начала спецоперации прошли эволюцию планирования и технологий, признал замначальника Главного управления разведки (ГУР) Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий
"Сейчас планирование атак уже не такое простое, как было в 2023-2024 годах, — оно не только становится сложнее, но и применяемые при этом технологии эволюционируют", — сказал украинский генерал.
Он уточнил, что эффективность ударов россиян особенно возросла с начала использования новых беспилотиков "Герань-4" и "Герань-5".
Замглавы ГУР также отметил применение mesh-сетей для успешного управления российскими БПЛА в условиях нестабильной связи.
Военный назвал отдельной проблемой для Вооруженных сил Украины появление российской системы спутников "Рассвет" и назвал ее фактическим аналогом системы Starlink американского предпринимателя Илона Маска.
"Герань-4" и "Герань-5" — новые модификации российских беспилотников-камикадзе, разработанные на смену "Герани-2". Они получили улучшенные системы защиты от ПВО, новые типы боевой части и расширенный радиус действия.
Mesh-сети (ячеистые сети) — технология связи, при которой беспилотники общаются напрямую друг с другом, передавая сигнал по цепочке как ретрансляторы. Это позволяет операторам управлять дронами в режиме онлайн даже при жесткой работе средств радиоэлектронной борьбы.
Спутники "Рассвет" — отечественная низкоорбитальная система широкополосного спутникового интернета от компании "Бюро 1440". Группировка активно выводится на орбиту и позволяет координировать войска и управлять техникой в реальном времени в обход западных блокировок.
Ранее Скибицкий указал, что темпы производства ракет в России превысили 100 процентов от плана. Подробнее — в материале На Украине признали: темпы производства ракет в России перевалили за 100% от плана.